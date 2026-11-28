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मुजफ्फरपुर में चलती बस में लगी भीषण आग, खिड़की-दरवाजे से कूदकर 30 यात्रियों ने बचाई जान

सड़क किनारे खड़ी बस से उठता धुआं ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: जिले में शनिवार दोपहर सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर एनएच-77 पर चलती यात्री बस में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. बस सीतामढ़ी से पटना जा रही थी. दोपहर करीब तीन बजे बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं. बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें आग लगते ही चीख-पुकार मच गई.

ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बची जान