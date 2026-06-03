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मध्य प्रदेश में एरियल डिस्टेंस के साथ एक्सेस कंट्रोल्ड तकनीक पर बनेगा एक्सप्रेसवे, 100 किमी दूरी होगी कम

प्रस्तावित फोरलेन एक्सप्रेस-वे को एरियल डिस्टेंस के आधार पर विकसित किया जाएगा. इसका अर्थ है कि सड़क को यथासंभव सीधी रेखा में बनाया जाएगा ताकि अनावश्यक मोड़, ट्रैफिक बाधाएं और भौगोलिक अवरोध कम से कम हों. यह मार्ग भोपाल से शुरू होकर सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा और रतलाम जिलों से गुजरते हुए मंदसौर के पास नयाखेड़ा गांव तक पहुंचेगा. इससे पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजधानी के बीच आवागमन पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हो जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल को मंदसौर से जोड़ने के लिए एक अत्याधुनिक एक्सेस कंट्रोल्ड हाई-स्पीड एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद भोपाल और मंदसौर के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी. जहां अभी यात्रियों को लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वहीं नए मार्ग से यह दूरी घटकर करीब 250 किलोमीटर रह जाएगी. एमपीआरडीसी के अधिकारियों का मानना है कि इससे यात्रा तेज, सुरक्षित और ईंधन की दृष्टि से किफायती होगी.

एक्सेस कंट्रोल्ड तकनीक, तेज और सुरक्षित सफर

इस एक्सप्रेस-वे की सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक्सेस कंट्रोल्ड व्यवस्था होगी. दरअसल सड़क को जमीन से करीब 8 से 10 फीट ऊंचाई पर बनाया जाएगा और इसमें कहीं भी अवैध कट या सीधा प्रवेश नहीं होगा. हाईवे पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए गांवों और स्थानीय मार्गों पर अंडरपास बनाए जाएंगे. इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और वाहन बिना रुकावट तेज गति से चल सकेंगे.

उद्योग और निवेश को भी मिलेगा बढ़ावा

सरकार इस परियोजना को केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रखना चाहती. बल्कि योजना के तहत एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी है. इससे नए उद्योगों की स्थापना, निवेश के अवसर और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी. पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान के यात्रियों के लिए नया लाइफलाइन रूट

इस एक्सप्रेस-वे का फायदा केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि मंदसौर और नीमच क्षेत्र से जुड़े होने के कारण राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर जैसे शहरों के लोगों को भी भोपाल पहुंचने के लिए तेज और सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध होगा. इससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई गति मिलेगी.

डीपीआर तैयार, जल्द शुरू होगा काम

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के एमडी भरत यादव ने बताया कि "इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानि डीपीआर तैयार की जा रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री के समक्ष परियोजना का प्रस्तुतीकरण भी किया जा चुका है, जिसके बाद इसे सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है. मध्य प्रदेश के इस हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे के बनने से सड़क नेटवर्क में एक बड़ा बदलाव साबित होगा."