पराली से भरी चलती यूटिलिटी में लगी आग, दो लोगों ने कूदकर बचाई जान

इन दिनों पछूवादून मे धान की कटाई पूरी कर ली गई है. खेतों से ग्रामीण किसान अपने पशुओं के लिए चारा,पराली वाहनों में लोड कर गांव ले जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन पांच से अधिक यूटिलिटी ,पिकअप लोडर वाहन पराली ढोते नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों मे ठंड का प्रकोप अधिक होने पर किसान पशुपालक अपने पशुओं के लिए पाराली का इस्तेमाल चारे के रूप में करते हैं. किसानों इन दिनों पाराली एकत्र कर रहे हैं.

विकासनगर: कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड़ के समीप पराली से भरी चलती यूटिलिटी में आग लग गई. वाहन में आग लगने के बाद सवार दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई. आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से जल गई है. मौके पर पंहुची फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया.

इसी कड़ी में आज विकासनगर से एक चालक यूटिलिटी पराली लोडकर अपने गांव की ओर निकली थी. कालसी चकराता मोटर मार्ग पर अचानक से ही वाहन के पीछे लदी पराली मे आग लग गई. आग लगते ही वाहन में सवार दो लोगों ने आनन फानन कूद माकर जान बचाई. मौके पर डाकपत्थर से अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची. जिसने आग बुझाई.

कालसी थाना प्रभारी दीपक धारीवाल ने बताया सहिया पुलिस चौकी से सूचना मिली की कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड से एक किलोमीटर आगे सहिया की और एक पिकअप वाहन संख्या UK0CB-0265 पराली से भरी हुई थी. जिसमें आग लग गई है. सहिया चौकी से पुलिस और फायर सर्विस डाकपत्थर से मौके पर बुलाया गया. वाहन में दो लोग संजू पुत्र मुन्ना निवासी मलोग और राहुल पुत्र बज्जू ग्राम जिसऊ थाना कालसी सवार थे. फायर सर्विस की सहायता से मौके पर जाकर आग को बुझाया गया. पूछताछ करने पर बताया कि वह विकासनगर से पाराली भरकर गांव जा रहे थे. अचानक पीछे की तरफ पाराली मे आग लग गई. जिससे वाहन पूरी तरह से जल गया. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

