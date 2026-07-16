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मध्य प्रदेश को मिलने जा रहे 13 आधुनिक रेलवे स्टेशन, नया लुक देख पहचान नहीं पाएंगे

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर उन्हें अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय बनाया गया है. इन स्टेशनों का 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जींद रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उदघाटन करेंगे.

भोपाल: बौद्ध स्तूप के लिए मध्य प्रदेश का सांची देश भर में प्रसिद्ध है. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए इन विश्व धरोहर को देखने दूर-दूर से पर्यटक सांची पहुंचते हैं. सांची के स्तूपों की झलक अब सांची रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई देगी. रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है.

मध्य प्रदेश के 4 स्टेशनों को पहचान नहीं पाएंगे

मध्य प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. इन स्टेशनों पर लंबे समय बाद पहुंचने वाले यात्री यहां के आधुनिक सुविधाओं को डिजाइन को देख इसे पहचान ही नहीं पाएंगे. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्यौहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है. इन स्टेशनों को बिलकुल नया रूप दिया गया है. इन स्टेशनों को आधुनिक वास्तुशिल्प, अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों के अनुकूल बनाया गया है.

अशोकनगर रेलवे स्टेशन का न्यू लुक (ETV Bharat)

स्टेशनों पर मिलेंगी ये नई सुविधाएं

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे स्टेशन आगामी 40 सालों की बुनियादी जरूरत के हिसाब से विकसित किए गए हैं. इनमें इस तरह की सुविधाओं केा जोड़ा गया है, ताकि यात्रियों की यात्रा आसान हो सके. रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल की बेहतर व्यवस्था की गई है. यहां बड़ा वेटिंग हॉल बनाया गया है। इसमें आरामदायक कुर्सियां लगाई गई हैं. स्टेशन पर पर्याप्त चार्जिंग प्वाइंट, पंखे लगाए गए हैं.

विदिशा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

आधुनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड और कोच गाइडेंस सिस्टम के अलावा सर्कुलेटिंग एरिया को भी अपग्रेड किया गया है. रेलवे स्टेशन पर कई नए फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट आदि लगाई गई है. पूर्व के फुट ओवर ब्रिज को 12 मीटर तक चौड़ा किया गया है. रेलवे स्टेशन पर व्यावसायिक क्षेत्रों को भी विकसित किया गया है, ताकि स्टेशन के पास व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो सकें.

प्रदेश के 80 स्टेशनों पर खर्च हो रहे 3 हजार करोड़

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों को चुना गया है. इन स्टेशनों पर आधुनिक सुख सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीबन 3 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है. इनमें से कई रेलवे स्टेशन पर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, साथ ही कई रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया जा चुका है.