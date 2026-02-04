मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर, यात्रियों को मिलेगी A-1 क्लास फैसिलिटी
अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत चमकेंगे मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन, लिफ्ट और एस्केलेटर सहित शानदार बनाए जाएंगे भवन, प्लेटफार्म शेल्टर, एंट्री-एग्जिट की जबर्दस्त सुविधाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 9:35 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के शहरों में रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने जा रही है. प्रदेश के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की पूरी तस्वीर बदली जाएगी. ये पूरा काम अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत होगा. इस योजना में देशभर के 1 हजार 337 स्टेशनों चुने गए हैं, जिसमें उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत विक्रमगढ़, नैनपुर, आलोट, संत हिरदाराम नगर, हरदा, खाचरोद, खजुराहो, मुबलाई, मेघनगर जैसे स्टेशन भी शामिल हैं.
रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से इस योजना के जरिए आने वाले समय में कमोबेश हर स्टेशन पर मॉडर्न एमेनिटीज के साथ तस्वीर बदलेगी. आइए जानते हैं कि आपके शहर के स्टेशन में अब और क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं. आगे चलकर कैसे ये स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे.
मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों में होंगे बड़े बदलाव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे अमृत भारत योजना अंतर्गत देश भर के रेलवे स्टेशनों का दीर्घकालिक और चरणबद्ध पुनर्विकास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस योजना का मकसद यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. रेल मंत्री के मुताबिक प्रयास ये भी है कि स्टेशनों को शहरों के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 2025-26 के लिए इस मद में 12,118 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से 7,253 करोड़ रुपए अक्टूबर 2025 तक व्यय किया जा चुका है.
स्टेशनों का मास्टर प्लान, कैसे बदलेगी सूरत
- रेलवे स्टेशन के भवन में सुधार किया जाएगा.
- एंट्री और एग्जिट को अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा.
- वेटिंग रूम और सुविधाजनक और आरामदेह होंगे.
- टॉयलेट की सुविधा और बेहतर होगी.
- लिफ्ट के साथ एस्केलेटर रैम्प भी बनाए जाएंगे.
- प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा यात्रियों को दी जाएगी.
- यात्रियों को ट्रेन की सूचना सही मिल सके इसलिए प्रणाली तैयार होगी.
- पार्किंग की सुविधा और बेहतर की जाएगी.
- पेयजल की सुविधा को बेहतर किया जाएगा.
- एक स्टेशन एक उत्पाद के साथ स्टेशन पर ही कियोस्क बनाए जाएंगे.
आगे चलकर स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर
अमृत भारत योजना अंतर्गत स्टेशनों को सुविधाओं के साथ कई बुनियादी बदलाव भी होंगे. गिट्टी रहित पटरियों के लिए प्लानिंग ये है कि कैसे इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के तौर पर विकसित किया जाए, जिससे स्टेशन कैम्पस और उसके आस पास भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकें. मंत्री ने लोकसभा में बताया कि मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, बिजुरी व उमरिया स्टेशनों पर विभिन्न विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं. वहीं, अन्य स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है. इसी प्रकार सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बरगवां स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म, शेल्टर सहित कई कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और अन्य सुविधाओं पर कार्य जारी है.
80 स्टेशनों की सूची में क्या है आपका शहर?
देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1 हजार 332 रेलवे स्टेशनों को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. इनमें जम्मू कश्मीर के 4 और झारखंड के 57 स्टेशन है. जबकि मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन इस सूची में हैं. इनमें अकोदिया, आमला, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बानापुरा, बरगवां, ब्योहारी, बेरछा, बेतूल, भिंड, भोपाल, बिजुरी, बीना, बियावरा राजगढ़, छिंदवाड़ा, डबरा, दमोह, दतिया, देवास, गाडरवारा, गंजबासौदा, घोड़ाडोंगरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, हरपालपुर, इंदौर जं, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, जुन्नारदेव, करेली, कटनी जंक्शन, कटनी मुरवारा, कटनी साउथ, खाचरोद, खजुराहो जं, खंडवा, खिरकिया, लक्ष्मीबाई नगर, मैहर, मक्सी जं, मंडला फोर्ट, मंदसौर, एमसीएस छतरपुर, मेघनगर, मुरैना, मुलताई, नागदा जं, नैनपुर जं, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), नरसिंहपुर, नेपानगर, नीमच, ओरछा, पांढुर्णा, पिपरिया, रतलाम, रीवा, रुठियाई, सांची, संत हिरदाराम नगर, सतना, सागर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शामगढ़, श्योपुर कलां, शिवपुरी, श्रीधाम, शुजालपुर, सिहोरा रोड, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है.
रेल मंत्री से मोहन यादव ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री वैष्णव से मध्य प्रदेश में रेल से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर, प्रदेश में संचालित रेलवे परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया.