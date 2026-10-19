मध्य प्रदेश में चार IAS का तबादला, कौन हैं रामप्रकाश अहिरवार, जिन्हें सौंपी भोपाल नगर निगम की कमान
मोहन यादव सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को किया इधर से उधर, रामप्रकाश अहिरवार बने भोपाल नगर निगम के कमिश्नर. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 9:23 AM IST
भोपाल: राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए चार आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है. राज्य सरकार ने भोपाल नगर निगम की कमान आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन से छीनकर आईएएस रामप्रकाश अहिरवार को सौंपी है. जबकि संस्कृति जैन को वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया है. राम प्रकाश अहिरवार को स्थानीय नेताओं से सामांजस्य बनाकर बेहतर काम करने का इनाम दिया गया है. उधर जबलपुर नगर निगम आयुक्त की कमान 2020 बैच के आईएएस अधिकारी अग्रिम कुमार को सौंपी गई है.
किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी
2015 बैच की आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन भोपाल नगर निगम कमिश्नर पद पर करीब एक साल ही टिक सकी. उन्हें पिछले साल अक्टूबर माह में ही पदस्थ किया गया था. अब उन्हें नगर निगम से हटाकर मंत्रालय में वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया है. हालांकि नगर निगम कमिश्नर पर रहने के दौरान स्थानीय नेताओं से उनके साथ सामंजस्य व बन जाने को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए. भोपाल में अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर बनी विवाद की स्थिति को भी आईएएस को हटाए जाने की वजह माना जा रहा है.
भोपाल नगर निगम की कमान 2018 बैच के आईएएस अधिकारी रामप्रकाश अहिरवार को सौंपी गई है. रामप्रकाश आईएएस अधिकारी है. इसके पहले वे जबलपुर नगर निगम कमिश्नर की भूमिका संभाल रहे थे. उन्हें जबलपुर नगर निगम में सितंबर 2026 में पदस्थ किया गया था. हालांकि इस दौरान जबलपुर में स्वच्छता, बुनियादी ढांचे में सुधार और नागरिक सुविधाओं में सुधार में बेहतर काम किया है.
राम प्रकाश अहिरवार इंदौर में सीईओ और सागर नगर निगम में कमिश्वर रह चुके हैं. रामप्रकाश इंजीनियर रहे हैं और बाद में वे सिविल सेवा में आए हैं. हालांकि भोपाल नगर निगम कमिश्नर के रूप में उनकी बड़ी चुनौती स्थानीय नेताओं और प्रशासन के बीच तालमेल बैठाने का रहेगा. इसके अलावा भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाना और भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर लाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा.
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जबलपुर नगर निगम में नई पदस्थापना
उधर जबलपुर से भोपाल नगर निगम भेजे जाने के बाद 2020 के आईएएस अग्रिम कुमार को जबलपुर नगर निगम की कमान सौंपी गई है. वे इसके पहले छिंदवाड़ा जिला पंचायत में सीईओ थे. स्मार्ट सिटी भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगम में अपर आयुक्त अंजू अरुण कुमार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव बनाया गया है.