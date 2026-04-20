ETV Bharat / state

फरीदाबाद में सड़क पर दौड़ते ट्रक में अचानक लगी आग, फौरन कूदा ड्राइवर, मौके पर मची अफरा-तफरी

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-16 में हरियाणा टूरिज्म की मैगपाई के पास और अजरौंदा मेट्रो स्टेशन से पहले दिल्ली-मथुरा हाईवे की सर्विस लाइन पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई. ट्रक के अगले हिस्से से पहले तेज धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में उसमें आग भड़क उठी

ट्रक में लगी भीषण आग : ट्रक दिल्ली जा रहा था. जब डेल्टन केबल कंपनी के नजदीक आया तो ट्रक चालक को ट्रक से धुआं निकलता दिखाई दिया, उसने तुरंत समझदारी दिखाते हुए ट्रक को सर्विस लाइन के किनारे खड़ा कर दिया और तुरंत गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली. चालक के उतरते ही कुछ ही मिनटों में ट्रक के इंजन वाले हिस्से से आग की तेज लपटें निकलने लगीं. घटना के पास ही एक निजी कंपनी स्थित है. वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने जैसे ही ट्रक में आग लगी देखी तो वे तुरंत बाहर आए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे. कंपनी के कर्मचारी अंदर से बाल्टियों में पानी भरकर लाए और आग पर डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया. हालांकि आग लगातार बढ़ती जा रही थी और पानी डालने के बावजूद उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका.

फरीदाबाद में सड़क पर दौड़ते ट्रक में अचानक लगी आग (Etv Bharat)

आग पर पाया गया काबू : तभी इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दे दी. सूचना मिलते ही अजरौंदा ट्रैफिक पुलिस बूथ पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने लगे. करीब 20 से 25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी दमकल कर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंची. तब तक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था. फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत पाइप के जरिए पानी डालकर आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.