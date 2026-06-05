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पुलिस अफसर की पानी बचाने की जिद, दफ्तर की छत पर गिरी बारिश की हर बूंद बचाएंगे

मध्य प्रदेश के एडीजी जीआरपी राजा बाबू की पानी की बूंद-बूंद बचाने की मुहिम, सरकारी इमारतों की छत पर लगाया जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम.

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पुलिस अफसर की पानी बचाने की जिद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 8:58 PM IST

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भोपाल: लॉ एण्ड ऑर्डर की चिंता करने वाले एक पुलिस अधिकारी को बढ़ते तापमान की भी चिंता है. इस बात की भी फिक्र है कि बढ़ती आबादी के साथ हमारे ऑक्सीजन जोन तेजी से कम हो रहे हैं. बूंद-बूंद पानी का संकट गहरा रहा है. तो जैसे कहावत है कि चैरिटी बिग्न्स एट होम यानि परोपकार अपने घर से शुरू होता है, बिल्कुल उसी तरह से मध्य प्रदेश में एडीजी जीआरपी के पद पर काम कर रहे राजाबाबू सिंह ने भी पर्यावरण दिवस पर जीआरपी से ही बरसात की हर बूंद बचा लेने की प्लानिंग की है.

उन्होंने जीआरपी के हर दफ्तर की इमारत पर गिरने वाली एक-एक बूंद को सहेजने के लिए महीने भर का टास्क दिया है. राजा बाबू सिंह ने ग्वालियर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 172 एकड़ की बंजर जमीन पर 40 एकड़ के हिस्से में पौधे लगाए और पूरी तस्वीर ही बदल दी थी.

राजा बाबू ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पुलिस अफसर की जिद धरती का पानी धरती को लौटाया जाए

इस बार जब सामान्य से कम मॉनसून और अलनीनो पर चिंता जताई जा रही है. तब मध्य प्रदेश के एक आईपीएस अफसर पर्यावरण को बाचने की इस लड़ाई में अपने तरीके से हाथ बढ़ा रहे हैं. वे कोशिश कर रहे हैं कि धरती से जितना पानी खींचा गया है, उसकी एक-एक बूंद उसे लौटाई जा सके. मध्य प्रदेश में एडीजी जीआरपी राजा बाबू सिंह ने इसके लिए पूरा प्लान बनाया है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि "इस समय केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में बढ़ते शहरीकरण का नतीजा ये हुआ कि हम धरती के हिस्से का पानी खींचते चले गए और वापस नहीं दे पाए. मेरी कोशिश ये है कि धरती का पानी धरती को लौटाया जाए."

छत पर गिरती हर बूंद का बैंक...क्या है एक्शन प्लान

एडीजी राजाबाबू सिंह ने अपने विभाग जीआरपी में ये निर्देश दिए हैं कि इस विभाग की प्रदेश भर में जो 150 के लगभग इमारतें हैं. मॉनसून की ऑफिशियल आमद से पहले पहले इनकी छतों पर बूंद को बचाने का बंदोबस्त कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि मैंने निर्देशित किया है, कि हमारी जितनी सरकारी इमारतें हैं, उन पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए. सीएसआर से करवाएं. ऐसा सिस्टम बनाएं, कि 15 दिन के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए.

MP ADG GRP RAJA BABU
एडीजी जीआरपी राजा बाबू (ETV Bharat)

उन्होंने एआईजी अरविंद दुबे को बाकायदा निर्देशित किया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि इसे करवाएं. अगर कहीं दिक्कत होगी तो, मैं अपनी तरफ से रिसोर्स इंतजाम करवाऊंगा, लेकिन 100 फीसदी जितने थाना चौकी दूसरे कार्यालय हैं, वहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टाल हो जाना चाहिए, एक बूंद भी हम बेकार नहीं जाने देंगे.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की थी अपील...नदियां बचा लीजिए

इसके पहले बांदा के बढ़ते तापमान को लेकर उन्होंने फिक्र जताई थीय और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक ऑडियो संदेश भेजकर ये कहा था कि ये दाग मिटना चाहिए. उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अपील की थी कि यहां अवैध उत्खनन पूरी तरह से बंद होना चाहिए. माइन और मिनरल के ठेके बंद होना चाहिए. बुंदेलखंड के इन हिस्सों में प्लाटेंशन ड्राइव चलाई जानी चाहिए.

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