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शादी, त्योहार में मध्य प्रदेश में मिलावटी मावे का काला कारोबार, श्योपुर में 2.5 क्विंटल खोवा जब्त

मध्य प्रदेश में त्योहार और शादियों के सीजन में जमकर फलफूल रहा मिलावटी मावे का धंधा. खाद्य और औषधि विभाग लगातार कर रहा कार्रवाई.

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मध्य प्रदेश में मिलावटी मावे का काला कारोबार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 4:35 PM IST

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श्योपुर/हैदराबाद: मध्य प्रदेश में त्यौहार और शादियों के सीजन में नकली और मिलावटी मावा का कारोबार जमकर चल रहा है. नकली मावे के साथ पनीर और नकली घी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. खाद्य और औषधि विभाग के साथ पुलिस जिला प्रशासन की टीम लगातार नकली मावा और पनीर को जब्त करने की कार्रवाई कर रही है लेकिन मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं.

श्योपुर जिले के कराहल और बरगवां थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2.5 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया है. जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि शादियों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हैं और जमकर मिलावटी और नकली मावा सप्लाई कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश में शादियों में 4 गुना बढ़ जाती है मावे की मांग

त्योहारों के अलावा शादियों के सीजन में मध्य प्रदेश के हर छोटे-बड़े शहर में मावे की जबरदस्त खपत होती है. शादियों के पीक सीजन नवंबर से फरवरी और अप्रैल से जून माह के बीच मावे की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है. प्रदेश के बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ही रोजाना सैकड़ों क्विंटल मावे की मांग होती है. इस दौरान राज्य में रोजाना सैकड़ों क्विंटल मावे की खपत होती है. शादी के सीजन में मध्य प्रदेश में मावे की मांग सामान्य दिनों की तुलना में 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है. इसके अलावा दूध और इससे बने उत्पादों घी, पनीर की भी भारी डिमांड होती है.

श्योपुर में 2.5 क्विंटल खोवा जब्त (ETV Bharat)

ग्वालियर, भिंड, मुरैना से सबसे अधिक मावे की सप्लाई

प्रदेश में शादियों के सीजन में जैसे-जैसे मावे की डिमांड बढ़ती है आपूर्ति भी बढ़ती जाती है. मध्य प्रदेश में सबसे अधिक खोवे की सप्लाई ग्वालियर, भिंड और मुरैना के आसपास के क्षेत्रों से होती है. मांग बढ़ने के साथ ही मावे के भाव भी बढ़ जाते हैं और मिलावट खोर भी मिलावटी मावा बाजार में पहुंचाकर लाखों कमाते हैं.

हजारों क्विंटल मिलावटी मावा जब्त

मध्य प्रदेश में मिलावटी मावे के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार अभियान के साथ कार्रवाई करता रहता है. पिछले कुछ साल के आंकड़ों को देखें तो चंबल और ग्वालियर संभाग मिलावटी मावे के बड़े केन्द्र के रूप में सामने आए हैं. 2024 से 2026 में अब तक खाद्य औषधि विभाग ने हजारों क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया है.

  • मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खोवा (मावे) अभियान के दौरान लगभग 13,890 किलोग्राम मिलावटी मावे के साथ खाद्य सामग्री जब्त की है. जिसकी कीमत करीब 17.83 लाख रुपये आंकी गई थी.
  • राजधानी भोपाल में अंतरराज्यीय बस स्टैंड से एक बस से 1,600 किलो मिलावटी मावा जब्त किया था.
  • खाद्य विभाग ने भोपाल में ही एक अन्य कार्रवाई में 2 साल पहले 36 क्विंटल लावारिस मावा जब्त किया था.
  • इंदौर में खाद्य विभाग ने ग्वालियर और गुजरात से आई बसों से लगभग 3000 किलो मिलावटी मिठाई और मावा जब्त किया था. इससे कुछ दिन पहले भी शहर में 2,754 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया था.
  • उज्जैन में दिसंबर 2021 में 800 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया था, जिसमें वनस्पति की मिलावट पाई गई थी.
  • ग्वालियर-मुरैना में अप्रैल 2026 में मुरैना और धौलपुर (राजस्थान) से आपूर्ति किए गए 1270 किलोग्राम मिलावटी मावे को पकड़ा गया था.

मिलावट के प्रमुख केंद्र और सप्लाई चेन

ग्वालियर-चंबल संभाग खोवे के मिलावटखोरों का गढ़ माना जाता है. जहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा, दूध और घी प्रदेश के शहरों और पड़ोसी राज्यों यूपी, राजस्थान, गुजरात में भी भेजा जाता है. शादियों के सीजन में यह सप्लाई 4 गुना बढ़ जाती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाजारों में मिलावटी मावा राजस्थान के धौलपुर और गुजरात के अहमदाबाद और बड़ौदा से बसों और निजी वाहनों के जरिए लाया जाता है.

विभाग के सामने हैं कई चुनौतियां

मिलावटी मिठाइयों और मावा को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) द्वारा नियमित रूप से जांच और जब्ती अभियान चलाया जाता है. विभाग सैंपल जब्त करता है और जांच के लिए भोपाल लैब भेजता है लेकिन रिपोर्ट आने में 4 से 6 माह का समय लग जाता है ऐसे में मिलावटखोर मिलावटी स्टॉक को बाजार में खपा चुके होते हैं. वहीं विभाग के जानकार बताते हैं कि डेयरी उत्पादों के लगभग 60 प्रतिशत मामले सेंपल जांच में फेल पाए जाते हैं. इसका फायदा भी मिलावटखोरों को मिलता है. सरकार अब इन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने और लाइसेंस निरस्त करने जैसी सख्त कार्रवाई भी कर रही है.

श्योपुर में 2.5 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त

श्योपुर की देहात थाना पुलिस ने काली तलाई गांव के पास हाईवे पर चेकिंग के दौरान लगभग 2.5 क्विंटल मिलावटी मावा पकड़ा है. बताया जा रहा है कि यह मावा श्योपुर के गर्ग मिष्ठान भंडार के यहां सप्लाई किया जाना था. पुलिस की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त मावे को फूड विभाग के सुपुर्द कर दिया है, जहां अब उसकी सैंपल जांच कराई जाएगी.

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हाईवे पर चेकिंग के दौरान मावा जब्त (ETV Bharat)

हाईवे पर चेकिंग के दौरान मावा जब्त

देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया, "गुरुवार को देहात थाना क्षेत्र के काली तलाई के पास हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोका गया. पुलिस को मावे की गुणवत्ता संदिग्ध लगी. जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे माल को गाड़ी सहित जब्त कर लिया है. प्रारंभिक जांच में मावा जहरीला और मिलावटी होने की आशंका जताई जा रही है. यह लगभग ढाई क्विंटल मिलावटी मावा है."

जांच के लिए भेजा सैंपल

फूड सेफ्टी अधिकारी धर्मेंद्र जैन ने बताया, "मुझे देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी द्वारा बताया गया कि एक पिकअप गाड़ी में संदिग्ध जहरीला मावा लग रहा है. गाड़ी देहात थाने में लाई गई है. टीम के साथ मैं मौके पर पहुंचा और इस संदिग्ध मावे का सैंपल ले लिया है. अब जांच रिपोर्ट के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

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