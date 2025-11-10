छिंदवाड़ा में बैडमिंटन के 200 खिलाड़ी बहा रहे पसीना, मंगलवार को टूर्नामेंट का फाइनल

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:36 PM IST

छिंदवाड़ा: ओलंपिक स्टेडियम में तीन दिनों से चल रही राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 200 खिलाड़ी और 50 अधिकारी शामिल हुए हैं. फाइनल मुकाबला मंगलवार शाम 4:30 बजे खेला जाएगा.

प्रदेशभर से पहुंचे 200 खिलाड़ी

फील्ड ऑफिसर राकेश चौरसिया ने बताया कि "प्रतियोगिता के लीग चरण के बाद इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और जनजातीय कार्य विभाग संभाग ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. मंगलवार सुबह 9 बजे से सेमीफाइनल और शाम को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा."

मंगलवार को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला (ETV Bharat)

69वीं राज्य स्तरीय शालेय (17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग) बालक-बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता में इंदौर, ग्वालियर, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और जनजातीय कार्य विभाग से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

प्रशासन दे रहा खेलों को बढ़ावा

छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा कि "खेल के लिए जिला प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है. छोटे-छोटे गांव और स्कूलों से भी बड़ी प्रतिभाएं निकलती हैं. बस उन्हें एक मौका मिलने की जरूरत होती है. ऐसे खिलाड़ियों को स्कूल के पीटी टीचर तलाश करें ताकि उन्हें सरकार की मदद से उचित प्रशिक्षण देकर बेहतर स्थान तक पहुंचा जा सके."

भाजपा के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शारीरिक शिक्षा एवं खेल को विशेष स्थान दिया गया है.

प्रतियोगिता संचालन में कई अधिकारी तैनात

प्रतियोगिता संचालन हेतु लोक शिक्षण संचालनालय ने विभिन्न जिलों से अधिकारियों की नियुक्ति की है. इसमें फील्ड ऑफिसर उमेश बरैया (नर्मदापुरम), राकेश चौरसिया (छिंदवाड़ा), मनोज गुप्ता (ग्वालियर) एवं स्टेट ऑफिशियल्स हर्षदीप सिंह (भोपाल), कुलदीप सिंह (मंदसौर), रूपेश अहरवाल, राकेश तिवारी सागर, राकेश सराठे नर्मदापुरम एवं जावेद खान को नियुक्त किया गया है. खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी अदिति बघेल एवं पुष्कर गिरडकर ने शपथ दिलाई.

