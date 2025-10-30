ETV Bharat / state

पराली से भरी चलती यूटिलिटी में लगी आग, दो लोगों ने कूदकर बचाई जान

कालसी चकराता मोटर मार्ग पर अचानक से ही वाहन के पीछे लदी पराली मे आग लग गई.

VIKASNAGAR UTILITY FIRE
पराली से भरी चलती यूटिलिटी में लगी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 30, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड़ के समीप पराली से भरी चलती यूटिलिटी में आग लग गई. वाहन में आग लगने के बाद सवार दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई. आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से जल गई है. मौके पर पंहुची फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया.

इन दिनों पछूवादून मे धान की कटाई पूरी कर ली गई है. खेतों से ग्रामीण किसान अपने पशुओं के लिए चारा,पराली वाहनों में लोड कर गांव ले जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन पांच से अधिक यूटिलिटी ,पिकअप लोडर वाहन पराली ढोते नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों मे ठंड का प्रकोप अधिक होने पर किसान पशुपालक अपने पशुओं के लिए पाराली का इस्तेमाल चारे के रूप में करते हैं. किसानों इन दिनों पाराली एकत्र कर रहे हैं.

पराली से भरी चलती यूटिलिटी में लगी आग (ETV Bharat)

इसी कड़ी में आज विकासनगर से एक चालक यूटिलिटी पराली लोडकर अपने गांव की ओर निकली थी. कालसी चकराता मोटर मार्ग पर अचानक से ही वाहन के पीछे लदी पराली मे आग लग गई. आग लगते ही वाहन में सवार दो लोगों ने आनन फानन कूद माकर जान बचाई. मौके पर डाकपत्थर से अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची. जिसने आग बुझाई.

कालसी थाना प्रभारी दीपक धारीवाल ने बताया सहिया पुलिस चौकी से सूचना मिली की कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड से एक किलोमीटर आगे सहिया की और एक पिकअप वाहन संख्या UK0CB-0265 पराली से भरी हुई थी. जिसमें आग लग गई है. सहिया चौकी से पुलिस और फायर सर्विस डाकपत्थर से मौके पर बुलाया गया. वाहन में दो लोग संजू पुत्र मुन्ना निवासी मलोग और राहुल पुत्र बज्जू ग्राम जिसऊ थाना कालसी सवार थे. फायर सर्विस की सहायता से मौके पर जाकर आग को बुझाया गया. पूछताछ करने पर बताया कि वह विकासनगर से पाराली भरकर गांव जा रहे थे. अचानक पीछे की तरफ पाराली मे आग लग गई. जिससे वाहन पूरी तरह से जल गया. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

पढे़ं- हरिद्वार में महिला को आग की लपटों में घिरा देख लोगों के उड़े होश, पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पढे़ं- हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क फैक्ट्री में देर रात लगी आग, यूनिट जलकर राख

TAGGED:

विकासनगर पराली यूटिलिटी आग
विकासनगर यूटिलिटी आग
विकासनगर लेटेस्ट न्यूज
VIKASNAGAR UTILITY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.