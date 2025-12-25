ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 68 फीसदी बच्चों ने 12वीं से पहले छोड़ा स्कूल, मंत्री राव उदय प्रताप ने बताया कारण

उन्होंने बताया कि "मध्य प्रदेश में 86 फीसदी बच्चे 8वीं तक पहुंच जाते हैं. आठवीं के बाद 10वीं में ये आंकड़ा गिरकर 54 फीसदी रह जाता है. यानि आठवीं पार करते ही 30 फीसदी से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं. इसके मायने ये हैं कि पहली के मुकाबले बारहवीं में ये आंकड़ा और नीचे पहुंचता है. बारहवीं तक पहुंचने वाले बच्चों की तादाद केवल 32 फीसदी रह जाती है. यानि पहली से लेकर 12वीं तक के बीच 68 फीसदी बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं."

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पहली में दाखिला लेने के बाद आठवीं, दसवीं और फिर बारहवीं तक कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल में बाकी बने रहते हैं. बारहवीं तक स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों की तादाद कितनी होती है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिला लेने के बाद केवल 32 फीसदी बच्चे बारहवीं तक पहुंच पाते हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने खुद ये माना है कि ड्रॉपआउट रेट को कम करना विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. इसके पहले विधानसभा में ये जानकारी सामने आ चुकी है कि बीते 8 साल में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 56 लाख बच्चे नदारद हैं. इसके उलट विभाग का बजट 4 गुना तक बढ़ चुका है.

मंत्री बोले-व्यवसायिक शिक्षा को दिया जाएगा बढ़ावा (ETV Bharat)

8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की वजह

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ये मानते हैं कि स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट को कम करना स्कूल शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि "ड्रॉपआउट रेट को कम करने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं. कई बार गरीब परिस्थिति के कारण बच्चे शाला त्याग देते हैं. कई बार जानकारी नहीं होती कि कैसे कहां जाएंगे. उन्हें ये लगता है कि इससे बेहतर माता-पिता का सहयोग करें."

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि "हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के 4 हजार 211 हायर सेकेण्डरी स्कूल में से 3138 स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा देंगे. जिससे पढ़ने के बाद रोजगार के लिए भाग रहे बच्चे स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही कुशल हो सकें. उनकी जो कार्यकुशलता है उसको हम विकसित करेंगे. जिस ट्रेड में उनको जाना है उसमें उन्हें विकसित करेंगे."

'बजट 4 गुना बढ़ा लेकिन 56 लाख बच्चे हो गए कम'

हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत हुई जानकारी के आधार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये आरोप लगा चुके हैं कि आखिर 56 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चे कहां गए. उन्होंने कहा था कि "एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पहली से 12वीं तक के सारे स्कूलों में चाहे फिर वो प्राइवेट हों या सरकारी, 1 करोड़ 60 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन पहली क्लास में हुआ था लेकिन 8 साल बाद इनमें से केवल 1 करोड़ 4 लाख बच्चे ही बाकी रहे."

जीतू पटवारी ने कहा कि "गजब की बात ये है कि तब स्कूल शिक्षा का बजट 9 हजार करोड़ के आसपास का था जो अब बढ़कर 37 हजार करोड़ पर पहुंच चुका लेकिन हैरत की बात ये है कि बजट बढ़ा है और बच्चे कम हो गए."