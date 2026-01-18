ETV Bharat / state

मध्‍य प्रदेश में 26 IAS अफसरों के तबादले, इंदौर से हटाए द‍िलीप कुमार यादव बने MD

मध्‍य प्रदेश में 26 आईएएस अफसरों के तबादले ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की. इसमें 26 अधिकारियों के नाम शामिल हैं. यह सूची रविवार को जारी की गई. इस ट्रांसफर सूची में शिवशेखर शुक्ल, उमाकांत उमवार, शोभित जैन, जान किंग्सले जैसे आईएएस अधिकारियों को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. शिवशेखर शुक्ल को गृह विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाए गए हैं.

Madhya Pradesh IAS Transfer: मध्य प्रदेश शासन ने रविवार की देर शाम बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इसमें कई अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार में बदलाव के आदेश जारी किए हैं. स्वास्थ्य,उर्जा, आदिवासी विकास, पर्यटन सहित कई अहम विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों में सचिव, प्रमुख सचिव और आयुक्त स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

26 आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट (ETV Bharat)

26 आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट (ETV Bharat)

द‍िलीप कुमार यादव बने एमडी

26 IAS अफसरों की सूची में सबसे चर्चित नाम आईएएस द‍िलीप कुमार यादव का है. द‍िलीप कुमार यादव को इंदौर दूष‍ित पानी कांड में नगर न‍िगम आयुक्‍त पद से हटाया गया था. उन्हें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है. उन्हें पहले इंदौर से हटाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव बनाकर भोपाल बुलाया लिया गया था.

26 आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट (ETV Bharat)

26 आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट (ETV Bharat)

मोहन यादव के विदेश रवाना होने से पहले सूची जारी

राज्य शासन ने यह तबादले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दावोस यात्रा पर रवाना होने के पहले जारी किए हैं. इसमें राज्य शासन ने उमाकांत उमराव से खनिज साधन विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली है. अब उनके पास सिर्फ पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जिम्मेदारी रहेगी. वे विभाग के प्रमुख सचिव बने रहेंगे.

इसी तरह 2008 वैच के विशेष गढ़पाले को सचिव, ऊर्जा विभाग एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर के साथ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी दी गई है. तरुण राठी को आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं से हटाकर आयुक्त, आदिवासी विकास बनाया गया है. वहीं, शोभित जैन को खाद्य विभाग के सचिव पद से पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव बनाया गया है.