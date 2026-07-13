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बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट बनाने में लुढ़का मध्य प्रदेश, 1 साल बाद खुली 5.50 लाख से ज्यादा मां-बाप की नींद

बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट बनाने में लुढ़का मध्य प्रदेश ( Getty Image )