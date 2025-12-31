भयानक हादसों का रहा साल 2025, अग्निकांड और पानी ने भी ली जान, पढ़िए डेप्थ स्टोरी
साल 2025 अच्छी और बुरी दोनों यादें दे गया, यह साल मध्य प्रदेश के लिए दुर्घटनाओं वाला रहा, ये घटनाएं दे गई जख्म.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 2:17 PM IST
रतलाम: साल 2025 का आखिरी दिन है और यह साल कई उतार और चढ़ाव को लेकर याद रखा जाएगा. मध्य प्रदेश में 2025 में हादसों का रिकॉर्ड ही टूट गया. जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा, लेकिन ईयर राउंड अप में हमें इन हादसों से सबक लेना चाहिए और छोटी लापरवाहियों पर ध्यान देकर बड़े हादसों को टालने का संकल्प नए साल में लेना चाहिए.
2025 के सड़क हादसे जिसमें मध्य प्रदेश में गई कई जानें
साल 2025 की शुरुआत ही थी कि महाकुंभ जा रहे तीर्थयात्रियों की बोलेरो कार पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें 4 दोस्तों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए. घटना 17 फरवरी को सीधी जिले में घटित हुई थी. हादसे का शिकार हुए सभी लोग सिंगरौली जिले के थे, जो प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे. जहां उनका बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया.
सीधी में बड़ा सड़क हादसा हुआ ही था कि अगले ही दिन 18 फरवरी को भिंड से भी दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई. जिसमें शादी से लौट रहे परिवार की खड़ी पिकअप वेन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई. यह सभी लोग रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होकर लौट रहे थे. एक ही परिवार के छह लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हुई थी.
दमोह से भी एक बड़ी दुर्घटना सामने आई थी. जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत हादसे में हो गई थी. 21 अप्रैल 2025 की घटना है. जब दमोह के एक मंदिर में दर्शन कर और साथ में सेल्फी लेने के महज आधे घंटे बाद इस परिवार की एसयूवी गाड़ी खाई में गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में 5 बहनों और 2 बच्चों समेत परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई थी.
सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर इंदौर से सामने आई थी. जहां इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बेटमा के पास एक भीषण सड़क हादसे में बोलेरो वाहन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने से 8 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया था. हादसा बोलेरो का टायर फटने से हुआ था. जिसमें वाहन चालक तेज रफ्तार बोलेरो पर नियंत्रण नहीं रख सका और बोलेरो ट्रक में जा घुसी थी.
नर्मदापुरम में नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद घर लौट रही प्रसूता महिला और उसके नवजात शिशु सहित तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना 30 जून की है. 21 वर्षीय अंजलि राजपूत, उनका नवजात बेटा, अन्य महिला रिश्तेदार और एंबुलेंस ड्राईवर की दर्दनाक मौत हो गई. पिपरिया थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल के एंबुलेंस अनियंत्रित होकर एक आम के पेड़ से टकरा गई थी.
पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीमेंट से भरा एक ट्रक एक वैन में बैठे लोगों के लिए काल साबित हुआ. सीमेंट से लगा हुआ ट्रक पास से गुजर रही एक वैन पर पलट गया.
रतलाम में भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा सामने आया था. जिसमें तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी थी. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर यह हादसा रावटी थाना क्षेत्र के भीमपुरा में सुबह 7:30 बजे हुआ. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. जिसमें कार सड़क से उतरने के बाद हवा में उड़ गई और खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि, गाड़ी में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई. काले रंग की एक्सयूवी MH03 EL1388 रजिस्ट्रेशन वाली कार में अहमदाबाद और मुंबई निवासी 5 लोग सवार थे. जो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे.
लेबर नयागांव फोरलेन पर मंदसौर के पास एक तेज रफ्तार वैन मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई थी. इस हादसे में वेन और बाईक में सवार 10 लोगों सहित उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरे एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी. कुल 12 लोगों की इस घटना में मौत हुई थी.
आगजनी और पानी में डूबने से भी हुई कई मौतें, भगदड़ ने भी ली जान
आग लगने की अलग-अलग घटनाओं में मध्य प्रदेश में 10 मौत हुई है. वहीं, पानी में डूबने की घटनाओं में पन्ना छतरपुर जिले में अलग-अलग घटनाओं में छह बच्चों और किशोर की मौत हुई थी. वहीं अन्य जिलों में पानी के तालाब नदी और खली मुंडेर वाले कुओं में डूबने से 20 बच्चों की मौत की घटनाएं सामने आई थी. जबकि, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 5 लोगों की मौत और 12 से अधिक के घायल होने की घटना भी सामने आई थी.
वह हादसे जो हो सकते थे भयानक
दिवाली के दौरान कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में 300 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी खो देने का गंभीर मामला भी सामने आया था. इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अवैध रूप से और लापरवाहीपूर्वक इस गन के इस्तेमाल करने की वजह से कई जिंदगियों की आंख खतरे में पड़ गई. हालांकि बाद में कार्बाइड गन की वजह से किसी की भी आंखों की रोशनी नहीं जाने का दवा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में किया गया था.
रतलाम के जावरा में 5 महीने के अंतराल में दो अलग-अलग फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना सामने आई थी. जिसमें कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आसपास के रिहायशी इलाके को खाली करवाने की नौबत भी आ गई थी. पहली घटना जावरा की एक बर्फ फैक्ट्री में हुई थी, जहां अमोनिया गैस के रिसाव की वजह से लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हुई थी.
इसके बाद दिसंबर महीने में ही जावरा स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था. जिसकी वजह से 4 लोगों को सांस में तकलीफ होने पर जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था.
बहरहाल वर्ष 2025 बड़े हादसों के लिए याद रखा जाएगा. अधिकांश सड़क हादसों में तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन ही वजह रहा है. वहीं, अन्य हादसों में भी लापरवाही बरतना लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है.