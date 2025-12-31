ETV Bharat / state

भयानक हादसों का रहा साल 2025, अग्निकांड और पानी ने भी ली जान, पढ़िए डेप्थ स्टोरी

रतलाम: साल 2025 का आखिरी दिन है और यह साल कई उतार और चढ़ाव को लेकर याद रखा जाएगा. मध्य प्रदेश में 2025 में हादसों का रिकॉर्ड ही टूट गया. जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा, लेकिन ईयर राउंड अप में हमें इन हादसों से सबक लेना चाहिए और छोटी लापरवाहियों पर ध्यान देकर बड़े हादसों को टालने का संकल्प नए साल में लेना चाहिए. 2025 के सड़क हादसे जिसमें मध्य प्रदेश में गई कई जानें साल 2025 की शुरुआत ही थी कि महाकुंभ जा रहे तीर्थयात्रियों की बोलेरो कार पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें 4 दोस्तों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए. घटना 17 फरवरी को सीधी जिले में घटित हुई थी. हादसे का शिकार हुए सभी लोग सिंगरौली जिले के थे, जो प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे. जहां उनका बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया. सीधी में बड़ा सड़क हादसा हुआ ही था कि अगले ही दिन 18 फरवरी को भिंड से भी दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई. जिसमें शादी से लौट रहे परिवार की खड़ी पिकअप वेन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई. यह सभी लोग रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होकर लौट रहे थे. एक ही परिवार के छह लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हुई थी. एमपी में सड़क हादसे (Getty Image) दमोह से भी एक बड़ी दुर्घटना सामने आई थी. जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत हादसे में हो गई थी. 21 अप्रैल 2025 की घटना है. जब दमोह के एक मंदिर में दर्शन कर और साथ में सेल्फी लेने के महज आधे घंटे बाद इस परिवार की एसयूवी गाड़ी खाई में गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में 5 बहनों और 2 बच्चों समेत परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई थी. सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर इंदौर से सामने आई थी. जहां इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बेटमा के पास एक भीषण सड़क हादसे में बोलेरो वाहन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने से 8 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया था. हादसा बोलेरो का टायर फटने से हुआ था. जिसमें वाहन चालक तेज रफ्तार बोलेरो पर नियंत्रण नहीं रख सका और बोलेरो ट्रक में जा घुसी थी. नर्मदापुरम में नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद घर लौट रही प्रसूता महिला और उसके नवजात शिशु सहित तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना 30 जून की है. 21 वर्षीय अंजलि राजपूत, उनका नवजात बेटा, अन्य महिला रिश्तेदार और एंबुलेंस ड्राईवर की दर्दनाक मौत हो गई. पिपरिया थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल के एंबुलेंस अनियंत्रित होकर एक आम के पेड़ से टकरा गई थी. पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीमेंट से भरा एक ट्रक एक वैन में बैठे लोगों के लिए काल साबित हुआ. सीमेंट से लगा हुआ ट्रक पास से गुजर रही एक वैन पर पलट गया.