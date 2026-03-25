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मध्य प्रदेश में 2 साल में 10 लाख बढ़े मुफ्त अनाज लेने वाले, देश में एमपी टॉप 5 राज्यों में है शामिल

साल 2024 में यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ 54 लाख हो गई. 2024 में 33.46 लाख टन अनाज का वितरण किया गया. साल 2025 में लाभार्थियों की संख्या 5.36 करोड़ रह गई. साल 2025 में प्रदेश भर मे चलाए गए अभियान में हितग्राहियों का वैरीफिकेशन किया गया. इसके बाद प्रदेश में 17.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से काट दिए थे. हालांकि 2023 के मुकाबले 2025 में लाभार्थियों की संख्या 10 लाख बढ़ गई.

मध्य प्रदेश में 2023 के बाद से अभी तक यानी 2 सालों में सरकारी अनाज लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में करीबन 10 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है. साल 2023 में प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या 5 करोड़ 26 लाख थी. इन उपभोक्ताओं को 32.09 लाख टन अनाज का वितरण किया गया था.

जबकि साल 2025 में प्रदेश भर में चलाए गए अभियान में प्रदेश भर के उपभोक्ताओं का वैरीफिकेशन किया गया, जिसके बाद 17.95 लाख लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है. देश में पीडीएस के जरिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 14.75 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है.

भोपाल: मध्य प्रदेश की करीबन 70 फीसदी आबादी सरकारी राशन से अपना पेट भर रही है. इस मामले में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में पांचवे स्थान पर है. मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 36 लाख 23 हजार 491 लोगों को पीडीएस के जरिए अनाज का वितरण किया जा रहा है.

राज्यसभा में सांसद डॉ. संदीप कुमार पाठक द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने लिखित में यह जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक देश में सरकारी राशन लेने वालों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश में 14.75 करोड़ लाभार्थी सरकारी अनाज ले रहे हैं. 2025 में इन 14.75 करोड़ लोगों को 90.20 लाख टन अनाज बांटा गया है.

उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है. बिहार में पीडीएस की दुकानों से सरकारी अनाज लेने वालों की संख्या 8 करोड़ 49 लाख 92 हजार 572 है. इन लाभार्थियों को 2025 में 50 लाख 43 हजार 811 टन अनाज का वितरण किया गया. तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है. यहां 6 करोड़ 80 लाख 73 हजार 38 लोग पीडीएस दुकानों से सरकारी अनाज ले रहे हैं. 2025 में इन लाभार्थियों को 32 लाख 73 हजार 967 टन अनाज वितरित किया गया.

पश्चिम बंगाल पीडीएस की दुकानों से सरकारी अनाज लेने वालों के मामले में चौथे स्थान पर है. पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ 98 लाख 50 हजार 422 लाभार्थी पीडीएस से जुडे हुए हैं, इन्हें 2025 में 39.09 लाख टन अनाज बांटा गया है.

किस-किसको मिलता है सरकार से मुफ्त में अनाज

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण आबादी के 75 फीसदी और शहरी आबादी के 50 फीसदी आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में अंत्योदय, बीपीएल की 2 मुख्य श्रेणियों में अलग-अलग 28 श्रेणियों के लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है.

इसमें विधवा, गंभीर रूप से बीमारी वाले, दिव्यांगजनों या बुजुर्ग व्यक्ति जिनके पास सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन न हो. जनजातीय परिवार, भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को इसका लाभ दिया जाता है.

हर माह कितना मिलता है राशन

दोनों मुख्य श्रेणियों के लाभार्थियों को अलग-अलग मात्रा में अनाज वितरित किया जाता है. अंत्योदय श्रेणी के उपभोक्ताओं को 35 किलो अनाज हर माह दिया जाता है. जबकि बीपीएल कार्ड धारक को हर माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाता है.

एप पर कर सकेंगे शिकायत

राशन की दुकान पर राशन न मिलने की शिकायतें आम हैं. ऐसे मामलों में संबंधित विभाग तक शिकायत के लिए कई विकल्प दिए गए हैं. लाभार्थी इसकी शिकायत 108 पर कर सकते हैं. इसके अलावा केन्द्र सरकार ने एआई बेस्ड व्हाट्सएप और आईवीआरएस आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अन्न सहायता की शुरूआत की है. इस पर उपभोक्ता अपनी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके अलावा मेरा राशन मोबाइल एप पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है.

प्रदेश में राशन दुकान बनेंगी पोषण मार्ट

मध्य प्रदेश में राशन की दुकानों का स्वरूप बदला जा रहा है. राशन की दुकानों को मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है. अभी तक प्रदेश में राशन की दुकानों में सिर्फ गेहूं, चावल, शक्कर ही उपलब्ध होती है लेकिन जल्द ही इसमें जनरल स्टोर की तरह जरूरत का दूसरा सामान भी मिलेगा.