चैत्र नवरात्रि से पहले रेलवे का बड़ा गिफ्ट, आसानी से होंगे मां शारदा के दर्शन, मैहर में रुकेगी 15 ट्रेन

19 मार्च से हिंदूओं के बड़े पर्व चैत्र नवरात्रि की होगी शुरुआत, जिसे लेकर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला,मैहर स्टेशन पर ट्रेनों का होगा ठहराव

चैत्र नवरात्रि से पहले रेलवे का बड़ा गिफ्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 1:16 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 1:21 PM IST

रिपोर्ट: पुष्पेंद्र कुशवाहा

मैहर: चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां शारदा की नगरी मैहर में लगने वाले प्रसिद्ध मेले को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है. मेले के दौरान मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा. इन सभी ट्रेनों का मैहर स्टेशन पर लगभग 5 मिनट का हाल्ट रहेगा, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी. रेलवे विभाग का यह निर्णय हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से हजारों यात्रियों को सीधे मैहर पहुंचने में आसानी होगी.

मां शारदा के दर्शन के लिए उमड़ती है भारी भीड़

चैत्र नवरात्रि के दौरान मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस दौरान मंदिर परिसर और शहर में कई दिनों तक मेले जैसा माहौल बना रहता है. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन और रेलवे विभाग हर साल विशेष इंतजाम करता है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

श्रद्धालु कर सकेंगे शारदा माता के दर्शन

रेलवे द्वारा इस बार कई जरूरी ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है, जिससे मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों को सीधे मैहर पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी.

इन प्रमुख ट्रेनों को दिया गया अस्थायी ठहराव

नवरात्रि के दौरान जिन प्रमुख ट्रेनों को मैहर रेलवे स्टेशन पर रोका जाएगा, उनमें शामिल है.

लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस (11055/11056) लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस (11059/11060) चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस (12669/12670) वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19051/19052)कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस (11045/11046) इन ट्रेनों का भी रहेगा. मैहर में हाल्ट इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने कुछ अन्य ट्रेनों को भी अस्थायी ठहराव की अनुमति दी है.

जिनमें एलएलटी – रक्सौल एक्सप्रेस (15268/15267) दुर्ग-नवतनवा एक्सप्रेस (18201/18202)पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (11037/11038) पूर्णा-पटना एक्सप्रेस (17610/17609) लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस (22103/22104) लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस (18610/18609)

इन अतिरिक्त ट्रेनों को भी मिली अनुमति

रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ और ट्रेनों को भी मैहर में अस्थायी रूप से रोकने की अनुमति दी है. जिनमें बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस (22971/22972) पुणे-बनारस एक्सप्रेस (22131/22132) लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15647/15648) सूरत-छपरा एक्सप्रेस (19045/19046)

मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 ट्रेन

नवरात्रि के निर्धारित दिनों में लागू रहेगी व्यवस्था

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नवरात्रि के निर्धारित दिनों में इन सभी ट्रेनों का मैहर स्टेशन पर लगभग 5 मिनट का अस्थायी ठहराव रहेगा. यह व्यवस्था विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए की गई है, जो दूर-दराज से मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर पहुंचते हैं. रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से मेले के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां शारदा देवी के दर्शन कर सकेंगे.

मामले पर मैहर स्टेशन मास्टर राजेश कुमार ने बताया कि "हर साल की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर यह फैसला लिया गया है. जिससे दूर दराज से आ रहे लोगों को सुविधा मिल सके. जिसको देखते हुए 15 ट्रेनों का ठहराव मैहर स्टेशन में किया गया है. जिससे नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन आसानी से कर सकें और रेल मार्ग के जरिए मैहर पहुंच सकें. मां शारदा का आशीर्वाद नवरात्रि के पावन पर्व पर ले सकें

