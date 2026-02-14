ETV Bharat / state

मिडनाइट 11 IAS के तबादले, तारीफ के बाद वर्णवाल से वन छीना, मनीष सिंह की जनसंपर्क में वापसी

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 11 आईएएस और 4 राज्य सेवा अफसर बदले, अशोक वर्णवाल को सौंपी भोपाल गैस त्रासदी विभाग की कमान.

मध्य प्रदेश में आधी रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 9:22 AM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:40 AM IST

भोपाल: राज्य सरकार ने शुक्रवार आधी रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 11 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. नई लिस्ट के अनुसार, कई अहम विभागों में शीर्ष स्तर पर बदलाव हुआ है. 2009 बैच के मनीष सिंह को दोबारा जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है, जबकि अब तक जनसंपर्क की कमान संभाल रहे दीपक कुमार सक्सेना को आबकारी आयुक्त ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

स्वास्थ्य और वन विभाग में अदला-बदली
अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को वन विभाग से हटाकर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी विभाग की कमान सौंपी गई है. उनके पास पर्यावरण विभाग पहले की तरह बना रहेगा, इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी वर्णवाल को दी गई है. वहीं प्रमुख सचिव संदीप यादव को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर वन विभाग का मुखिया बनाया गया है. उन्हें प्रवासी भारतीय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

11 आईएएस और 4 राज्य सेवा अफसरों का ट्रांसफर किया (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की तारीफ के बाद बदला अशोक वर्णवाल का विभाग
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते 30 जनवरी को भोपाल में IFS मीट में वन विभाग के प्रमुख सचिव की वन विभाग के प्रति लगाव की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि, ''वर्णवाल को वन विभाग से इतना लगाव है कि वह कहते हैं कि कुछ भी विभाग रखो लेकिन वन होना चाहिए.'' उसके बाद अब अशोक वर्णवाल से वन विभाग ले लिया गया है.

मनीष सिंह फिर जनसंपर्क आयुक्त बने (ETV Bharat)

मनीष सिंह फिर संभालेंगे जनसंपर्क
सरकार ने 2009 बैच के मनीष सिंह को दोबारा जनसंपर्क विभाग की कमान दी है. वे पहले भी इस विभाग का नेतृत्व कर चुके हैं. उनके पास परिवहन और जेल विभाग पूर्ववत रहेंगे. साथ ही मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. जनसंपर्क संभाल रहे दीपक कुमार सक्सेना को अहम जिम्मेदारी देते हुए आबकारी आयुक्त ग्वालियर बनाया गया है. लंबे समय से आबकारी देख रहे अभिजीत अग्रवाल को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल का प्रबंध संचालक बनाकर वापस बुलाया गया है.

4 राज्य सेवा अफसरों का ट्रांसफर किया (ETV Bharat)

कृषि वर्ष से पहले अहम बदलाव
किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से अजय गुप्ता को हटाकर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है. राज्यपाल के अपर सचिव रहे उमाशंकर भार्गव को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का संचालक बनाया गया है. यह बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है. ऐसे में कृषि विभाग में नई प्रशासनिक रणनीति के संकेत माने जा रहे हैं.

इसके साथ ही भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील दुबे को राज्यपाल का उप सचिव बनाया गया है. जबकि उच्च शिक्षा विभाग की उपसचिव संघमित्रा गौतम को आलीराजपुर जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है. आगर मालवा की सीईओ नंदा भलावे कुशरे को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का परियोजना संचालक बनाया गया है. जबकि कमल सोलंकी को रायसेन जिले का मुख्य कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया गया है.

राज्य प्रशासनिक सेवा के भी तबादले
आईएएस के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में भी फेरबदल किया गया है. शाजापुर के अपर कलेक्टर भुरला सिंह सोलंकी को जिला पंचायत आगर मालवा का सीईओ, मिलिंद कुमार नामदेव को खरगोन और वीर सिंह चौहान को भिंड जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है. जबकि राकेश शर्मा को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल का मुख्य महाप्रबंधक बनाया गया है.

