मध्य प्रदेश में 87 बंदियों की 14 अप्रैल को समय पूर्व रिहाई, 7 की सजा में छूट
मध्य प्रदेश में अंबेडकर जंयती पर 87 कैदियों को किया जाएगा रिहा, 7 बंदियों को सजा में मिलेगी छूट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 6:47 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश गृह विभाग ने बंदियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. विभाग ने बंदियों की समय पूर्व रिहाई का ऐलान किया है. 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित 87 बंदियों की समयपूर्व रिहाई और गैर-आजीवन कारावास की सजा से दंडित 7 बंदियों को सजा में छूट देने का निर्णय किया है.
अच्छे आचरण पर समय पूर्व रिहाई
गृह विभाग के इस आदेश के अनुसार प्रदेश की जेलों में अच्छे आचरण वाले बंदियों को साल में 5 अवसरों पर समय पूर्व रिहाई दी जाएगी. इसमें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 14 अप्रैल यानी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती और 15 नवंबर यानी राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर आजीवन कारावास के दंडितों को उनकी सजा में छूट प्रदान की जाएगी. समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट दिए जाने के संबंध में गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
बंदियों के पुनर्वास की राह आसान
इसके पहले 26 जनवरी 2026 को भी 94 दंडित बंदियों को समय से पूर्व रिहाई, सजा में छूट दी गई थी. बंदियों की समय-पूर्व रिहाई और सजा में छूट से, बंदियों के बीच में अच्छा आचरण करने की प्रेरणा मिलती है. इससे जेलों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है. बंदियों को जेल से छूटने के पश्चात् पुनर्वास में आसानी होती है. साथ ही इससे जेलों में ओवरक्राउडिंग में भी कमी आती है.
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प्रशासनिक व्यवस्था को भी मिलती है मजबूती
शासन के आदेश पर हर साल 5 अवसरों पर दंडित बंदियों को समय से पूर्व रिहाई और सजा में छूट दिया जाता है. इससे अन्य बंदियों के द्वारा जेल में अच्छा आचरण किया जाता है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके. वहीं, जेलों में बंदियों की संख्या कम होने से प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी मजबूती मिलती है और जेलों में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रहती है.