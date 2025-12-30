मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगा सूखा! मोहन सरकार जोड़ने जा रही 14 नदियां, किसानों को बंपर फायदा
मध्य प्रदेश में मंदाकिनी केन सहित 14 नदियां जोड़ी जाएंगी, 3 साल में पूरी होंगी अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजनाएं, सिंचाई का बढ़ेगा रकबा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 6:01 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 7:17 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के बाद 6 अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत चित्रकूट से निकलने वाली मंदाकिनी नदी से केन नदी को जोड़ा जाएगा. इन लिंक परियोजनाओं को राज्य सरकार आगामी 3 साल में पूरा करेगी. जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया, "मध्य प्रदेश में आगामी 3 सालों में सिंचाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा. इसके लिए अगले 3 सालों में 21 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा."
प्रदेश की 7 नदियों को जोड़ा जाएगा
जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया, "मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल के दौरान दो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की सौगात मिली है. केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर तक बढ़ाने जा रहा है. इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिले के लोगों को फायदा मिलेगा. इसी तरह पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना से मध्य प्रदेश के 6.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा.
इस परियोजना से प्रदेश के करीब 2000 से ज्यादा गांव की 40 लाख आबादी को फायदा पहुंचेगा. इन 2 राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के बाद मध्य प्रदेश में कई दूसरी अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना शुरू की जा रही है. इसके तहत मध्य प्रदेश में 7 नदी जोड़ी जाएगी."
कई नदियों का सर्वेक्षण कार्य बाकी
साल 2028 तक मध्य प्रदेश में केन नदी को मंदाकिनी नदी से जोड़ा जाएगा. इससे मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम में मंदाकिनी नदी में हमेशा जल प्रवाहित हो सकेगी. इसके अलावा प्रदेश की कालीसिंध नदी और चंबल नदी को जोड़ा जाएगा. शक्कर और पेंच नदी को भी जोड़ा जाएगा. इंदौर की कान्हा और गंभीर नदी को जोड़ा जाएगा. दूधी और तामिया नदी, नवल और बीना नदी के अलावा जामनेर और नवल नदी को भी जोड़ा जाएगा. केन और मंदाकिनी लिंक परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी परियोजनाओं का सर्वेक्षण कर आगामी कार्रवाई की जाएगी.
अगले तीन साल में होंगे ये काम
- मध्य प्रदेश सरकार अगले 3 सालों में प्रदेश के बांधों के बेहतर रखरखाव और प्रबंधन का काम करेगी.
- प्रदेश की 24000 किलोमीटर लंबी कच्ची नहरों को पक्का किया जाएगा.
- साल 2026 में प्रदेश सरकार ने 14 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. वहीं 2027 में 4 परियोजनाओं को पूरा करने वाली है और 2028 में 3 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इसका कुल बजट करीब 8.50 लाख करोड़ रुपए रखा गया है.