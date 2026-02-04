ETV Bharat / state

GI टैगिंग में अटके मध्य प्रदेश के 38 प्रोडक्ट, वाद्य यंत्र से लेकर बैतूल की कॉफी, पढ़ें इनडेप्थ स्टोरी

मध्य प्रदेश में गोंड आदिवासी संगीत यंत्र 'बाना' समेत 38 प्रोडेक्ट की GI टैगिंग अटकी, 27 को पहले मिल चुका जाआई टैग, जानें पूरी जानकारी.

MP 38 PRODUCTS STUCK IN GI TAGGING
GI टैग की सूची में जुड़ेंगे एमपी के 38 प्रोडक्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 8:31 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: बैतूल प्रदेश के उन गिने चुने जिलों में शामिल हैं, जहां कॉफी की खेती होती है. बैतूल जिला मुख्यालय से करीबन 90 किलोमीटर दूर स्थिति कुकरू खामला कॉफी के लिए प्रसिद्ध है. अब यहां पैदा होने वाली कॉफी को जल्द ही भारत सरकार मान्यता देने जा रहा है. मध्यप्र देश सरकार ने कुकरू खामला की कॉफी सहित 38 उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए जीआई रजिस्ट्री चेन्नई आवेदन भेज चुका है.

इसकी शुरूआत जांच के बाद भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री, चेन्नई ने मध्य प्रदेश के विभागों से इन उत्पादों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी बुलाई है. हालांकि विभागों के जवाब के इंतजार में जीआई टैग अटके हुए हैं. इनमें से कई उत्पादों के आवेदन तो 3 सालों पहले भेजे गए थे.

बैतूल कॉफी, शिल्प छाएगा

बैतूल से करीबन 90 किलोमीटर दूर स्थित कुकरू खामला में कॉफी की खेती होती है. कुकरू में वर्ष 1906 में अंग्रेजों ने रेस्ट हाउस बनाया था. इसके पास ही करीबन 81 साल पहले 1944 में ब्रिटिश महिला फ्लोरेंस हैंड्रिक्स ने 160 एकड़ में कॉफी के बागान लगाए थे. कहा जाता है कि यहां पैदा होने वाली कॉफी बीन्स को वह ब्रिटेन भेजती थी. बैतूल में अरेबिका नाम की कॉफी होती है.

GOND TRIBE MUSICAL INSTRUMENT BANA
बैतूल की कॉफी को GI टैग (Getty Image)

इसी तरह चोपना हस्तशिल्प बैतूल की पहचान माना जाता है. बैतूल के जंगलों में पाई जाने वाले सागौन को सबसे अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है. इसी सागौन की लकड़ी को अलग-अलग आकृतियों में बनाते हैं. इसी तरह बैतूल का शाहपुरा और टिगरिया गांव सैकड़ों साल पुरानी भरैवा या धोकरा शिल्प को जीवित रखे हुए हैं. इसमें मिट्टी के सांचों में मोम और मेटल का उपयोग करके अद्भुत मूर्तियों का निर्माण किया जाता है. इसे मूलतः गोंड जनजाति से जुड़ा हुआ शिल्प माना जाता है. इस शिल्प के लिए बैतूल के बलदेव वाघमारे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पा चुके हैं. बैतूल की इन तीनों पहचान को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है.

अब आदिवासी गुड़िया को मिलेगा जीआई टैग

गोंड जनजाति के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र बाना को भी जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है. कहा जाता है कि इस वाद्य यंत्र को सुनकार आदिवासियों के आस्था के केन्द्र बड़ा देव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने गोंड समुदाय को खुशहाली का वरदान दिया था. इसी तरह मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की पेंटिंग को जीआई टैग मिलने के बाद अब झाबुआ की आदिवासी गुड़िया को भी जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है.

BETUL KUKRU KHAMLA COFFEE GI TAG
लड़की के खिलौने (ETV Bharat)

आदिवासी गुड़िया के रूप में भील और भिलाल समुदाय के स्त्री और पुरूषों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है. इसे मुख्य रूप से पुराने कपड़ों के टुकड़ों, मिट्टी, रूई और तार के उपयोग से तैयार किया जाता है. मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि "प्रदेश सरकार विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश में है. मध्य प्रदेश की आवोहवा और प्रदेश की जमीन के वह उत्पाद जो हमारी पहचान हैं, उन्हें रजिस्टर्ड करके उनका विकास करके नए अवसर पैदा हों यही हमारी कोशिश है."

इन 38 उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग

बैतूल के चोपना लकड़ी शिल्प, शाहपुर टेराकोटा, बैतूल के धातु आभूषण, कुकरू खामला कॉफी, डिंडोरी के बैगा हथकरघा उत्पाद, छिंदवाड़ा के हथकरघा उत्पाद, ग्वालियर की चितेरी चित्रकारी, मंदसौर के खिलचीपुर हथकरघा उत्पाद, भिंड की हाथ से बनी दरी, श्योपुर लकड़ी की नक्काशी, सतना धातु बर्तन और शिल्प, मंदसौर लाख की चूड़ी और क्राफ्ट, उज्जैन मेटल क्राफ्ट, उज्जैन टैराकोटा, उज्जैन के लकड़ी की कंघी, बालाघाट का बांस का क्राफ्ट, सीधी जिले के रामपुर का आस्था हथकरघा उत्पाद.

SATNA KHURCHAN PANNA AMLA GI TAG
मंदसौर लाख की चूड़ी को मिल सकता है जीआई टैग (Getty Image)

विदिशा के सिरोंज की हाथ से बनी दरी, चंदेरी के पत्थर की नक्काशी, छतरपुर का चंद्रा नगर टेराकोटा, पन्ना का आंवला, झाबुआ जिले की आदिवासी गुड़िया, मध्य प्रदेश के बाना वाद्य यंत्र, मध्य प्रदेश की बोलनी ढक्कन वाली टोकरी, मध्य प्रदेश का वाद्य यंत्र चिकारा, मध्य प्रदेश की पिथौरा पेंटिंग, बैतूल का टीक वुड, रॉक हनी, अलीराजपुर जोबट का पंजा दरी, नीमच के तारपुर की नांदना ब्लॉक प्रिंट, सतना का खुरचन, मालवा के सोनकच्छ की मावा बाटी, इंदौर का जीरामन, मालवा पेंटिंग, सारंगपुर हैंडलूम और साड़ी के अलावा भोपाली बटुआ और जरी इसमें शामिल हैं.

Bhopali Wallet
भोपाली बटुआ (ETV Bharat)

इस तरह मिलता है जीआई टैग

किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आने वाले उद्योग संवर्धन और आतंरिक व्यापार विभाग को आवेदन करना होता है. यह आवेदन जीआई रजिस्ट्री चेन्नई जाता है, जहां विशेषज्ञों की समिति संबंधित उत्पाद के दस्तावेजों और उसकी विशेषताओं का मूल्यांकन करती है. किसी तरह की कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग को एफसीआर यानी फॉर्मेलिटी चैक रिपोर्ट भेजी जाती है. इसे पूरा करने के बाद उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है.

BETUL KUKRU KHAMLA COFFEE GI TAG
सिरोंज और भिंड की दरी को GI टैग (Getty Image)

उत्पादों के लिए विभाग के जवाब का इंतजार

उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के मामले में कई विभागों की लापरवाही भी सामने आ रही है. राज्य शासन द्वारा भेजे गए 38 उत्पादों में से करीबन 16 उत्पादों को लेकर जीआई रजिस्ट्री चेन्नई को विभागों के जवाब का इंतजार है. संसद में एक सवाल पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है. इन 16 उत्पादों के संबंध में राज्य शासन द्वारा 1 से 3 साल पहले आवेदन भेजे गए थे.

SATNA KHURCHAN PANNA AMLA GI TAG
पन्ना के आंवला को मिलेगा GI टैग (Getty Image)

जानकारी के मुताबिक गोंड जनजाति के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र बाना का आवेदन 3 साल पहले भेजा गया था, लेकिन अब तक इसको लेकर पूछी गई अतिरिक्त जानकारी अब तक विभाग नहीं भेज सका है. यही स्थिति मध्य प्रदेश की पिथौरागढ़ पेंटिंग, बैतूल टीक बुड, रॉक हनी, पंजा दरी, सोनकच्छ की मावा बाटी के मामले में भी है. 22 उत्पादों के संबंध में भी हाल ही में विभागों से जानकारी मांगी गई है.

पन्ना के हीरा सहित 27 उत्पाद को मिल चुका जीआई टैग

मध्य प्रदेश के पन्ना की खदान से निकलने वाल हीरा वैसे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, लेकिन अब इसे जीआई टैग के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है. इस तरह के कई और उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है. कुछ उत्पाद को जीआई टैग मध्य प्रदेश को पड़ोसी राज्य के साथ सम्मिलित रूप से मिला है.

SATNA KHURCHAN PANNA AMLA GI TAG
सतना का खुरचन (ETV Bharat)

बाकी जो तीन उत्पाद हैं, उनका जीआई टैग मध्य प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों को भी मिला है. जिसमें महोबा के देशावरी पान का जीआई टैग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के पास है. इसी तरह बुंदेलखंड का कठिया गेहूं का जीआई टैग भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के पास है. इसके बाद नागपुर का संतरा इसका जीआई टैग मध्य प्रदेश और नागपुर दोनों को मिला है.

MP 27 PRODUCTS GET GI TAG
GOND TRIBE MUSICAL INSTRUMENT BANA
BETUL KUKRU KHAMLA COFFEE GI TAG
SATNA KHURCHAN PANNA AMLA GI TAG
MP 38 PRODUCTS STUCK IN GI TAGGING

