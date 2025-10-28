ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी में आंध्र प्रदेश का किरदार, किसकी जिद्द की नींव पर खड़ा हुआ MP

महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने सबसे पहले उठाई थी अलग मध्य प्रदेश राज्य की मांग, जबलपुर और नागपुर क्षेत्र से शुरू हुई थी पहल.

MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY
मध्य प्रदेश के जन्म का कहानी में आंध्र प्रदेश का किरदार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 8:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी में आंध्र प्रदेश भी आता है. कौन था श्रीरामुलु. मध्य प्रदेश की स्थापना में इनकी क्या भूमिका थी. क्या डिमांड थी उनकी और कैसे मध्य प्रदेश के निर्माण की कहानी में दर्ज हुए श्रीरामुलु. मध्य प्रदेश की स्थापना से जुड़े ये बेहद दिलचस्प तथ्य मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी की किताब 'राजनीतिनामा मध्य प्रदेश' का हिस्सा हैं.

जिसे उन्होंने लंबे शोध के बाद तैयार किया. किताब का एक हिस्सा आंध्र प्रदेश के श्रीरामुलु और उनकी उस जिद्द से भी पर्दा उठाता है जो बाद में चलकर मध्य प्रदेश के गठन की नींव बन गई. मध्य प्रदेश के गठन की आवाज महाकौशल से उठी. कौन नेता थे वो और मांग क्या थी.

मध्य प्रदेश का गठन और श्रीरामुलु की जिद (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश का गठन और श्रीरामुलु की जिद्द

एक नवंबर 1956 की तारीख का इतिहास ऐसे ही दर्ज नहीं होता. इस तारीख को इतिहास बनाने के पीछे भी कितनी शहादतें कितनी कहानियां होती हैं. तब मध्य प्रदेश बन पाया. मध्य प्रदेश के गठन की तारीख एक नवम्बर 1956 है बेशक, लेकिन इस तारीख तक पहुंचने के पीछे के कई अनजान तथ्य हैं. कई चेहरे हैं, कुछ ऐसी जिद्द भी जो इस राज्य के गठन की नींव बन गई, तो इन सवालों का सिरा पकड़े हुए अगर आगे बढ़ें तो जवाब में तलाशते एक नाम भी आता है श्रीरामुलु.

मध्य प्रदेश के गठन से पहले एक नवंबर 1956 और उसके बाद के मध्य प्रदेश की पूरी कहानी किताब 'राजनीतिनामा मध्य प्रदेश' में दस्तावेजों और तारीखों के साथ दर्ज है. मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी की किताब राजनीतिनामा मध्य प्रदेश का ग्यारहवां पन्ना इन सारे सवालों से पर्दा उठाता है. किताब के इस हिस्से के की शुरुआत कुछ यूं होती है, मध्य प्रदेश के जन्म का विचित्र संयोग था.

MP FOUNDATION DAY HISTORY
मध्य प्रदेश की राजनीति पर लिखी किताब (ETV Bharat)

यहां के रहने वालों ने कभी किसी ऐसे प्रदेश की मांग नहीं की थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में दिसंबर 1952 में श्रीरामुलु नाम का एक व्यक्ति तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल करते हुए मर गया तो आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ और फिर उससे आज तेलंगाना भी बन गया. ऐसे में बाकी के राज्य भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग करने लगे.

महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने की थी कौन सी मांग

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी बताते हैं "मध्य प्रदेश बनने की औपचारिक मांग अगर कही जाए तो सबसे पहले इसे महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने उठाया था. उन्होंने ही अलग राज्य की मांग की थी. पहले जबलपुर, नागपुर को मिलाकर सेंट्रल प्रोविन्स हुआ करता था. मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रस्ताव में जिस तरह से इलाके सजेस्ट किए गए थे.

लगभग मध्य प्रदेश में बाद में वही इलाके आए भी. हालांकि, शुरुआत में 1920 में कांग्रेस भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की बात कर रही थी, लेकिन फिर आजादी के बाद उनकी ये मांग बदल गई. ऐसा उसने 1948 के एसके धर कमीशन की सिफारिश पर किया."

152,250 एप्लीकेशन और 38 हजार मील की यात्रा

भारत में राज्यों के पुनर्गठन की कहानी भी दिलचस्प है. राजनीतिनामा के एक हिस्से में इसकी पूरी बयानी है. सुप्रीम कोर्ट के जज सर सैयद फजल अली की अध्यक्षता और कवालम माधव पणिक्कर के साथ डॉ. ह्रदयनारायण पणिक्कर की सदस्यता में 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया. इस आयोग ने 152,250 आवेदनों पर विचार किया. ये मेमोरण्डम व्यक्तियों और संस्थाओं ने दिए थे. इसके अलावा आयोग 104 स्थानों पर गया. 38 हजार मील लंबी यात्रा की आयोग ने.

MP 70TH FOUNDATION DAY
राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट (ETV Bharat)

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी 267 पन्नों की रिपोर्ट में भाषाई आधार पर 16 राज्य और 3 केन्द्र शासित राज्यों की सिफारिश की. मध्य प्रदेश के संबंध में आयोग ने केवल इतना किया कि जो छोटे राज्य थे और बाकी के राज्यों से बचे हिस्से थे उन्हें जोड़कर नया राज्य बना दिया. इस तरह से पुराने मध्य प्रदेश के महाकौशल छत्तीसगढ़ के 14 जिले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल राज्य के साथ नया प्रदेश बन गया.

TAGGED:

MP 70TH FOUNDATION DAY
MP FOUNDATION DAY HISTORY
HOW MADHYA PRADESH FORMED
MP FOUNDATION ANDHRA CONNECTION
MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शादी के खूबसूरत पलों को प्रिजर्व कर रहा इंदौरी आर्टिस्ट, सालों जीवत रहेंगे अहसास

मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी में आंध्र प्रदेश का किरदार, किसकी जिद्द की नींव पर खड़ा हुआ MP

सतना में बड़ा हादसा, बिजली खंभे से टकराकर बस पलटी, स्कूली बच्चों सहित 32 लोग घायल

आखिर ऐसा क्या है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की पत्नी के भजन में, दिग्विजय सिंह भी फैन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.