ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए गोल्डन चांस, 3300 पदों पर होगी ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती

मंत्री प्रहलाद पटेल ने शुक्रवार को विभाग की 2 साल की उपलब्धियां और अगले 3 वर्षों के लक्ष्य के बारे में चर्चा की. इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "हमने बसाहट की परिभाषा भी तय की है. पहला कम से कम 6 हजार वर्ग मीटर का स्थान होना चाहिए. दूसरा 30 मकान और तीसरी 100 लोगों की आबादी होनी चाहिए. इन तीन में से यदि कोई एक भी मानक पूरा करता है, तो उसे हम बसाहट मानेंगे. इसे मजरे-टोले का हिस्सा मानकर सड़क की कनेक्टिविटी पूरी की जाएगी. दो मजरे टोलों के बीच में कई बार पुल पुलिया की जरुरत होती है, इसको हम पूरा करेंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश की 3300 ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती होगी. आने वाले 2 से 3 महीनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. वहीं ग्राम पंचायत में सचिवों के जो पद खाली हैं, उनको भी भरा जाएगा. हालांकि, ग्राम पंचायतों में अब रोजगार सहायक के पद प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए भरे जाएंगे. पहले रोजगार सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास थी, लेकिन अब इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी. यह घोषणा शुक्रवार को राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान ग्रामीण एवं पंचायत विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने की है.

मंत्री ने गौशालाओं को बताया सफेद हाथी (ETV Bharat)

मंत्री ने गौशालाओं को बताया सफेद हाथी

सरकार की मंशानुसार प्रत्येक गांव में गौशाला बनाने की योजना पर सवाल पूछने पर मंत्री पटेल ने कहा कि "मुझे लगता है कि पिछले जो सफेद हाथी हैं, वही बहुत हमारे पास हैं. एक हजार के आसपास ऐसे भवन बने जिनमें न सड़क है, न बिजली है न पानी है." मंत्री ने कहा कि "मैं गौ सेवा करता हूं. बिना बिजली के तो गौसेवा हो सकती है, लेकिन बिना पानी और सड़क के गौसेवा नहीं हो सकती. इसलिए हमने तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति भी चाहेगा तो हम उसे गौशाला चलाने के लिए देने को तैयार हैं. क्योंकि हमारे पास असेट तो हैं, लेकिन साइट गलत है. वहां पानी का सोर्स नहीं है, तो उनकी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है."

मनरेगा का नाम बदलने पर बोले मंत्री

मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी यानि विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण करने पर मंत्री पटेल ने कहा कि "मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी रखा. उसमें 100 दिन से अधिक का सवा 125 दिन के रोगजार की गारंटी दी है और आजीविका मिशन को उससे जोड़ा है. इसलिए मैं भारत सरकार का अभिननंद करता हूं." मनरेगा के बजट में कटौती करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि "वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारा 15 करोड़ रुपये का बजट था, इसमें 14.80 करोड़ का लक्ष्य हमने पूरा किया है. इसके पिछले साल भी 18 करोड़ रुपये का बजट था."

मंत्री प्रहलाद पटेल पेश की रिपोर्ट कार्ड (ETV Bharat)

सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे श्मशान घाट

मंत्री पटेल ने कहा कि "पहले से ही कई ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट बने हुए हैं, लेकिन कई बार जमीनी तौर पर साइट की लोकेशन व्यावहारिक नहीं है. यदि तीन किलोमीटर दूर श्मशान घाट होगा तो, कोई शव को इतना दूर लेकर नहीं जाएगा. क्योंकि उसके पास वाहन नहीं है." मंत्री ने कहा कि "ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट के लिए जगह चिन्हित है. यदि इनमें अतिक्रमण है, तो इसे खाली कराकर श्मशान घाट का निर्माण कराया जाएगा. सभी ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट की जरूरत पूरी की जाएगी."

नर्मदा में मिल रहा शहरों का गंदा पानी

प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि "नर्मदा नदी में जो भी गंदा पानी मिल रहा है, वो शहरों से मिल रहा है. गांव कोई ऐसा अभी किनारे पर नहीं है, जिसका सीधा गंदा पानी नर्मदा नदी में जाता हो. और जो है वो मेरे ध्यान में है. इसलिए 2 साल का समय ले रहा हूं कि हमारे गांव की सीमा से शहर में या किसी नदी में सीवेज नहीं मिलेगा. इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं. 2 साल बाद मैं ये कहने की स्थिति में रहूंगा कि पंचायत का पानी सीधे नदी में या और कहीं नहीं जा रहा है."