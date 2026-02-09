ETV Bharat / state

सीहोर से अस्थियां सीधे पहुंचेंगी प्रयागराज, ट्रेन के एक स्टापेज से अंतिम सफर हुआ आसान

इन 2 ट्रेनों के चलने से सबसे बड़ी राहत ये हुई है कि सीहोर वासियों को परिजनों के निधन के बाद अस्थियां लेकर भटकना नहीं पड़ेगा. अभी तक स्थिति ये होती थी कि अस्थियां लेकर ये परिवार पहले भोपाल आते थे. फिर यहां से वाराणसी या प्रयागराज की ट्रेन पकड़ते थे. केवल शोक में पीड़ित परिवार का ही नहीं, मृतक की अस्थियों का सफर भी लंबा होता था, लेकिन दो धार्मिक शहर प्रयागराज और वाराणसी जाने वाली इन ट्रेनों के स्टापेज सीहोर में मिल जाने से सबसे बड़ी राहत ये होगी कि अस्थियां लेकर परिवारों को भटकना नहीं पड़ेगा.

सांसद आलोक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सीहोर में जिन दो ट्रेनों का स्टापेज मिला है. धार्मिक के साथ कारोबारी जरूरत के लिहाज से ये बड़ी सौगात है. जानिए कौन सी दो ट्रेनों के स्टापेज के साथ सीहोर के लोगों के लिए रेल यात्रा किस तरह से सुविधाजनक होने वाली है.

सीहोर: मध्य प्रदेश के इस शहर में अब अस्थि विसर्जन के लिए स्टेशन-स्टेशन भटकने की मुश्किल खत्म हो जाएगी. अब इस शहर के लोग अपने ही स्टेशन से सीधे ट्रेन पकड़कर प्रयागराज और वाराणसी पहुंच सकेंगे. मध्य प्रदेश के सीहोर के रेल यात्रियों की बरसों से चली आ रही मांग आज आखिरकार पूरी हो गई. अब सीहोर स्टेशन पर प्रयागराज वाराणसी के साथ मुंबई और अमहदाबाद जाने वाली ट्रेनों के भी स्टापेज होंगे.

वे सीधी ट्रेन पकड़कर अस्थि विसर्जन के लिए गंगा घाट पहुंच सकेंगे. चाहे फिर वे प्रयागराज जाना चाहें अथवा वाराणसी. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "लंबे समय से सीहोर वासियों की ये मांग थी कि ऐसी ट्रेनों का यहां स्टापेज होना चाहिए, जिससे धार्मिक यात्राएं सुलभ होने के साथ सीहोर के कारोबार के लिहाज से भी कनेक्टिविटी बने.

इस लिहाज से देखिए ये दो ट्रेनें सीहोर को देश के दो बड़े महानगरों मुंबई और अहमदाबाद से भी कनेक्ट कर रही हैं. बाकी धार्मिक यात्रा के तौर पर प्रयागराज और वाराणसी की यात्रा तो सुगम हो ही गई है."

कौन सी दो ट्रेनों के स्टापेज की सीहोर को मिली सौगात

अहमदाबाद से गोरखपुर की तरफ जाने वाली अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस का अब हफ्ते में 6 दिन सीहोर स्टेशन का स्टापेज होगा. अहमबाद के बाद सूरत होते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम से ये मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी. इसके बाद उज्जैन, सीहोर, मैहर और सतना होते हुए प्रयागराज व वाराणसी पहुंचेगी. अहमदाबाद से ये मंगलवार से लेकर रविवार तक चलेगी. जबकि गोरखपुर स्टेशन से बुधवार से लेकर सोमवार तक रात 9:20 पर ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन तड़के 5:45 बजे के आस पास सीहोर पहुंच जाएगी.

सीहोर से अहमदाबाद के यात्रियों को ये ट्रेन सुबह 5:45 पर पकड़नी होगी. असल में इन दो ट्रेनों के स्टापेज के लिए सांसद आलोक शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने प्रस्ताव रखा था. जिसे रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी. दूसरी सौगात बांद्रा गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस की है. इस ट्रेन की बदौलत अब सीहोर के यात्रियों को मुंबई और सूरत जैसे शहरों तक सीधी यात्रा मुमकिन हो सकेगी.

सप्ताह में एक दिन मुंबई बांद्रा गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस का भी स्टापेज सीहोर होगा. इस स्टापेज से सीहोर के निवासी सीधे मुंबई और सूरत तक की यात्रा कर सकेंगे. एजुकेशन के अलावा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ के लिहाज से भी ये स्टापेज सीहोर की सूरत बदलने वाला होगा.