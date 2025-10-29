मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ड्रोन शो में डूब जाएगी राजधानी, होगा बिग विजुअल सेलेब्रेशन
मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस समारोह में आसमान में विरासत की छटा बिखेरेंगे एक साथ 2 हजार ड्रोन, सिंगर जुबिन नौटियाल देंगे शानदार प्रस्तुति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 4:10 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा. इसके लिए मोहन सरकार ने राज्य स्तर पर तैयारियां की है. इस अवसर पर 1 से 3 नवम्बर तक भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान बहुरंगी शिल्प मेला, सुगम संगीत, नाटक, जनजातीय लोक नृत्य, ड्रोन शो आदि होंगे. समारोह में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैपकास्ट) पहली बार तकनीकी मार्गदर्शन देकर विशेष भूमिका में सामने आ रहा है. मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत, स्थापत्य कला, पर्यटन महत्व और जनजातीय सभ्यता को इस ड्रोन शो में देखा जा सकेगा.
उद्योग और रोजगार की थीम पर होगा आयोजन
भोपाल के आकाश में सबसे विशाल विजुअल सेलिब्रेशन पहली बार दिखाई देगा. स्थापना दिवस समारोह की गतिविधियों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के हितग्राहियों को भी शामिल किया गया है. जिलों में हो रहे कार्यक्रम भी उद्योग और रोजगार की थीम के अनुरूप होंगे. प्रमुख उद्योगपतियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले व्यक्तियों और समूहों की उपलब्धियों को भी शामिल किया जा रहा है.
प्रदेश के सभी अंचलों में समान रूप से गतिविधियां होंगी. जिलों की प्रगति और उपलब्धियों को जिला स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा. स्व-सहायता समूह और आईटीआई, पॉलिटेक्निक सहित अन्य संस्थाओं द्वारा युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों, कृषक संगठनों द्वारा किसान कल्याण के लिए संचालित गतिविधियों के प्रदर्शन भी समारोह का हिस्सा होंगे.
विरासत से विकास तक की प्रदर्शनी
स्थापना दिवस पर जन नायकों के जीवन और योगदान पर भोपाल और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी. साथ ही एक जिला-एक उत्पाद, सम्राट विक्रमादित्य और अयोध्या के सील और सिक्के, मंदिर स्थापत्य तथा भारतीय ऋषि परम्परा पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा. इसी क्रम में 1 से 3 नवम्बर तक वन मेला, ड्रोन टैक वर्कशॉप और एक्सपो, मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला प्रदर्शनी, प्रदेश में विरासत से विकास, प्रदेश की बावड़ियों, भोज और भोपाल आदि विषय पर प्रदर्शनी और देशज व्यंजनों का मेला भी आयोजित किया जाएगा.
पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल देंगे प्रस्तुति
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम 'अभ्युदय मध्य प्रदेश' के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक नवम्बर को भोपाल में प्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल प्रस्तुति देंगे. लाल परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में श्रीकृष्ण के भक्ति पदों की प्रस्तुति के साथ ही विरासत से विकास की थीम पर ड्रोन-शो होगा. साथ ही आतिशबाजी भी होगी. 2 और 3 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महानाट्य-सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी. इसके साथ ही सुगम संगीत की प्रस्तुतियां भी होंगी.
औद्योगिक विकास की उपलब्धियां होंगी प्रदर्शित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हुए नवाचारों, विकास के विशेष प्रयासों और जन कल्याणकारी गतिविधियों के प्रस्तुतीकरण के निर्देश दिए हैं. इसके परिपालन में रोजगार के मंदिर हैं उद्योग, थीम पर स्थापना दिवस समारोह में विविध गतिविधियां हो रही हैं.
कार्यक्रम में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के हितग्राहियों को भी शामिल किया जा रहा है. इसके अलावा जिलों में प्रमुख उद्योगपतियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले व्यक्तियों और समूहों की उपलब्धियों को भी शामिल किया जाएगा.