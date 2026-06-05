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पुलिस अफसर की पानी बचाने की जिद, दफ्तर की छत पर गिरी बारिश की हर बूंद बचाएंगे

भोपाल: लॉ एण्ड ऑर्डर की चिंता करने वाले एक पुलिस अधिकारी को बढ़ते तापमान की भी चिंता है. इस बात की भी फिक्र है कि बढ़ती आबादी के साथ हमारे ऑक्सीजन जोन तेजी से कम हो रहे हैं. बूंद-बूंद पानी का संकट गहरा रहा है. तो जैसे कहावत है कि चैरिटी बिग्न्स एट होम यानि परोपकार अपने घर से शुरू होता है, बिल्कुल उसी तरह से मध्य प्रदेश में एडीजी जीआरपी के पद पर काम कर रहे राजाबाबू सिंह ने भी पर्यावरण दिवस पर जीआरपी से ही बरसात की हर बूंद बचा लेने की प्लानिंग की है.

उन्होंने जीआरपी के हर दफ्तर की इमारत पर गिरने वाली एक-एक बूंद को सहेजने के लिए महीने भर का टास्क दिया है. राजा बाबू सिंह ने ग्वालियर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 172 एकड़ की बंजर जमीन पर 40 एकड़ के हिस्से में पौधे लगाए और पूरी तस्वीर ही बदल दी थी.

राजा बाबू ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पुलिस अफसर की जिद धरती का पानी धरती को लौटाया जाए

इस बार जब सामान्य से कम मॉनसून और अलनीनो पर चिंता जताई जा रही है. तब मध्य प्रदेश के एक आईपीएस अफसर पर्यावरण को बाचने की इस लड़ाई में अपने तरीके से हाथ बढ़ा रहे हैं. वे कोशिश कर रहे हैं कि धरती से जितना पानी खींचा गया है, उसकी एक-एक बूंद उसे लौटाई जा सके. मध्य प्रदेश में एडीजी जीआरपी राजा बाबू सिंह ने इसके लिए पूरा प्लान बनाया है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि "इस समय केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में बढ़ते शहरीकरण का नतीजा ये हुआ कि हम धरती के हिस्से का पानी खींचते चले गए और वापस नहीं दे पाए. मेरी कोशिश ये है कि धरती का पानी धरती को लौटाया जाए."