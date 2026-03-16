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मध्य प्रदेश में जल्द आएंगे 10वीं-12वीं के रिजल्ट, सचिव ने दिया बड़ा अपडेट, नोट कर लें तारीख

मध्य प्रदेश में 10वीं-12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर, मूल्यांकन में लगी 18 हजार शिक्षकों की ड्यूटी,माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने दिया बड़ा अपडेट.

MP 10TH AND 12TH EXAM RESULTS
मध्य प्रदेश में जल्द आएंगे 10वीं-12वीं के रिजल्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

भोपाल: मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा अपडेट दिया है. इस वर्ष प्रदेश भर में करीब 16 लाख विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, जिनकी लगभग 90 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है. मंडल के अनुसार अब तक करीब 70 प्रतिशत कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और यदि यही गति बनी रही तो परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक घोषित किए जा सकते हैं.

मूल्यांकन में 18 हजार शिक्षकों की लगाई ड्यूटी

मूल्यांकन कार्य के लिए प्रदेश भर में बनाए गए केंद्रों पर करीब 18 हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. अधिकांश जिलों में कॉपियों की जांच तेज गति से चल रही है, जिससे परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है. अधिकारियों का कहना है कि 23 मार्च से मूल्यांकन का चौथा और अंतिम चरण शुरू होगा, जिसके बाद परिणाम तैयार करने का काम अंतिम चरण में पहुंच जाएगा.

मूल्यांकन में पिछड़ने वाले जिलों को नोटिस

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों में मूल्यांकन की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है. आगर मालवा और नर्मदापुरम जिलों में अब तक करीब 40 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं का ही मूल्यांकन हो पाया है. इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, भिंड और मुरैना जैसे जिलों में भी कार्य की गति धीमी बताई गई है. मंडल ने इन जिलों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए नोटिस भी जारी किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और व्यवस्थागत कारणों को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है.

MP 10TH 12TH RESULT DATE TIMING
एमपी बोर्ड अप्रैल तक जारी करेगा रिजल्ट (ETV Bharat)

15 अप्रैल तक जारी हो सकता है बोर्ड का रिजल्ट

मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है. कॉपियों की जांच के बाद अंकों की प्रविष्टि भी ऑनलाइन की जा रही है, जिससे परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में यानि 15 अप्रैल तक 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है.

7 मई से होगी द्वितीय परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य ने बताया कि "मूल्यांकन का करीब 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. अप्रैल के दूसरे सप्ताह में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है. वैद्य ने बताया कि इस बार परिणाम जल्दी जारी करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को दूसरी परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है. बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 7 मई से शुरू होगी. ऐसे में यदि परिणाम 14 से 15 अप्रैल तक घोषित हो जाते हैं, तो अनुत्तीर्ण, पूरक या श्रेणी सुधार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को करीब 20 दिन का समय मिल सकेगा."

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