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मध्य प्रदेश में 29 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, भोपाल और रीवा के कमिश्नर बदले, देखें पूरी लिस्ट

मध्य प्रदेश में 29 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले की समय सीमा खत्म होने के बाद अब प्रदेश में आईएएस अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. राज्य सरकार ने 29 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची में भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों को बदलने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है. भोपाल और रीवा संभाग को मिले नए कमिश्नर