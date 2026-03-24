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मध्य प्रदेश में 125 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड को मंजूरी, टाइगर रिजर्व से गुजरेगा रास्ता

बैतूल-खंडवा-देशगांव में तैयार हो रहे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, टाइगर रिजर्व को देखते हुए बनाए जाएंगे 7 एनिमल अंडरपास.

MP 125 KM GREENFIELD PROJECT
मध्य प्रदेश में 125 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड को मंजूरी (NHAI)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में बैतूल-खंडवा-देशगांव में तैयार हो रहे ग्रीनफील्ड को अब रफ्तार मिलने जा रही है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली इस परियोजना को वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंज मिल गया है. केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्तन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई. टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों के मार्ग को सुगम बनाए रखने के लिए 7 एनिमल अंडरपास का प्रावधान किया गया है.

वन्यजीव संरक्षण के लिए संवेदनशील क्षेत्र में 2.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर और 4.5 किलोमीटर साउंड एवं नॉइज बैरियर का निर्माण भी किया जाएगा. वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन और संरक्षण के लिए कुल 104.442 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.

टाइगर मूवमेंट के 2 स्थानों से गुजरेगा ग्रीनफील्ड

125 किलोमीटर लंबे बैतूल-खंडवा-देशगांव परियोजना बैतूल उत्तर एवं दक्षिण और खंडवा वन मंडलों के वन क्षेत्रों से गुजरती है. इसमें करीबन 167 हेक्टेयर वन भूमिका उपयोग की जाएगी. इसके अलावा इस परियोजना का एक हिस्सा पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील सतपुड़ा-मेलघाट टाइगर कॉरिडोर से होकर भी गुजरेगा. इस क्षेत्र में टाइगर के आवागमन के लिए दो स्थानों को चिन्हित किया गया है.

बैतूल पश्चिम वन मंडल का करीबन 3.21 किलोमीटर हिस्सा और खंडवा वन मंडल का करीबन 3.28 किलोमीटर हिस्सा इसमें शामिल है. इसमें निर्माण की स्वीकृति न मिलने से परियोजना के काम में लगातार गतिरोध बना हुआ था. जरूरी अनुमति मिलने के साथ इस परियोजना में जरूरी उपाए किए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके चलते 125 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 54.62 किलोमीटर ब्राउनफील्ड और 44.99 किमी ग्रीनफील्ड और 25.49 किलोमीटर रीयलाइनमेंट को शामिल किया गया है.

BETUL KHANDWA DESHGAON GREENFIELD
टाइगर रिजर्व से गुजरेगा ग्रीनफील्ड का रास्ता (NHAI)

70 किलोमीटर की रफ्तार से दौडेंगे वाहन

इस परियोजना में 10 बड़े और 57 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा. इससे प्राकृतिक जल निकासी बाधित नहीं होगी. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद करीबन 1.69 हेक्टेयर मौजूदा कैरिजवे को वन्यजीवों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा. ताकि आवागमन में कोई परेशानी न आए. एनएचएआई वन्यजीव प्रबंधन के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के खाते में 1 करोड़ की राशि जमा कराएगा. यह परियोजना मुख्य रूप से 2 लेन ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड के रूप में तैयार की जा रही है.

इसमें करीबन 45 किलोमीटर का हिस्सा बाइपास का शामिल होगा. कॉरिडोर पर वाहनों की औसत गति 70 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी. हालांकि वन क्षेत्रों में 65 किलोमीटर की रफ्तार निर्धारित रहेगी. परियोजना पूरी होने के बाद बैतूल और खंडवा की दूरी घटकर 2 घंटे 25 मिनट कम हो जाएगी.

ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड में क्या होता है अंतर

ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजना में बड़ा अंतर होता है. ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे में किसी मौजूदा हाईवे को अपग्रेड करके तैयार किया जाता है. यानी यह सड़क नए सिरे से तैयार नहीं की जाती, बल्कि यह पहले से बनी हुई सड़क होती है, जिसको चौड़ा और आधुनिक तरीके से बनाया जाता है. इसे एक्सप्रेस वे के मानकों के हिसाब से तैयार करके इसमें जरूरत अनुसार अंडरपास, ओवरब्रिज आदि बनाया जाता है.

जबकि ग्रीनफील्ड नई लोकेशन पर तैयार किया जाता है, जहां पूर्व से कोई सड़क नहीं होती. एक तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से जोड़ने वाले सड़क को जब अपग्रेड किया जाता है, तो वह ब्राउनफील्ड कहलाती हैं.

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