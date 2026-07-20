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चलती ट्रक की ब्रेक हुई फेल, पहले पिकअप फिर स्कूटी को मारी टक्कर, सड़क पर चीखने-चिल्लाने लगे लोग

हादसा शहर से सबसे व्यस्त हल्दीबाड़ी चौक पर हुई. लोग मदद के लिए दुकानों से निकलकर दौड़ पड़े.

Brakes fail on moving truck
चलती ट्रक की ब्रेक हुई फेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके हल्दीबाड़ी के स्वर संगम चौक पर आज बड़ा हादसा हो गया. एक मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर 2 गाड़ियों से जा टकराई. मिनी ट्रक ने पहले पहले पिकअप गाड़ी को टक्कर मारी फिर स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप गाड़ी और स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. मिनी ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से छतिग्रस्त हो गया.

हादसे में तीन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं. जिसमें से एक की हालत गंभीर है. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सबसे ज्यादा चोट स्कूटी पर सवार पति पत्नी को आया है. स्थानीय लोगों और दुकानदारों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया.

पहले पिकअप फिर स्कूटी को मारी टक्कर (ETV Bharat)



हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम

दुर्घटना के बाद ट्रक और पिकअप सड़क के बीचों-बीच फंस गए, जिससे हल्दीबाड़ी चौक पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. यह मार्ग चिरमिरी नगर का प्रमुख यातायात मार्ग है, जिसकी वजह से मिनटों में लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही चिरमिरी पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. बाद में क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका.



महापौर पहुंचे घटनास्थल

हादसे की जानकारी मिलते ही चिरमिरी नगर निगम के महापौर भी घटनास्थल पर पहुंचे. महापौर ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली. पुलिस की प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण ट्रक का ब्रेक फेल होना सामने आया है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. दुर्घटना में शामिल वाहनों को जब्त कर लिया गया है और तकनीकी परीक्षण के साथ चालक से भी पूछताछ की जाएगी. घायलों की पहचान और दुर्घटना के अन्य कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



हल्दीबाड़ी चौक है व्यस्त इलाका

हल्दीबाड़ी स्वर संगम चौक चिरमिरी नगर का सबसे व्यस्त बाजार क्षेत्र है. सड़क के दोनों ओर दुकानें होने के कारण यहां दिनभर भारी वाहनों और छोटे वाहनों का दबाव बना रहता है. ऐसे में छोटी सी लापरवाही या तकनीकी खराबी भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस चौक पर पहले भी कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. दुर्घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने प्रशासन से हल्दीबाड़ी चौक की यातायात व्यवस्था में सुधार, भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने तथा सड़क चौड़ीकरण की मांग दोहराई है.

गाड़ी चलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

  • ट्रैफिक सिग्नल (लाल, पीली और हरी बत्ती) और सड़क पर बने चिह्नों (जैसे ज़ेबरा क्रॉसिंग) का सख्ती से पालन करें.
  • निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं. स्कूलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में वाहन की गति हमेशा धीमी रखें.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें.
  • ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र हमेशा अपने साथ रखें.
  • गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर लगाएं.

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