केरल के 2 नौसेना जवानों की भोपाल में मौत, हेलमेट लगाने के बाद भी नहीं बची जान

राजधानी भोपाल में सड़क हादसे में नौसेना के दो जवानों की मौत, केरल के रहने वाले थे दोनों जवान, शनिवार देर रात हुई घटना.

BHOPAL ROAD ACCIDENT
केरल के 2 नौसेना जवानों की भोपाल में मौत (Photo Credit Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 3:36 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल में कोर्स कर रहे नौसैना के दो जवानों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. घटना शनिवार देर रात शहर के परवलिया इलाके में हुई. पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान दोनों जवान देर रात लॉग ड्राइव पर निकले थे. रक्षा विहार कॉलोनी के सामने वे दुर्घटना का शिकार हो गए. उनसे कुछ दूर पीछे ही उनके दोस्त स्कूटी से चल रहे थे, उन्होंने दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका.

कोच्चि में पोस्टेड थे दोनों जवान

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों जवानों की पहचान 27 साल के विष्णु आर्य रघुनाथन और 18 साल के अनंत कृष्णन के रूप में हुई है. दोनों केरल के रहने वाले थे और नौसेना में सिलेक्ट होने के बाद उनकी पोस्टिंग कोच्चि में हुई थी. कोर्स के लिए दोनों पिछले 3 माह से भोपाल में ही ठहरे हुए थे. वे भोपाल के श्यामना हिल्स स्थित अंसल अपार्टमेंट में रह रहे थे. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के समय एक अन्य स्कूटी पर उनके साथी भी पीछे चल रहे थे.

उन्होंने दूर से मृतकों की बाइक को असंतुलित होकर गिरते हुए देखा. साथियों ने आशंका जताई है कि पीछे से आए किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, जिसके बाद वे साइन बोर्ड और फिर बिजली के खंबे से टकराए.

हेलमेट पहने थे, लेकिन नहीं लगाया था हुक

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल के पास से दो हेलमेट भी मिले हैं. इससे पता चलता है कि दोनों मृतक हेलमेट पहने हुए थे. हेलमेट पर भी गिरने से रगड़ के निशान मिले हैं. एक्सीडेंट के दौरान दोनों के हेलमेट सिर से निकल गए और इस वजह से उनके चेहरे और सिर में चोट आई. आशंका है कि हेलमेट का हुक नहीं लगा होगा, इसलिए दुर्घटना के वक्त दोनों हेलमेट निकल गए. इसके अलावा हेलमेट पूरे चेहरे को कवर नहीं करता था, इसलिए दुर्घटना में दोनों को चेहरे और कान के पास चोटे आई हैं.

पुलिस सीसीटीवी से कर रही अज्ञात वाहन की तलाश

परवलिया थाना प्रभारी रोहित नागर के मुताबिक घटना के वक्त दोनों अपने दोस्तों के साथ भोपाल इंदौर रोड स्थित ढाबे पर खाना खाने के लिए गए थे. देर रात करीब 3 बजे एफआइरवी को एक्सीडेंट की सूचना मिली थी. पुलिस को किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने की आशंका है. हालांकि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है. उधर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से अज्ञात वाहन को ढूंढने की कोशिश कर रही है.

