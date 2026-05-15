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चीतों को रास नहीं आ रहा कूनो का जंगल? 22 की मौत के बाद प्रबंधन का बेतुका बयान

इस प्रकार 19 चीतों को देश के बाहर से लाया गया. जबकि बाकी चीतों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ. इस प्रकार चीतों की संख्या 75 होती है, लेकिन अब तक इनमें 22 चीतों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में 53 चीते बचें हैं.

बता दें कि करीब साढ़े तीन साल पहले 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. उस दौरान पालपुर-कूनो नेशनल पार्क में 5 मादा और 3 नर चीते छोड़े गए थे. ये सभी चीते नामीबिया से लाए गए थे. इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को छोड़ा गया. जबकि मई 2026 में बोत्साना से लाए गए दो और मादा चीतों को छोड़ा गया.

भोपाल: मध्य प्रदेश में भले ही एक तरफ चीतों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन इनके मौत के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं. दरअसल, जंगल में शिकारियों का हमला, गर्मी और समय पर इलाज नहीं मिलने समेत अन्य कारणों से बीते 44 महीनों में 22 चीतों की मौत हो चुकी है, लेकिन कूनो के फील्ड डायरेक्टर के बयान से लगता है कि प्रबंधन चीतों का कुनबा तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन इनका ध्यान चीतों की मृत्यु पर नहीं है. इसीलिए कूनो नेशनल पार्क में चीते असमय मौत का शिकार हो रहे हैं.

चीतों की मृत्यु को लेकर जब कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि "कौन सा चीता कैसे मरा, इससे उनको मतलब नहीं है. यहां कोई अमरता का वरदान लेकर नहीं आता. उत्तम शर्मा ने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के समय जितने चीते थे, आज के समय उनकी संख्या कहीं अधिक है. कूनो में चीतों की बढ़ोत्तरी मरने से ज्यादा है. हम 29 चीते लेकर आए थे, आज इनकी संख्या 53 पहुंच गई है. हमारा आंकलन इसी हिसाब से होता है."

चीतों की तस्वीर (Kuno National Park)

क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक रहवास का असर

राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण के पूर्व अधिकारी केसी मल ने बताया कि "चीतों पर क्लाइमेट चेंज का असर होता है. दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों की जलवायु अलग है. वहां सबसे घने और विशाल जंगल हैं. केसी मल के अनुसार चीतों को शिकार के लिए भी बड़ी जगह की जरुरत होती है. उनको दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में शिकार की जो फैसिलिटी मिलती है, वो यहां नहीं मिल पाती. भले ही आर्टिफिशियल फील्डिंग के जरिए पकड़कर कभी बकरा या हिरण छोड़कर खिला रहे हैं. जबकि वहां वह खुद शिकार करके खाता है, तो इसका असर अलग होता है.

एमपी में चीतों की सफर (ETV Bharat Info)

वायरल हो चुका कूनो प्रबंधन के लापरवाही का वीडियो

केसी मल ने बताया कि रहवास के लिए बड़ी टेरिटरी के साथ वहां आवश्यक संसाधन भी मौजूद होना चाहिए. जैसे चीतों के शिकार के लिए पर्याप्त उपलब्धता, जंगलों के बीच में पानी के छोटे तालाबों का प्रबंध, आश्रय और शिकारियों से बचने के लिए घनी वनपस्पतियां और चट्टानों वाली जगह, लेकिन मध्य प्रदेश में चीतों से जुड़ा एक वीडियो भी पहले सामने आ चुका है. जिसमें एक व्यक्ति चीतों को एक बर्तन में भरकर पानी पिलाता नजर आ रहा था. बाद में पता चला कि यह कूनो नेशनल पार्क का ही कर्मचारी था.

चीतों की तस्वीर (Kuno National Park)

प्रशिक्षित वन अमले की कमी भी बन रही बाधा

केसी मल बताते हैं कि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में कार्यरत शत प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होते हैं. न तो इनके पास वाइल्ड लाइफ इंस्टटिटयूट से कोई डिप्लोमा या डिग्री है. यानि कि विभाग में बड़ी संख्या में लोग अनट्रेंड हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं किया जा रहा है. केसी मल का कहना है कि वन विभाग में ऐसे लोगों को उंगलियों में गिना जा सकता है, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टटिटयूट देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया है."