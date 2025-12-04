ETV Bharat / state

देश में छाए खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट व छतरपुर के फर्नीचर, मध्य प्रदेश के 5 कलाओं को मिला GI टैग

मध्यप्रदेश की 5 बौद्धिक संपदाओं को वैश्विक पहचान, उत्पाद और कलाओं की विशेषता देश-दुनिया धमक. 25 अन्य उत्पाद भी कतार में.

Madhya Pradesh 5 arts got GI tag
मध्य प्रदेश के 5 कलाओं को मिला GI टैग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश की 5 शिल्प कलाओं को विशिष्ठ भौगोलिक उत्पत्ति और गुणों के कारण जीआई टैग का गौरव प्राप्त हुआ है. खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर फर्नीचर, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर पेपर मैशे क्रॉफ्ट को केंद्र सरकार के आंतरिक व्यापार विभाग ने जीआई टैग दिया है. यह उपलब्धि मिलने के बाद इन उत्पाद और कलाओं की उपलब्धि और विशिष्टता देश-दुनिया तक प्रसारित होगी. जीआई टैग से इन शिल्प कलाओं में लगे कलाकारों के जीवन स्तर में भी व्यापक बदलाव आएगा.

डॉ. रजनीकांत ने किया था सहयोग

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 वर्ष पहले ही इन सभी शिल्प कलाओं के जीआई का आवेदन खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर पेपर मैशे के लिए नाबार्ड, मध्य प्रदेश ने और छतरपुर फर्नीचर के लिए सिडबी मध्य प्रदेश ने वित्तीय सहयोग प्रदान किया था. एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश के प्रयास से स्थानीय शिल्पियों की संबंधित संस्थाओं द्वारा यह सभी जीआई एप्लिकेशन पद्मश्री डॉ. रजनीकांत के तकनीकी सहयोग से भेजे गए थे. इस उपलब्धि को जीआई मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात डॉ. रजनीकांत ने अत्यंत गर्व का पल बताया है.

25 अन्य उत्पादों को भी मिलेगा जीआई टैग

नवम्बर माह में ही पन्ना डायमंड को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और लगभग 25 उत्पादों की जीआई मिलने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. जल्द ही इन उत्पादों को भी जीआई टैग मिलने की संभावना है. मध्य प्रदेश की 5 बहुत ही प्राचीन शिल्प कला को जीआई टैग के द्वारा भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार में शुमार होने का गौरव प्राप्त होने पर एमएसएमई मंत्री चौतन्य कुमार काश्यप ने सभी शिल्पकारों को बधाई दी है. उनका कहना है कि "जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के वेबसाइट पर इन उत्पादों को रजिस्ट्रेशन मिलने से इन शिल्प कलाओं और कलाकारों में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे."

जीआई टैग मिलने पर मुख्यमंत्री ने दी को बधाई

मध्य प्रदेश के 5 स्थानीय शिल्प को जीआई टैग मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बधाई दी है. साथ ही उन्होंने कहा "इससे हमारी विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी. यह हमारे शिल्पकारों की अद्भुत सृजनशीलता और कौशल को समर्पित सम्मान है. प्रदेश की कला, संस्कृति और शिल्प विश्व पटल पर और अधिक गौरव प्राप्त करे. इस कार्य में लगे सभी बंधुओं को हृदय से बधाई.

डुप्लीकेट उत्पाद रोकने में मिलती है मदद

जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. यह टैग संबंधित उत्पाद और कलाओं को उस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र से जोड़कर पहचान देता है. जिस उत्पाद को जीआई टैग मिलता है, उसके नकली उत्पाद बनने से रोका जा सकता है. इससे भौगोलिक क्षेत्र के किसान, उत्पादक या शिल्पकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH ARTS
MADHYA PRADESH GI TAG ARTS
KHAJURAHO STONE CRAFT GI TAG
CHHATARPUR FURNITURE GI TAG
MP 5 ARTS GOT GI TAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.