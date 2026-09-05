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हांसी हाईवे पर चलती स्विफ्ट डिजायर बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान

डैशबोर्ड से धुआं निकलते ही चालक हुआ सतर्क: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो बवानी खेड़ा निवासी राकेश कुमार अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से मिर्जापुर स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे. रात करीब 9 बजे जब वह ढाणा कलां के पास पहुंचे तो अचानक कार के डैशबोर्ड से धुआं निकलता दिखाई दिया. स्थिति को भांपते हुए राकेश कुमार ने तुरंत कार को सड़क किनारे रोक दिया.

हांसी: हांसी-भिवानी नेशनल हाईवे पर ढाणा कलां के पास देर रात एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब चलती स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई. कार के डैशबोर्ड से पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते इंजन से आग की तेज लपटें उठने लगीं. चालक ने समय रहते कार रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जबकि कुछ ही देर में पूरी कार आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई.

इंजन से उठने लगी आग: राकेश कुमार ने कार रोकने के बाद बोनट खोलने का प्रयास किया, लेकिन बोनट नहीं खुल पाया. इसी दौरान इंजन से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. हादसे के समय चालक कार में अकेला था, जिससे वह तुरंत बाहर निकलने में सफल रहा.

डायल-112 पर सूचना देकर बचाई जान: राकेश कुमार ने बिना समय गंवाए कार से सुरक्षित बाहर निकलकर डायल-112 पर घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई. दमकल कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक आग कार के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी.

दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद पाया काबू: इस बारे में फायर ऑपरेटर जसबीर ने कहा कि, "हमें कार में आग लगने की सूचना मिली थी. हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो आग पूरी कार में फैल चुकी थी. कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग बुझने तक स्विफ्ट डिजायर कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.राहत की बात यह रही कि चालक समय रहते कार से बाहर निकल गया. अगर वह कुछ देर और कार में रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था. कार में आग लगने के वास्तविक कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है."

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