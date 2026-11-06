धनतेरस पर बाजारों में धनवर्षा, मध्य प्रदेश में हो सकता है 20 हजार करोड़ का कारोबार
धनतेरस पर बाजारों में होगी धन की वर्षा, मध्य प्रदेश में 20 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान, जानिए भोपाल से लेकर दूसरे शहरों का हाल. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:05 PM IST
भोपाल: धनतेरस और दीपावली के त्योहार ने मध्य प्रदेश के बाजारों में कारोबार की रफ्तार बढ़ा दी है. सोना-चांदी, वाहन, मकान, इलेक्ट्रानिक्स से लेकर कपड़े और बर्तनों तक हर सेक्टर में खरीदारों की चहल-पहल है. वहीं शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए भी लोगों ने पहले से ही बुकिंग कराई है. इसके साथ ही धनतेरस पर डिलीवरी लेने की तैयारियां भी तेज हैं. व्यापारिक संगठनों के अनुमान के अनुसार धनतेरस से दीपावली तक प्रदेश में 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है. राजधानी भोपाल में ही करीब एक हजार करोड़ रुपये के व्यापार की उम्मीद है. व्यापारियों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार भोपाल के कारोबार में करीब 20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है.
भोपाल में एक हजार करोड़ के कारोबार की उम्मीद
राजधानी भोपाल की बात करें तो त्यौहार के कारण न्यू मार्केट, एमपी नगर, चौक बाजार, 10 नंबर मार्केट और अन्य प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ बढ़ी है. व्यापारियों का कहना है कि इस बार खरीदारी का दायरा केवल पारंपरिक सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि वाहन, प्रापर्टी और महंगे इलेक्ट्रानिक उत्पादों की मांग भी बढ़ी है. अकेले भोपाल में करीब 1 हजार करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है. इसमें ऑटोमोबाइल और सराफा बाजार की बड़ी हिस्सेदारी रहने की संभावना है.
वाहन और सराफा बाजार में सबसे ज्यादा चमक
भोपाल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 250 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है. यह वो आंकड़ा है, जो धनतेरस और दीवाली के लिए कार और दोपहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग हुई है. आरएमजी मोटर्स के सीईओ प्रदीप मोटवानी के अनुसार "करीब 200 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है. वहीं धनतेरस से दीपावली तक शहर में 1,500 से 2,000 वाहनों की बिक्री होने की संभावना है. इधर सराफा बाजार में भी जबरदस्त उत्साह है. सोना-चांदी खरीदने की परंपरा के चलते ज्वेलरी शोरूम में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है. इस सेक्टर में करीब 200 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है. हल्के वजन के आभूषण, पारंपरिक डिजाइन और सोने-चांदी के सिक्कों की मांग बनी हुई है."
प्रापर्टी से लेकर इलेक्ट्रानिक्स तक बाजार में रौनक
बता दें कि धनतेरस पर संपत्ति खरीदने को शुभ मानने की परंपरा का फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिल रहा है. भोपाल में मकान, फ्लैट, प्लाट और व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद-फरोख्त से करीब 125 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है. वहीं इलेक्ट्रानिक्स और घरेलू उपकरणों के बाजार में भी अच्छी ग्राहकी है. टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी और माइक्रोवेव जैसे उत्पादों की मांग के चलते इस सेक्टर में करीब 80 करोड़ रुपये का कारोबार संभावित है. इसी तरह धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते बर्तन बाजार में लगभग 60 करोड़ रुपये की बिक्री का अनुमान है.
एडवांस बुकिंग के बाद अब डिलीवरी का इंतजार, धनतेरस के मुहूर्त पर खरीदारी
धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में नया सामान घर लाने की परंपरा के चलते ग्राहकों ने कई दिन पहले ही बुकिंग करा दी है. खासकर वाहन, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स और महंगे घरेलू उपकरणों की अग्रिम बुकिंग हुई है. अब ग्राहक शुभ समय पर डिलीवरी लेने की तैयारी में हैं. कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस के दिन बिक्री में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी.
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इंदौर में सराफा बाजार का दबदबा, जबलपुर में 490 करोड़ के व्यापार का अनुमान
प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों में भी बाजारों में रौनक है. इंदौर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी के अनुसार "इंदौर के सराफा बाजार में शुरुआती तीन दिनों में ही करीब 300 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है. शहर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 260 करोड़, इलेक्ट्रानिक्स में 100 करोड़ और कपड़ा बाजार में 85 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है. वहीं जबलपुर में कैट के आंकड़ों के अनुसार धनतेरस से दीपावली तक करीब 490 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है. इसमें ज्वेलरी का हिस्सा 300 करोड़, बर्तन बाजार का 100 करोड़ और ऑटोमोबाइल सेक्टर का करीब 75 करोड़ रुपये बताया गया है.
ग्वालियर में 2,200 से ज्यादा वाहन बिकने की उम्मीद
ग्वालियर में भी नवरात्री से ही वाहन बाजार में तेजी बनी हुई है. व्यापारियों के अनुसार त्योहारों के दौरान वाहनों की अच्छी बुकिंग हुई है और दीपावली तक 2,200 से अधिक वाहनों की बिक्री होने का अनुमान है. बाजार में इस तेजी को देखते हुए व्यापारियों को अनुमान है कि प्रदेश में धनतेरस से दीपावली तक 18 से 20 हजार करोड़ रुपये का व्यापार होगा.