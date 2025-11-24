ETV Bharat / state

ठंड में बढ़े मरीज, जांच लें क्लीनिक और फीजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन, कहीं हो न जाए दिक्कत

ठंड बढ़ते ही अस्पतालों में बढ़ने लगती है मरीजों की संख्या, बिना जांचे किसी भी क्लीनिक और फीजियोथेरेपिस्ट से न कराएं इलाज. पढ़ें पूरी खबर.

MP PHYSIOTHERAPIST LICENSE
जांच लें क्लीनिक और फीजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 3:51 PM IST

5 Min Read
भोपाल: ठंड के बढ़ते ही नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां अचानक बढ़ने लगती हैं. मौसम में बदलाव के कारण नसों में संकुचन से हमारे शरीर में दौड़ रहे रक्त को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. इस दौरान ठंड के प्रभाव से नसों में सिकुड़न और मांसपेशियों में खिंचाव के चलते लोग असहनीय दर्द से परेशान रहते हैं. ऐसे में इलाज के लिए हजारों की संख्या में लोग फिजियोथेरेपी क्लीनिक पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी क्लीनिक में फिजियोथेरेपी कराना भविष्य में बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है.

इसलिए जरूरी है कि फिजियोथेरेपी सेंटर और फिजियोथेरेपिस्ट का लाइसेंस जरुर देख लें. जिससे पता चलेगा कि फीजियोथेरेपिस्ट कितना ट्रेंड और वहां किस-किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं.

MP 40 physio CLINICS REGISTERED
लोक स्वास्थ्य विभाग से जारी पत्र (ETV Bharat)

प्रदेश में 8 हजार में से 40 फिजियो क्लीनिक रजिस्टर्ड

भौतिक चिकित्सक कल्याण संघ के अध्यक्ष और एमपीटी आर्थो डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि "मध्य प्रदेश में करीब 9 से 10 हजार फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा न इनकी मॉनीटरिंग की जा रही है और ना ही इनके द्वारा संचालित क्लीनिकों की. ऐसे में प्रदेश के विभिन्न शहरों में अवैध फिजियोथेरेपिस्ट क्लीनिकों का संचालन हो रहा है. इन क्लीनिकों में ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है. डॉक्टर पांडेय ने बताया कि प्रदेश में 6 हजार से अधिक फिजियोथेरेपी क्लीनिक का संचालन हो रहा है. अकेले भोपाल में ही 800 क्लीनिक चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पोर्टल पर केवल 40 क्लीनिक ही रजिस्टर्ड हैं.

प्रोफेशनल और मरीज दोनों हो रहे परेशान

फिजियोथेरेपी को नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर यानि एनीएएचपी के अंडर रखा गया है. बीते 4 साल पहले केंद्र सरकार एनीएएचपी एक्ट भी पारित कर चुका है. जिसका अनुसरण देश के कई राज्यों में हो भी रहा है, लेकिन साल 2021 में एक्ट लागू होने के बाद भी यह मध्य प्रदेश में प्रभावशील नहीं है. जिससे मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता और सेवा मानकों में सुधार नहीं हो पा रहा है. वहीं प्रोफेशनल्स को वो सम्मान भी नहीं मिल रहा, जिस उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया है.

MP PHYSIOTHERAPY CENTERS
फिजियोथेरेपी सेंटर को लेकर वीडी शर्मा का पत्र (ETV Bharat)

नीट परीक्षा के आधार पर एडमिशन अनिवार्य

पहले फिजियोथेरेपिस्ट को दोयम दर्जे का माना जाता था, लेकिन इसके नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर में शामिल होने के बाद इस कोर्स में एडमिशन के लिए शर्तें भी बढ़ दी गई हैं. जिससे योग्य व्यक्ति ही प्रवेश ले. इसके लिए बीते 25 अप्रैल 2025 को शासन ने कैरिकुलम भी जारी किया. जिसके बाद इस कोर्स की वैल्यू बढ़ गई है. अब फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए नीट परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है.

हालांकि अलग से नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर एक्ट लागू नहीं होने से बिना इंट्रेंस एक्जाम कोर्स में दाखिला दिया जा रहा है. जबकि अब फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है. लेकिन निजी कॉलेजों में एडमिशन के दौरान मानकों का पालन नहीं हो रहा है."

फिजियोथेरेपिस्ट को न पर्याप्त वेतन न सुविधाएं

डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि "प्रदेश में नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर एक्ट लागू नहीं होने के कारण प्रदेश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मानक स्तर का न तो वेतन मिल रहा और न ही सम्मान. डॉक्टर पांडे ने बताया कि हमारे कोर्स को कैटेगाराइज्ड किया गया है. इसके साथ ही फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल में 10 प्रोफेशनल्स को भी अलग से मान्यता दी गई है. पैरामेडिकल काउंसिल में पहले कई नियम शिथिल थे, लेकिन इसमें एलाइड से रिलेटेउ कोर्स को बेहतर समझने, सीखने का तरीका बताया गया है.

MP Patients increased Winter
प्रदेश में 8 हजार में से 40 क्लीनिक रजिस्टर्ड (Getty Image)

इस एक्ट ने एलाइड से रिलेटैड कार्स करने वालों को हेल्थ प्रोफेशन्स माना है. इनको डाक्टरों के बराबर दर्जा दिया गया है. फिजियोथेरेपी में अब काफी आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं. इसके अंतराष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यह प्रभावशाली नहीं है.

फिजियोथेरेपी पर नर्सिंग काउंसिल का नियम

फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए एंट्रेस एक्जाम जरुरी कर दिया गया है. यह एक्जाम भी नीट के द्वारा कराया जाएगा. पहले कोर्स छह महीने के प्रशिक्षण के साथ साढ़े चार साल का होता था, लेकिन अब इसमें प्रशिक्षण का समय एक साल बढ़ाकर कोर्स की अवधि 5 साल कर दी गई है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पैरामेडिकल स्टाफ नहीं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई गड़बबडी नहीं होने से पैरामेडिकल काउंसिल में फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होने लगा. इसलिए वहीं नियम भी लागू होने लगे."

अब तक न कोर्स शुरु, न ही शासन की मंजूरी

डॉक्टर पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश में एनसीएएचपी एक्ट लागू करने के लिए 24 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया गया था. जबकि इसके पहले 14 फरवरी 2024 को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि एक्ट वर्किंग है. विधानसभा में भी पूछे गए सवाल में सरकार ने बताया कि एक्ट लागू है, इसके बाद भी फीजियोथेरिपिस्ट और अन्य एलाइड कोर्स के प्रोशेनल्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.

वहीं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में फिजियोथेरेपी का कोर्स शुरु करने के निर्देश दिए थे. लेकिन इंदौर-जबलपुर मेडिकल कोलज को छोड़कर अन्य सरकारी कालेजों में यह कोर्स अब तक शुरु नहीं हुआ.

