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मध्य प्रदेश में आज होगी झमाझम बारिश, 50KM की स्पीड से चलेगी हवाएं, 13 मई से भीषण गर्मी

मध्य प्रदेश में कई मौसमी सिस्टम एक्टिव, मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में जारी किया आंधी-बारिश-का अलर्ट, कई जिलों में चलेगी हीटवेव.

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एमपी के 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 10:40 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर अब कमजोर पड़ने लगा है. मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 8 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी चेतावनी भी दी है. दरअसल, 13 मई से प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ेगा और मालवा-निमाड़ समेत कई जिलों में हीटवेव यानी लू का असर शुरू हो सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

कहीं ओले, कहीं तूफानी हवाओं का अलर्ट
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो कुछ जगहों पर तेज आंधी और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. रायसेन में सबसे अधिक 5.2 मिमी बारिश रिकार्ड हुई. वहीं सीहोर में 57 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि बैतूल और राजगढ़ में ओले गिरने से किसानों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मौसम सक्रिय रहा. अनूपपुर में 14.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. जबकि सागर जिले में सबसे तेज 74 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली. वहीं रतलाम प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Ratlam 44 degree temperature
13 मई से शुरू होगी भीषण गर्मी (ETV Bharat)

इन जिलों में आज मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, आज जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में मौसम बदला रहेगा. बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और अनूपपुर समेत करीब 8 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.

इसलिए मध्य प्रदेश में बदल रहा है मौसम
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार प्रदेश में एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में प्रभावी है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जबकि प्रदेश के मध्य हिस्से में भी हवा का चक्रवाती घेरा सक्रिय है. इसके अलावा राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है. वहीं मन्नार की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इन सभी सिस्टमों की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में नमी बनी हुई है और बादलों का असर दिखाई दे रहा है.''

13 मई से बदलेगा मौसम का मिजाज
मौसम विभाग का अनुमान है कि, 13 मई से प्रदेश में बारिश का दौर थम जाएगा और मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा. इसके बाद तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा. सबसे पहले रतलाम और झाबुआ में लू चलने की संभावना है. इसके बाद 14 और 15 मई को धार, उज्जैन और राजगढ़ जैसे जिलों में भी हीटवेव का असर दिखाई दे सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि, साफ आसमान और तेज धूप के कारण तापमान में अचानक बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की सलाह
भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने को कहा गया है. वहीं विशेषज्ञों ने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, नींबू पानी, छाछ और ओआरएस का सेवन करने की सलाह दी है. बाहर निकलते समय सिर ढंककर रखने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. मौसम केंद्र के अनुसार, इंदौर और उज्जैन संभाग में आसमान साफ होने लगा है, जो आने वाले दिनों में तेज गर्मी का संकेत माना जा रहा है.

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