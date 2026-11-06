मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद काम पर लौटे 70,000 सफाई कर्मी, 10 में से 8 मांगों पर बनी सहमति
मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को विनियमित कर्मचारी का मिलेगा दर्जा, तीन दिन बाद काम पर लौटे सफाई कर्मी. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:27 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में पिछले तीन दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के साथ कर्मचारी संगठनों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की चर्चा के बाद 10 में से 8 मांगों पर सहमति बनने का दावा किया गया है. इसके बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने और शहरों की सफाई शुरू करने का ऐलान किया. इधर, हड़ताल खत्म होने से धनतेरस पर बाजारों में उमड़ रही भीड़ के बीच नगर निगम प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है. बता दें कि भोपाल में तीन दिनों से जमा करीब 3 हजार मीट्रिक टन से अधिक कचरे को हटाने के लिए अतिरिक्त वाहन और कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया है.
दो बड़ी मांगों पर बनी सहमति, कर्मचारियों को मिलेगा नियमित दर्जा
कर्मचारी नेता अशोक वर्मा ने बताया कि "मुख्यमंत्री के साथ पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई थी. इसमें कर्मचारियों की 10 मांगों पर चर्चा की गई, जिनमें से आठ पर सहमति बनी है. इसमें दो प्रमुख मांगें शामिल हैं." वर्मा ने बताया कि अब तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को विनियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. वहीं, पहले से विनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का दर्जा देने पर भी सहमति बनी है. कर्मचारी संगठनों के अनुसार इन फैसलों से बड़ी संख्या में नगरीय निकायों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
महापौर बोलीं, कर्मचारी सफाई के लिए तैयार
मुख्यमंत्री और सफाई कर्मचारियों के मुलाकात से पहले महापौर मालती राय ने कहा कि "कर्मचारी संगठनों के माध्यम से सकारात्मक बातचीत हुई है. मुख्यमंत्री ने भी शाम को कर्मचारियों को मुलाकात के लिए समय दिया है. नगर निगम के कर्मचारी नेताओं की ओर से आश्वासन मिला है कि वे भोपाल की सफाई के लिए तैयार हैं." वहीं, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि "सभी एसआई, सीएसआई और एएचओ को फील्ड में भेज दिया गया है. इसके साथ ही अतिरिक्त वाहन और मैनपावर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द शहर को स्वच्छ किया जा सके."
न्यू मार्केट से शुरू हुआ सफाई अभियान
हड़ताल खत्म होने के बाद नगर निगम आयुक्त सबसे पहले न्यू मार्केट पहुंचे. यहां से सफाई अभियान की शुरुआत की गई. बता दें कि निगम प्रशासन का लक्ष्य रात तक प्रमुख बाजारों और सड़कों से कचरा हटाना है. आयुक्त ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि धनतेरस और दीपावली शहर के बड़े त्योहार हैं. ऐसे में खरीदारी के लिए निकलने वाले लोगों को सड़कों पर गंदगी नहीं दिखनी चाहिए. निगम ने अतिरिक्त कचरा वाहनों को भी तैयार रखा है.
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तीन दिन में बिगड़ गई शहर की व्यवस्था
हड़ताल के दौरान भोपाल के सभी 85 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन प्रभावित हुआ. जिसकी वजह से सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए थे. स्थिति ऐसी भी बनी कि कुछ कर्मचारियों ने कचरा नगर निगम के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के घर के सामने डाल दिया. इसके बाद आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर एफआईआर दर्ज कराने और तत्काल कचरा हटाने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर कर्मचारियों के विरोध के कारण वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई. हालांकि, अब नगर निगम प्रशासन ने शहर को 24 घंटे के अंदर स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है.