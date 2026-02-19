ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में हर दिन 42 आत्महत्याएं, 1229 किसान 987 छात्रों ने लगाया मौत को गले

मध्य प्रदेश में हर दिन 42 लोग छोड़ रहे जिंदगी का साथ ( ETV Bharat )