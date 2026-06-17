मध्य प्रदेश में 29 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, भोपाल और रीवा के कमिश्नर बदले, देखें पूरी लिस्ट
मध्य प्रदेश में 29 आईएएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, भोपाल-रीवा संभाग समेत कई विभागों में नई तैनाती. कई विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव बदले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:58 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 10:17 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले की समय सीमा खत्म होने के बाद अब प्रदेश में आईएएस अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. राज्य सरकार ने 29 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची में भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों को बदलने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है.
भोपाल और रीवा संभाग को मिले नए कमिश्नर
भोपाल संभाग के वर्तमान कमिश्नर संजीव सिंह को अब सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनकी जगह कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है. कर्मवीर शर्मा वर्तमान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त और सचिव थे.
रीवा संभाग की जिम्मेदारी नगरीय विकास विभाग में सचिव शीलेन्द्र सिंह को दी गई है. रीवा संभाग के कमिश्नर बाबू सिंह जामोद को भोपाल मंत्रालय में नगरीय विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है. राज्य शासन ने भोपाल और रीवा संभाग के अलावा मुख्यमंत्री स्टाफ में पदस्थ आलोक कुमार सिंह की भी रवानगी कर दी है.
किस अधिकारी को मिली क्या जिम्मेदारी
- 1998 बैच के आईएएस मुकेश चन्द्र गुप्ता को जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है, साथ ही उन्हें राजस्व मण्डल, ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 1999 बैच के आईएएस डॉ. ई. रमेश कुमार को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 2000 बैच के आईएएस विवेक कुमार पोरवाल को खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है.
- 2005 बैच के आईएएस संजीव सिंह को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है.
- 2006 बैच के आईएएस बाबू सिंह जामोद को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है.
- 2007 बैच के आईएएस दीपक सिंह को सहकारी संस्थाएं, मध्य प्रदेश, भोपाल का आयुक्त-सह-पंजीयक बनाया गया है.
- 2008 बैच के आईएएस आलोक कुमार सिंह को पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्य प्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया है.
- 2009 बैच के आईएएस अमित तोमर को ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है, साथ ही उन्हें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 2009 बैच के आईएएस सत्येन्द्र सिंह को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का आयुक्त-सह-संचालक तथा अनुसूचित जाति विकास का आयुक्त बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 2010 बैच के आईएएस कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का आयुक्त बनाया गया है.
- 2010 बैच के आईएएस भास्कर लाक्षाकार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का आयुक्त-सह-संचालक तथा इसी विभाग का सचिव (अतिरिक्त प्रभार) बनाया गया है.
- 2010 बैच के आईएएस दिनेश श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल का वि.क.अ.-सह-सचिव बनाया गया है.
- 2010 बैच के आईएएस शीलेन्द्र सिंह को रीवा संभाग का आयुक्त बनाया गया है.
- 2011 बैच के आईएएस सौरभ कुमार सुमन को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल का वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक बनाया गया है.
- 2011 बैच के आईएएस श्रीमती नेहा मारव्या सिंह को आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म.प्र. का संचालक तथा म.प्र. रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (MAPCET) का प्रबंध संचालक बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें म.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है,
- 2011 बैच के आईएएस श्रीमती प्रीति जैन को संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय), इन्दौर के पद पर पदस्थ किया गया है.
- 2012 बैच के आईएएस रोहित सिंह को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है, साथ ही उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 2012 बैच के आईएएस श्रीमती हर्षिका सिंह को संचालक, बजट, मध्य प्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया है.
- 2012 बैच के आईएएस श्रीमती भारती जाटव ओगरे को स्कूल शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया गया है.
- 2013 बैच के आईएएस अमनबीर सिंह बैंस को कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल का सह-आयुक्त बनाया गया है तथा वित्त विभाग का पदेन अपर सचिव नियुक्त किया गया है.
- 2013 बैच के आईएएस कैलाश वानखेड़े को ऊर्जा विभाग का अपर सचिव बनाया गया है.
- 2013 बैच के आईएएस अमर बहादुर सिंह को जनजातीय कार्य विभाग का अपर सचिव बनाया गया है.
- 2013 बैच के आईएएस पवन कुमार जैन को सहकारिता विभाग का उप सचिव बनाया गया है.
- 2014 बैच के आईएएस श्रीमती रानी बाटड को श्रम विभाग का उप सचिव बनाया गया है, साथ ही उन्हें मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के सचिव और मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल के कल्याण आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 2014 बैच के आईएएस विनय निगम को मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), भोपाल का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है.
- 2016 बैच के आईएएस श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय को पशु पालन एवं डेयरी विभाग का उप सचिव बनाया गया है.
- 2019 बैच के आईएएस श्रीमती शैली कनाश को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर का संभागीय सचिव बनाया गया है.
- 2021 बैच के आईएएस अरविन्द कुमार शाह को आयुष्मान भारत, भोपाल का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है.
- उधर 1992 बैच के आईएएस के.सी. गुप्ता (अपर मुख्य सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग) को आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
- 1993 बैच के आईएएस अनिरुद्ध मुकर्जी (अध्यक्ष, राजस्व मण्डल तथा अपर मुख्य सचिव, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) को अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
- 1997 बैच के आईएएस गुलशन बामरा (प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग) को प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.