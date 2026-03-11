ETV Bharat / state

खाद्य मंत्री ने बताया फार्मूला, कैसे संभालेंगे LPG सिलेंडर की किल्लत, दावा-फिलहाल कोई संकट नहीं

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि "पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किया जाए. ऑयल कम्पनियां घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की सप्लाई कर सके. इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ उपाय भी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि अब पिछली डिलेवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जा रही है.

भोपाल: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध अब एलपीजी गैस का संकट बढ़ा सकता है. मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की समय सीमा तय हो जाने के बाद भी कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ रही है. इस बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति नहीं बननी चाहिए. मंत्री राजपूत ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है.

इसका उद्देश्य कालाबाजारी और अफरा-तफरी को रोकना व उपभोक्ताओं को नियमित रूप से समान वितरण सुनिश्चित करना है. इन परिस्थितियों में ऑयल कंपनियों द्वारा तय किया गया है कि वर्तमान में चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा किसी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (होटल, मॉल, वल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री आदि) को कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई नहीं की जायेगी.

घरेलू सिलेंडर की क्या स्थिति, रिव्यू होगा

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर खाद्य विभाग व ऑयल कम्पनी के अधिकारी और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित रूप से बैठक करें. उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक और घरेलू सिलेंडर की उपलब्धता की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा जिलों में बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की भी बैठक कर उनके पास उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने व उनकी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ईंधन आपूर्ति की सलाह दी जाए, ऐसी रणनीति बनाई गई है.

3 मंत्रियों की कमेटी बनाई, रखेगी हालात पर नजर

सरकार ने इसके पहले 3 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी है. जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चेतन कश्यप को सदस्य बनाया गया है. ये समिति बैठक करके भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक मध्य पूर्व एशिया में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की समस्याओं का संज्ञान लेकर उनका निराकरण करेगी. इसके अलावा एलपीजी गैस उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए अपनी अनुशंसा देगी.