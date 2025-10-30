ETV Bharat / state

जनता के सामने होगी मध्य प्रदेश विकास की टाइमलाइन, संस्कृति सलाहकार से खास बातचीत

1 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, खास मौके पर संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी से ईटीवी भारत की खास बात.

MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY
जनता के सामने होगी मध्य प्रदेश के विकास की टाइमलाइन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 7:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: 70 बरस बाद कहां पहुंचा मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले प्रदेश की धड़कनें इस सूबे के आम आदमी की जिंदगी कितनी बदल पाई. 22 बरस बाद जब पूरा भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा. तब मध्य प्रदेश किस मुकाम पर होगा. बीमारू से विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहे प्रदेश की छलांग क्या होगी? 2025 में जब मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70 बरस पूरे कर रहा है. तब पहली बार 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने जा रही मोहन सरकार ड्राफ्ट पेश करेगी.

प्रदेश के आम नागरिक भी जानेंगे कि 20247 के एमपी की सुबह कैसी होगी. महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि किस तरह से इस बार मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 22 बरस बाद के प्रस्तावना तैयार हो जाएगी. पूरा खाका तैयार होगा कि अब आगे किस टाइमलाइन पर एमपी आगे बढ़ेगा.

संस्कृति सलाहकार से खास बातचीत (ETV Bharat)

2 साल की जमीन पर 22 बरस का प्लान, क्या होगी टाइम लाइन

केवल सांस्कृतिक आयोजन की औपचारिकता भर नहीं. मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का प्लान है कि स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश का आम आदमी जाने की उसके प्रदेश की यात्रा का ये कौन सा पड़ाव है. अगले 22 साल में प्रदेश का एक्शन प्लान क्या है. संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा मोहन यादव के 2 वर्षों के जो तेवर हैं, वो बता रहे हैं कि आने वाले 22 वर्षों में मध्य प्रदेश तरक्की किस पायदान पर होगी. अब प्रदेश की पहचान भी समृध्द और विकसित प्रदेश के रुप में बननी चाहिए.

उसी के प्रयास विगत 2 वर्षों में तेजी से हुए हैं. उन्होंने बताया कि अब केवल मेट्रोपोलिटन सिटी नहीं छोटे-छोटे कस्बों में भी औद्योगिक निवेश के प्रयास किए गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जो कहा वो किया. निवेश की बात भर नहीं, उसके साथ-साथ उसके तुरंत क्रियान्वयन का सिलसिला भी बना रहा. श्रीराम तिवारी ने बताया कि इस बार स्थापना दिवस पर एमपी इस नई पहचान और मानक के रुप में भी सामने आएगा. ये जान सकेगा कि विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना क्या होगी और टाइम लाइन किस तरह की होगी."

MOHAN YADAV GOVT PRESENT DRAFT
संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी से ईटीवी भारत की बात (ETV Bharat)

कहां थे, कहां पहुंचेंगे, बताएगा विजन डॉक्यूमेंट

2047 के मध्य प्रदेश की सूरत क्या होगी. श्री राम तिवारी के मुताबिक उसका प्लान अभी से तैयार है. एक विजन डॉक्टूयमेंट तैयार कर लिया है. विकसित प्रदेश में आम आदमी के जीवन स्तर में जरुरी बदलाव के साथ संस्कृतिक रुप से समृध्द मध्य प्रदेश की तस्वीर कैसी होगी. उन्होंने बताया कि गरीब, नौजवान, महिला और किसान इन चार वर्गों पर केन्द्रित विजन होगा. इसमें तरक्की से जुड़े वो सारे सवाल और उनके जवाब होंगे, जो आम आदमी के दिमाग में उठते हैं.

जैसे कि आम आदमी का जीवन स्तर किस तरह से बदलेगा. क्या बदलाव आएगा. तो प्रतिव्यक्ति आय किस तरह से बढ़े. इसके उपाय भी किए जाएंगे. नीति आयोग के साथ मिलकर जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, मध्यप्रदेश की सालगिरह पर वो प्रदेश वासियों के सामने जारी होगा. स्थापना दिवस पर अलग-अलग विभागों की प्रदर्शनियों के जरिए आम आदमी अपने प्रदेश के तरक्की के सोपान को जान सकेंगे.

2005 से शुरुआत, इस बार कैसे अलग होगा उत्सव

श्रीराम तिवारी बताते हैं कि "मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के उत्सव को मनाने की शुरुआत प्रदेश में 2005 से हो गई थी. ये वो आयोजन थे, जिन्हें रेखांकित किए जाने वाले आयोजन कहा जा सकता है. तब पहली बार प्लेबैक सिंगर शान को बुलाया गया था. उन्होंने मध्य प्रदश गान भी गाया था. तब पहली बार रवीन्द्र भवन में आयोजन हुआ. उसके बाद जनता के बढ़ते रुझान को देखते हुए, फिर आगे ये आयोजन लाल परेड में किया गया. इस बार अब ये उत्सव तीन दिन का है. जिसमें सांस्कृतिक आयोजन तो होंगे ही, जनता अपने प्रदेश के बढ़ते कदम भी देखेगी और जानेगी की लक्ष्य कितना दूर है.

हम भारत के दिल हैं, भारत हम में धड़कता है

क्या भूगोल के अलावा भी मध्य प्रदेश की पहचान बनाई जाएगी. इस सवाल के जवाब में श्रीराम तिवारी ने कहा कि व्यक्तित्व की पहचान कई तरह से होती है, लेकिन ह्रदय तो वो है, जिससे पूरा शरीर चल रहा है. उसकी अलग क्या पहचान. हमें गर्व है कि भारत का ह्रदय प्रदेश मध्य प्रदेश है. हम पूरे राष्ट्र के साथ स्वयं को जीवंत पाते हैं. हम भारत के दिल हैं और भारत हममे धड़कता है, इससे अहम और दूसरी पहचान क्या होगी."

TAGGED:

MP 70TH FOUNDATION DAY
MP CULTURE ADVISOR SHRIRAM TIWARI
MOHAN YADAV GOVT PRESENT DRAFT
MOHAN YADAV GOVT VISION DOCUMENT
MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.