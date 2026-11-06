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धनतेरस पर बाजारों में धनवर्षा, मध्य प्रदेश में हो सकता है 20 हजार करोड़ का कारोबार

मध्य प्रदेश में हो सकता है 20 हजार करोड़ का कारोबार ( Getty Image )

भोपाल: धनतेरस और दीपावली के त्योहार ने मध्य प्रदेश के बाजारों में कारोबार की रफ्तार बढ़ा दी है. सोना-चांदी, वाहन, मकान, इलेक्ट्रानिक्स से लेकर कपड़े और बर्तनों तक हर सेक्टर में खरीदारों की चहल-पहल है. वहीं शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए भी लोगों ने पहले से ही बुकिंग कराई है. इसके साथ ही धनतेरस पर डिलीवरी लेने की तैयारियां भी तेज हैं. व्यापारिक संगठनों के अनुमान के अनुसार धनतेरस से दीपावली तक प्रदेश में 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है. राजधानी भोपाल में ही करीब एक हजार करोड़ रुपये के व्यापार की उम्मीद है. व्यापारियों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार भोपाल के कारोबार में करीब 20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है.

भोपाल में एक हजार करोड़ के कारोबार की उम्मीद