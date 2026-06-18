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जमीन पर हवा से करनी है बातें, करिए थोड़ा सब्र, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस दिलाएगा रफ्तार का मजा

दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे करीब 1350 किमी लंबा प्रोजेक्ट है. जिसका उद्देश्य दिल्ली और वडोदरा के बीच यातायात सुगम बनाना है. ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे का प्रमुख हिस्सा है. देश के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में इस एक्सप्रेस-वे के तहत 900 किमी लंबा नेशनल हाइवे 148 एन बनाया जा रहा है. जो दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के नाम से जाना जाता है.

दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे एक तरह से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का हिस्सा है. 1 हजार किमी से ज्यादा के इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था, जो अब अंतिम चरण में है. हालांकि कुछ हिस्सों के पूरे हो जाने से यातायात शुरू हो चुका है.

सागर: देश के हर इलाके में तेजी से बन रहे फोरलेन, एक्सप्रेस जैसे नेशनल हाइवे पर सफर का आनंद अलग ही होता है. अब कुछ दिनों बाद 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर सफर का आनंद लिया जा सकेगा. दरअसल दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का काम अंतिम चरण में है, उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक इस एक्सप्रेस वे पर रफ्तार के साथ यातायात शुरू हो जाएगा.

इसकी खासियत ये है कि देश में बनाए गए दूसरे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में से एक बेहतरीन 8 लेन मार्ग होगा. इसकी चौड़ाई करीब 100 मीटर की होगी. भविष्य में इस मार्ग को 12 लेन तक ले जाने की योजना है.

दिल्ली-वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे (ETV Bharat Info)

किन किन राज्यों से गुजरेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे

दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की बात करें, तो हरियाणा के 3, राजस्थान के 7, मध्यप्र देश और गुजरात के तीन जिलों से गुजरेगा. इन सभी राज्यों के 16 जिलों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करके किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है. गुरुग्राम के सोहना स्थित अलीपुर गांव से शुरू होने वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण 95,000 करोड़ रुपए के बजट से किया जा रहा है. करीब 1350 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को 40 खंडों में विभाजित किया गया है.

जल्द तैयार होगा दिल्ली बड़ोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस (NHAI)

इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के चालू होते ही यात्रा में लगने वाला समय पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हिस्से के रूप में दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे आंशिक रूप से चालू हो गया है. दिल्ली से कोटा (राजस्थान) और मध्य प्रदेश की सीमा तक के बड़े हिस्से पूरी तरह से जनता के लिए खुले हैं. दिल्ली से वडोदरा तक के बीच कोटा के पास सुरंग और गुजरात में हाई-टेंशन तारों का काम अंतिम चरण में है.

साल के अंत तक शुरू होने की संभावना

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि "एनएचएआई द्वारा बनाए जा रहे दिल्ली-वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस-वे के दिसंबर 2026 तक शुरू होने की संभावना है. ये मार्ग दिल्ली और वडोदरा के बीच लगने वाले समय को आधा कर देगा. ये 8 लेन का एक्सेस-कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे है. जिस पर वाहन 120 किमी/घंटा के रफ्तार से चल सकेंगे. इसे भविष्य में 12 लेन तक विस्तारित करने की योजना है. फिलहाल दिल्ली से मुंबई के सफर में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेस वे कारण ये समय आधा रह जाएगा.