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मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद काम पर लौटे 70,000 सफाई कर्मी, 10 में से 8 मांगों पर बनी सहमति

मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद काम पर लौटे 70,000 सफाई कर्मी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में पिछले तीन दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के साथ कर्मचारी संगठनों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की चर्चा के बाद 10 में से 8 मांगों पर सहमति बनने का दावा किया गया है. इसके बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने और शहरों की सफाई शुरू करने का ऐलान किया. इधर, हड़ताल खत्म होने से धनतेरस पर बाजारों में उमड़ रही भीड़ के बीच नगर निगम प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है. बता दें कि भोपाल में तीन दिनों से जमा करीब 3 हजार मीट्रिक टन से अधिक कचरे को हटाने के लिए अतिरिक्त वाहन और कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया है.

दो बड़ी मांगों पर बनी सहमति, कर्मचारियों को मिलेगा नियमित दर्जा