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मध्य प्रदेश में मौसम की लुकाछिपी, कहीं बारिश कहीं तपन, 14 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है. गुरुवार को नर्मदापुरम प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.6 डिग्री अधिक है. इसके अलावा गुना में 38.6 डिग्री, धार और मंडला में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है. दतिया में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ गया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. एक तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने उत्तर और उत्तर-पूर्वी जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. शुक्रवार 27 मार्च की सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. बीती रात हिल स्टेशन पचमढ़ी में सबसे कम 14.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक बना हुआ है, जिससे लोगों को रात में भी हल्की गर्मी महसूस होने लगी है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है.

इन जिलों में गरज-चमक और बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर और विंध्य-बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है. शुक्रवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है. इसके अलावा मुरैना, भिंड, ग्वालियर और दतिया सहित विंध्य क्षेत्र के कुछ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम रहेगा शुष्क

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार "भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है और औसत वर्षा शून्य रही है. हालांकि कुछ जिलों में नमी का स्तर बढ़ा हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के अंतिम दिनों में गर्मी और मौसम के उतार-चढ़ाव का यह दौर जारी रह सकता है. यदि शुष्क स्थिति बनी रही तो अप्रैल की शुरुआत में हीटवेव जैसे हालात बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है."