छतरपुर में सुअरों की भरमार, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा गधे, एनिमल काउंटिंग के फाइनल आंकड़े

21वीं पशु गणना में बकरियों की संख्या 1,09,30,750 है. सबसे अधिक बकरियां धार में 7,29,356 है. वहीं, बकरियों की संख्या के मामले में अलीराजपुर दूसरे और बड़वानी तीसरे नंबर पर है. जबकि सबसे कम बकरियां भोपाल में 41,185 है. इसके बाद पांढुर्ना में 66,411 और मउगंज में 76,128 हैं.

मध्य प्रदेश में पशुओं के मामले में 5वीं सबसे बड़ी संख्या सुअरों की है. प्रदेश में सबसे अधिक सुअर छतरपुर में पाए गए. यहां इनकी संख्या 9,113 है. दूसरे नंबर पर 6,880 सुअरों के साथ सीधी और तीसरे नंबर पर रीवा है. जबकि झाबुआ में केवल 4 सुअर पाए गए हैं. इसी प्रकार बुरहानपुर और अलीराजपुर में भी सुअरों की संख्या 100 से भी कम है.

झाबुआ में केवल 4 सुअर, छतरपुर में 9 हजार पार

यह सर्वे प्रदेश में एक करोड़ 80 लाख पशु पालकों के घर-घर जाकर किया गया है. जिसमें 5,264 गांव और 728 शहरी वार्ड शामिल थे. पशु गणना के लिए पशुपालन विभाग ने 970 सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया था. इनमें 828 को ग्रामीण क्षेत्रों में और 142 सुपरवाइजर्स को शहरी क्षेत्रों में लगाया गया था. यानी करीब 3 हजार परिवारों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई थी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में 21वीं पशु गणना 2024 के आंकड़े आ गए हैं. पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 55 जिलों में किए गए सर्वे में पशुओं की संख्या करीब पौने 4 करोड़ दर्ज की गई है. इनमें सबसे अधिक संख्या गोवंश की है. 21वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गाय और बैल जैसे गोवंश की संख्या 1,57,48,498 दर्ज की गई है. इसके बाद प्रदेश में सबसे अधिक संख्या बकरियों की है. इनकी संख्या एक करोड़ से अधिक है.

जिला संख्या धार 7,29,356 अलीराजपुर 6,09,695 बड़वानी 4,45,367 झाबुआ 4,39,066 छतरपुर 4,04,306

सबसे कम बकरियों वाले 5 जिले

जिला संख्या भोपाल 41,185 पांढुर्ना 6,6411 मउगंज 76,128 हरदा 80,168 डिंडौरी 82,262

नीमच में 332 ऊंट, 23 जिलों में एक भी नहीं

मध्य प्रदेश में ऊंटों की संख्या 2,896 है. इनमें सबसे अधिक ऊंट नीमच में 332 हैं. ऊंट की संख्या के मामले में विदिशा दूसरे और इंदौर तीसरे नंबर पर है. वहीं आगर-मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोक नगर, बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, ग्वालियर, कटनी, मैहर, मउगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली और उमरिया में एक भी ऊंट नहीं मिले हैं.



इन जिलों में सबसे अधिक ऊंट

जिला संख्या नीमच 332 विदिशा 312 इंदौर 297 खरगोन 248 उज्जैन 232

एमपी में साढ़े 5 लाख से अधिक भेड़

मध्य प्रदेश में 21वीं पशु गणना के अनुसार चौथी बड़ी संख्या भेड़ की है, यहां 5,58,324 भेड़ हैं. सबसे अधिक भेड़ शिवपुरी में 53,962 हैं. जबकि अनुपपुर में सबसे कम 4 भेड़ हैं. वहीं सिवनी, बालाघाट और मंडला में भी भेड़ों की संख्या 100 से भी कम है. मंडला में 90, सिवनी में 22 और बालाघाट में 52 भेड़ हैं.

भेड़ की संख्या वाले टॉप 5 जिले

जिला संख्या शिवपुरी 53,952 टीकमगढ़ 28,899 खरगोन 27,584 धार 27,342 इंदौर 25,049

निवाड़ी में गोवंश की संख्या सबसे कम

मध्य प्रदेश में गाय और बैल जैसे गोवंश की संख्या सबसे अधिक है. इनकी संख्या 21वीं पशु गणना के अनुसार 1,57,48,498 दर्ज की गई है. सबसे अधिक गोवंश धार जिले में 6,52,253 मिले हैं. जबकि दूसरे नंबर पर सागर और तीसरे नंबर पर खरगोन है. वहीं गोवंश की सबसे अधिक कम संख्या निवाड़ी में दर्ज की गई है. निवाड़ी में इनकी संख्या 52,657 है.



टॉप 5 गोवंश की संख्या वाले जिले

जिला संख्या धार 6,52,253 सागर 5,62,282 खरगोन 5,01,941 बालाघाट 4,98,971 बैतूल 4,95,188

नर्मदापुरम में 3 हजार से अधिक गधे

मध्य प्रदेश में गधों की संख्या 3,052 है. इनमें सबसे अधिक गधे नर्मदापुरम में 335 हैं. वहीं अनुपपुर, बालाघाट, दमोह, डिंडौरी, हरदा, मंडला, निवाड़ी, सिवनी और उमरिया समेत 9 जिलों में एक भी गधे नहीं मिले. इसके साथ ही सिंगरौली, रतलाम और मउगंज में 3-3 गधे पाए गए हैं. जबकि जगलपुर, कटनी और शहडोल में 4-4 गधे मिले हैं.

गधों की संख्या वाले टॉप 5 जिले

जिला संख्या नर्मदापुरम 335 छतरपुर 232 मुरैना 228 दतिया 183 श्योपुर 176

मुरैना में सबसे अधिक भैंस वंशीय पशु

पशु पालन विभाग के संचालक डा. प्यार सिंह पटेल ने बताया कि 21वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भैंस वंशीय पशुओं की संख्या 1,02,48,915 है. सबसे अधिक भैंस वंशीय पशु मुरैना में 6,86,079 है. जबकि दूसरे नबंर पर शिवपुरी और तीसरे नंबर पर राजगढ़ है. इसी प्रकार प्रदेश में भैंस वंशीय पशुओं की संख्या सबसे कम पांढुर्ना में 12,715 दर्ज की गई है.

भैंस वंशीय पशु वाले टॉप 5 जिले

जिला संख्या मुरैना 6,86,079 शिवपुरी 4,77,351 राजगढ़ 4,74,404 भिंड 3,86,231 छतरपुर 3,52,342

उज्जैन में हैं सबसे अधिक घोडे़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में घोड़ों की संख्या सबसे अधिक है. गणना में यहां 618 घोड़े पाए गए हैं. वहीं दूसरे नंबर पर छतरपुर है, जहां 592 घोड़े हैं. इसके बाद मंदसौर में 513, इंदौर में 491 और सागर में 411 घोड़े हैं. वहीं सबसे कम घोड़ों की संख्या उमरिया में दर्ज की गई, जहां मात्र 8 घोड़े हैं. इसके बाद मऊगंज में 10, सिंगरौली में 12, शहडोल में 13 और अनूपपुर में 14 घोड़े मिले हैं.