छतरपुर में सुअरों की भरमार, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा गधे, एनिमल काउंटिंग के फाइनल आंकड़े
मध्य प्रदेश में 21वीं पशु गणना के आए फाइनल आंकड़े. 1.80 करोड़ घरों में किया गया सर्वे. सीएम के गृह जिले में सबसे अधिक घोड़े.
Published : October 22, 2025 at 7:34 PM IST
Updated : October 22, 2025 at 10:04 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में 21वीं पशु गणना 2024 के आंकड़े आ गए हैं. पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 55 जिलों में किए गए सर्वे में पशुओं की संख्या करीब पौने 4 करोड़ दर्ज की गई है. इनमें सबसे अधिक संख्या गोवंश की है. 21वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गाय और बैल जैसे गोवंश की संख्या 1,57,48,498 दर्ज की गई है. इसके बाद प्रदेश में सबसे अधिक संख्या बकरियों की है. इनकी संख्या एक करोड़ से अधिक है.
1.80 करोड़ घरों में किया गया सर्वे
यह सर्वे प्रदेश में एक करोड़ 80 लाख पशु पालकों के घर-घर जाकर किया गया है. जिसमें 5,264 गांव और 728 शहरी वार्ड शामिल थे. पशु गणना के लिए पशुपालन विभाग ने 970 सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया था. इनमें 828 को ग्रामीण क्षेत्रों में और 142 सुपरवाइजर्स को शहरी क्षेत्रों में लगाया गया था. यानी करीब 3 हजार परिवारों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई थी.
झाबुआ में केवल 4 सुअर, छतरपुर में 9 हजार पार
मध्य प्रदेश में पशुओं के मामले में 5वीं सबसे बड़ी संख्या सुअरों की है. प्रदेश में सबसे अधिक सुअर छतरपुर में पाए गए. यहां इनकी संख्या 9,113 है. दूसरे नंबर पर 6,880 सुअरों के साथ सीधी और तीसरे नंबर पर रीवा है. जबकि झाबुआ में केवल 4 सुअर पाए गए हैं. इसी प्रकार बुरहानपुर और अलीराजपुर में भी सुअरों की संख्या 100 से भी कम है.
सबसे अधिक सुअर वाले टॉप 5 जिले
|जिला
|संख्या
|छतरपुर
|9,113
|सीधी
|6,880
|रीवा
|6,468
|डिंडौरी
|4,599
|राजगढ़
|4,279
सबसे कम सुअर वाले 5 जिले
|जिला
|संख्या
|झाबुआ
|04
|बुरहानपुर
|29
|अलीराजपुर
|38
|पांढुर्ना
|161
|निवाड़ी
|169
मध्य प्रदेश में एक करोड़ से अधिक बकरियां
21वीं पशु गणना में बकरियों की संख्या 1,09,30,750 है. सबसे अधिक बकरियां धार में 7,29,356 है. वहीं, बकरियों की संख्या के मामले में अलीराजपुर दूसरे और बड़वानी तीसरे नंबर पर है. जबकि सबसे कम बकरियां भोपाल में 41,185 है. इसके बाद पांढुर्ना में 66,411 और मउगंज में 76,128 हैं.
सबसे अधिक बकरियों वाले टॉप 5 जिले
|जिला
|संख्या
|धार
|7,29,356
|अलीराजपुर
|6,09,695
|बड़वानी
|4,45,367
|झाबुआ
|4,39,066
|छतरपुर
|4,04,306
सबसे कम बकरियों वाले 5 जिले
|जिला
|संख्या
|भोपाल
|41,185
|पांढुर्ना
|6,6411
|मउगंज
|76,128
|हरदा
|80,168
|डिंडौरी
|82,262
नीमच में 332 ऊंट, 23 जिलों में एक भी नहीं
मध्य प्रदेश में ऊंटों की संख्या 2,896 है. इनमें सबसे अधिक ऊंट नीमच में 332 हैं. ऊंट की संख्या के मामले में विदिशा दूसरे और इंदौर तीसरे नंबर पर है. वहीं आगर-मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोक नगर, बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, ग्वालियर, कटनी, मैहर, मउगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली और उमरिया में एक भी ऊंट नहीं मिले हैं.
इन जिलों में सबसे अधिक ऊंट
|जिला
|संख्या
|नीमच
|332
|विदिशा
|312
|इंदौर
|297
|खरगोन
|248
|उज्जैन
|232
एमपी में साढ़े 5 लाख से अधिक भेड़
मध्य प्रदेश में 21वीं पशु गणना के अनुसार चौथी बड़ी संख्या भेड़ की है, यहां 5,58,324 भेड़ हैं. सबसे अधिक भेड़ शिवपुरी में 53,962 हैं. जबकि अनुपपुर में सबसे कम 4 भेड़ हैं. वहीं सिवनी, बालाघाट और मंडला में भी भेड़ों की संख्या 100 से भी कम है. मंडला में 90, सिवनी में 22 और बालाघाट में 52 भेड़ हैं.
भेड़ की संख्या वाले टॉप 5 जिले
|जिला
|संख्या
|शिवपुरी
|53,952
|टीकमगढ़
|28,899
|खरगोन
|27,584
|धार
|27,342
|इंदौर
|25,049
निवाड़ी में गोवंश की संख्या सबसे कम
मध्य प्रदेश में गाय और बैल जैसे गोवंश की संख्या सबसे अधिक है. इनकी संख्या 21वीं पशु गणना के अनुसार 1,57,48,498 दर्ज की गई है. सबसे अधिक गोवंश धार जिले में 6,52,253 मिले हैं. जबकि दूसरे नंबर पर सागर और तीसरे नंबर पर खरगोन है. वहीं गोवंश की सबसे अधिक कम संख्या निवाड़ी में दर्ज की गई है. निवाड़ी में इनकी संख्या 52,657 है.
टॉप 5 गोवंश की संख्या वाले जिले
|जिला
|संख्या
|धार
|6,52,253
|सागर
|5,62,282
|खरगोन
|5,01,941
|बालाघाट
|4,98,971
|बैतूल
|4,95,188
नर्मदापुरम में 3 हजार से अधिक गधे
मध्य प्रदेश में गधों की संख्या 3,052 है. इनमें सबसे अधिक गधे नर्मदापुरम में 335 हैं. वहीं अनुपपुर, बालाघाट, दमोह, डिंडौरी, हरदा, मंडला, निवाड़ी, सिवनी और उमरिया समेत 9 जिलों में एक भी गधे नहीं मिले. इसके साथ ही सिंगरौली, रतलाम और मउगंज में 3-3 गधे पाए गए हैं. जबकि जगलपुर, कटनी और शहडोल में 4-4 गधे मिले हैं.
गधों की संख्या वाले टॉप 5 जिले
|जिला
|संख्या
|नर्मदापुरम
|335
|छतरपुर
|232
|मुरैना
|228
|दतिया
|183
|श्योपुर
|176
मुरैना में सबसे अधिक भैंस वंशीय पशु
पशु पालन विभाग के संचालक डा. प्यार सिंह पटेल ने बताया कि 21वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भैंस वंशीय पशुओं की संख्या 1,02,48,915 है. सबसे अधिक भैंस वंशीय पशु मुरैना में 6,86,079 है. जबकि दूसरे नबंर पर शिवपुरी और तीसरे नंबर पर राजगढ़ है. इसी प्रकार प्रदेश में भैंस वंशीय पशुओं की संख्या सबसे कम पांढुर्ना में 12,715 दर्ज की गई है.
भैंस वंशीय पशु वाले टॉप 5 जिले
|जिला
|संख्या
|मुरैना
|6,86,079
|शिवपुरी
|4,77,351
|राजगढ़
|4,74,404
|भिंड
|3,86,231
|छतरपुर
|3,52,342
उज्जैन में हैं सबसे अधिक घोडे़
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में घोड़ों की संख्या सबसे अधिक है. गणना में यहां 618 घोड़े पाए गए हैं. वहीं दूसरे नंबर पर छतरपुर है, जहां 592 घोड़े हैं. इसके बाद मंदसौर में 513, इंदौर में 491 और सागर में 411 घोड़े हैं. वहीं सबसे कम घोड़ों की संख्या उमरिया में दर्ज की गई, जहां मात्र 8 घोड़े हैं. इसके बाद मऊगंज में 10, सिंगरौली में 12, शहडोल में 13 और अनूपपुर में 14 घोड़े मिले हैं.