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मध्य प्रदेश में चार IAS का तबादला, कौन हैं रामप्रकाश अहिरवार, जिन्हें सौंपी भोपाल नगर निगम की कमान

रामप्रकाश अहिरवार बने भोपाल नगर निगम कमिश्नर ( ETV Bharat )

भोपाल: राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए चार आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है. राज्य सरकार ने भोपाल नगर निगम की कमान आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन से छीनकर आईएएस रामप्रकाश अहिरवार को सौंपी है. जबकि संस्कृति जैन को वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया है. राम प्रकाश अहिरवार को स्थानीय नेताओं से सामांजस्य बनाकर बेहतर काम करने का इनाम दिया गया है. उधर जबलपुर नगर निगम आयुक्त की कमान 2020 बैच के आईएएस अधिकारी अग्रिम कुमार को सौंपी गई है.

किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी