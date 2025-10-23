ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 5 जिलों के शासकीय अस्पतालों में होंगी भर्तियां, 800 नए बेड भी बढ़ेंगे

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब एडमिट होने वाले मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं होगी. राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी अस्तपालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की भी भर्ती करने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके तहत प्रदेश के 5 जिलों के जिला अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाकर 1800 किया जा रहा है. इसके साथ ही 810 नए पदों को भी बढ़ाया जा रहा है. इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके चलते कई बार जब मरीजों को एडमिट कराने की नौबत आती है, तो अस्पतालों में बिस्तर ही उपलब्ध नहीं होते हैं. इस तरह की स्थिति प्रदेश के 5 जिलों में आए दिन बन रही है. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने इन 5 जिलों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार प्रदेश के टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी में बिस्तर क्षमता को बढ़ाने जा रही है. इन जिलों के अस्पतालों में बिस्तर क्षमता को 1 हजार से बढ़ाकर 1800 किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी गई है.

जिला अस्पतालों में होंगी भर्तियां (ETV Bharat)

जिला अस्पताल वर्तमान में बेड की संख्या बढ़ने के बाद बेड की संख्या टीकमगढ़ 300 500 नीचम 200 400 सिंगरौली 200 400 श्योपुर 200 300 डिंडौरी 100 200

अस्पतालों में पद भी बढ़ाए जाएंगे

प्रदेश के 5 जिलों के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने से नए पद भी सृजित किए जाएंगे. इसके तहत टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी जिला अस्पतालों में नए पद भी सृजित किए जाएंगे. इसके तहत 810 नए पद सृजित किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसमें 443 संविदा के पदों को नियमित किया जाएगा और आउटसोर्स के 263 पदों का सृजन किया जाएगा. इसके अलावा संविदा से भी पदों को भरा जाएगा. इस पर सरकार 39.50 करोड़ रुपए खर्च करेगी.