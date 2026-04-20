ETV Bharat / state

फरीदाबाद में सड़क पर दौड़ते ट्रक में अचानक लगी आग, फौरन कूदा ड्राइवर, मौके पर मची अफरा-तफरी

हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 16 में एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई है.

Moving truck caught fire in Sector 16 Faridabad
फरीदाबाद में सड़क पर दौड़ते ट्रक में अचानक लगी आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 5:52 PM IST

|

Updated : April 20, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-16 में हरियाणा टूरिज्म की मैगपाई के पास और अजरौंदा मेट्रो स्टेशन से पहले दिल्ली-मथुरा हाईवे की सर्विस लाइन पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई. ट्रक के अगले हिस्से से पहले तेज धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में उसमें आग भड़क उठी

ट्रक में लगी भीषण आग : ट्रक दिल्ली जा रहा था. जब डेल्टन केबल कंपनी के नजदीक आया तो ट्रक चालक को ट्रक से धुआं निकलता दिखाई दिया, उसने तुरंत समझदारी दिखाते हुए ट्रक को सर्विस लाइन के किनारे खड़ा कर दिया और तुरंत गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली. चालक के उतरते ही कुछ ही मिनटों में ट्रक के इंजन वाले हिस्से से आग की तेज लपटें निकलने लगीं. घटना के पास ही एक निजी कंपनी स्थित है. वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने जैसे ही ट्रक में आग लगी देखी तो वे तुरंत बाहर आए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे. कंपनी के कर्मचारी अंदर से बाल्टियों में पानी भरकर लाए और आग पर डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया. हालांकि आग लगातार बढ़ती जा रही थी और पानी डालने के बावजूद उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका.

फरीदाबाद में सड़क पर दौड़ते ट्रक में अचानक लगी आग (Etv Bharat)

आग पर पाया गया काबू : तभी इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दे दी. सूचना मिलते ही अजरौंदा ट्रैफिक पुलिस बूथ पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने लगे. करीब 20 से 25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी दमकल कर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंची. तब तक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था. फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत पाइप के जरिए पानी डालकर आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

इंजन के तारों में शॉर्ट सर्किट की आशंका : ट्रैफिक पुलिस के एएसआई संजय कुमार ने बताया कि ट्रक में केबल लोड था और चालक सर्विस लाइन से सेक्टर 16 डेल्टन कंपनी की तरफ आया था. रास्ते में अचानक ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में आग लग गई. चालक ने समय रहते ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. प्राथमिक जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि तेज गर्मी के कारण ट्रक के इंजन के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई. हालांकि आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है. गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : रेवाड़ी में झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग, लपटों में गरीबों का सामान जलकर राख

ये भी पढ़ें : हांसी में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, किसानों के प्रयास से हजार एकड़ गेहूं की खड़ी फसल बची

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में थर्माकोल की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 18 गाड़ियों ने पाया काबू

Last Updated : April 20, 2026 at 6:04 PM IST

TAGGED:

FARIDABAD TRUCK FIRE
FARIDABAD NEWS
फरीदाबाद में आग
ट्रक में लगी आग
FARIDABAD TRUCK FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.