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गरीबी से निकले 6 खिलाड़ी, मध्य प्रदेश से जापान तक सफर, हॉकी में भारत को दिलाया गोल्ड

जापान में चमके मध्य प्रदेश के सितारे, जबलपुर के खिलाड़ी सिद्धार्थ के रिक्शा चालक पिता ने मनाई खुशियां. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

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अंडर-18 एशिया कप पर भारत का कब्जा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:33 AM IST

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जबलपुर: भारतीय अंदर 18 टीम ने जापान में हॉकी का एशिया कप जीत लिया है. इस टीम के 6 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं. इनमें से एक खिलाड़ी सिद्धार्थ बैंन के पिता जबलपुर में साइकिल रिक्शा चलाते हैं. वहीं आयुष रजक की मां दूसरों के घरों में खाना बनाती हैं. इन दोनों ही परिवारों ने इस जीत पर खुशियां मनाई.

अंडर-18 एशिया कप पर भारत का कब्जा
जापान के काकामिगाहारा में खेले गए अंडर-18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने मेजबान जापान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. शुक्रवार को खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में अपनी ताकत दिखाई. इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था, जबकि जापान ने मलेशिया को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी. भारत ने टूर्नामेंट में कजाकिस्तान, चीन और कोरिया के खिलाफ भी मुकाबले खेले, जिनमें केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा.

सिद्धार्थ के परिवार को अब नौकरी की उम्मीद (ETV Bharat)

जबलपुर के कच्चे मकान से जापान तक का सफर
जब भारतीय टीम जापान में इतिहास रच रही थी, तब जबलपुर के कांचघर क्षेत्र के एक छोटे से किराए के मकान में भी जीत की दुआएं की जा रही थीं. भारतीय टीम का हिस्सा रहे सिद्धार्थ की सफलता ने पूरे परिवार को गर्व से भर दिया है. सिद्धार्थ के पिता लेखराम जबलपुर में साइकिल रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सिद्धार्थ की मां का निधन हो चुका है. लेखराम बताते हैं कि, ''जब सिद्धार्थ केवल 10 वर्ष का था, तभी उसका चयन हॉकी अकादमी में हो गया था. आर्थिक तंगी के बावजूद बेटे ने कभी अभ्यास नहीं छोड़ा.''

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मेहनत और जुनून ने दिलाई पहचान (ETV Bharat)

बुखार में भी नहीं छोड़ी हॉकी
लेखराम के मुताबिक, ''सिद्धार्थ बचपन से ही हॉकी को लेकर बेहद समर्पित था. बारिश हो, खराब मौसम हो या तेज बुखार, वह रोज मैदान पहुंचता था. उसने कभी अभ्यास में अंतर नहीं आने दिया. यही लगन आज उसे भारतीय टीम तक लेकर आई है. टूर्नामेंट के दौरान सिद्धार्थ को एक मुकाबले में "मैन ऑफ द मैच" का पुरस्कार भी मिला.''

परिवार को अब नौकरी की उम्मीद
सिद्धार्थ के पिता का कहना है कि, ''परिवार ने कठिन गरीबी देखी है. अब उन्हें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सफलता के बाद बेटे को कोई अच्छी नौकरी मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.''

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जबलपुर के रहने वाले हैं आयुष रजक (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के 6 खिलाड़ियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान
मध्य प्रदेश हॉकी फेडरेशन के सचिव लोकबहादुर ने बताया कि, ''एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के छह खिलाड़ी शामिल थे. इनमें जबलपुर के सिद्धार्थ और आयुष रजक, इटारसी के गाजी खान, भोपाल के अभिमन्यु मानिकपुरी, उमरिया के करण गौतम और होशंगाबाद के अंश शामिल हैं.'' लोक बहादुर के अनुसार, ''भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की इतनी बड़ी भागीदारी प्रदेश के लिए गर्व की बात है.''

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सिद्धार्थ के पिता रिक्शा चालक हैं (ETV Bharat)

बेटियों ने भी दिलाया देश को सम्मान
अंडर-18 बालिका वर्ग में भी भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया. महिला टीम में मध्य प्रदेश की कटनी की नौशीन नाज, बड़वानी की स्नेहा डौड़े, इटारसी की महक परिहार और ग्वालियर की गीता श्री शामिल थीं.

आयुष रजक की कहानी भी प्रेरणादायक
सिद्धार्थ की तरह ही जबलपुर के आयुष रजक भी संघर्षों से निकलकर राष्ट्रीय टीम तक पहुंचे हैं. उनकी मां दूसरों के घरों में काम करती हैं. भारत की जीत के बाद उनके घर में भी जश्न का माहौल रहा.

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सिद्धार्थ को एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था (ETV Bharat)

मेहनत और जुनून ने दिलाई पहचान
लोक बहादुर का कहना है कि, ''हॉकी ऐसा खेल है जिसमें वही खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं जो कठिन परिश्रम करने का जज्बा रखते हैं. सिद्धार्थ और आयुष दोनों में यह जुनून साफ दिखाई देता है. यही वजह है कि दोनों खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 40 से अधिक पदक जीत चुके हैं.''

जबलपुर की हॉकी परंपरा को नई उड़ान
हॉकी के क्षेत्र में जबलपुर का नाम पहले से ही देशभर में सम्मान के साथ लिया जाता है. ध्यानचंद का जुड़ाव भी जबलपुर से रहा है. वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान मधु यादव भी इसी शहर से पहचानी जाती हैं. अब सिद्धार्थ और आयुष ने इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जबलपुर और मध्य प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है.

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