नीट पेपर लीक और दिल्ली में पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, भोपाल में जुटे 30 जिलों के छात्र और युवा
छात्र-युवाओं का भोपाल के नीलम पार्क में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन. प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों पर लिखा-ये पेपर लीक नहीं, सिस्टम का लीकेज है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 6:48 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में गुरुवार को राज्य स्तरीय छात्र-युवा प्रदर्शन आयोजित किया गया. यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में हुआ. मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के करीब 30 जिलों से छात्र, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी, युवा और नर्सिंग छात्र शामिल हुए.
भोपाल में इकठ्ठा हुए 30 जिलों के छात्र
नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदेश के छात्र-युवाओं का नीलम पार्क में राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ. इस प्रदर्शन में नारे गूंजे की ये पेपर लीक नहीं, सिस्टम का लीकेज है. प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं, ठेका प्रथा, नर्सिंग छात्रों की समस्याओं और सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
'ये पेपर लीक नहीं, सिस्टम का लीकेज है'
प्रदर्शन में छात्रों के हाथों में विभिन्न मांगों से जुड़े पोस्टर और तख्तियां दिखाई दीं. सबसे अधिक चर्चा उस पोस्टर की रही, जिस पर लिखा था ये पेपर लीक नहीं, सिस्टम का लीकेज है. इसके अलावा कई छात्र सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तस्वीर लेकर पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाए.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मन की बात तो करते हैं, मगर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती. जंतर-मंतर के शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज के दोषियों को सजा दो, प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार बंद करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे भी लगाए.
दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई की मांग
मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के मध्य प्रदेश संयोजक प्रमोद नामदेव ने कहा, "नीट परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से देशभर के युवाओं में आक्रोश है." उन्होंने आरोप लगाया, "संसद मार्च के दौरान पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए."
'प्रदेश का हर जिला बनेगा जंतर-मंतर'
लॉ स्टूडेंट श्रीराम ने कहा, "देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सोनम वांगचुक देश की धरोहर हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि उनकी जान को बचाएं. उन्हें अपना अनशन जारी रखना चाहिए. देश भर में कई विभागों में पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार भर्तियां नहीं कर रही है. इसे लेकर देश स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार हो रही है."
वहीं गुना से आईं नर्सिंग की छात्रा लक्ष्मी ने एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. लक्ष्मी ने धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोलते हुए कहा, "जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो स्टूडेंट्स पर बर्बरता हुई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता." उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में प्रदेश के हर जिले को जंतर-मंतर बना दिया जाएगा."
भर्ती और नर्सिंग छात्रों के मुद्दे भी उठे
आंदोलन से जुड़े मनोज रजक ने कहा, "मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद भी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है. प्रदेश में लाखों सरकारी पद रिक्त होने के बावजूद नियमित भर्ती नहीं की जा रही है. वहीं नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े विवादों के कारण हजारों छात्र अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं. समय पर परीक्षाएं, परिणाम और छात्रवृत्ति नहीं मिलने से भी छात्र परेशान हैं."
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशभर में और व्यापक रूप दिया जाएगा.
- मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा दिल्ली छात्र आंदोलन, उमंग सिंघार बोले-युवाओं के भविष्य पर हो चर्चा
- धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो! दिल्ली से छिंदवाड़ा तक आंदोलन, बारिश में पॉलिथीन तानकर डटे CJP कार्यकर्ता
प्रदर्शनकारी युवाओं की 13 सूत्री मांगें
प्रदर्शन के दौरान छात्र-युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकार के नाम 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा. इनमें प्रमुख मांगों में शामिल ये हैं.
- नीट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की निष्पक्ष जांच
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
- रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र भर्ती
- MPPSC और MPESB की समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया
- नॉर्मलाइजेशन प्रणाली की समीक्षा
- नर्सिंग छात्रों की समस्याओं का समाधान
- आवेदन शुल्क में कमी
- ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी रोजगार
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट
- शांतिपूर्ण आंदोलनों में पुलिस हस्तक्षेप पर रोक लगे