मुजफ्फरपुर में चलती बस में लगी भीषण आग, खिड़की-दरवाजे से कूदकर 30 यात्रियों ने बचाई जान
Muzaffarpur Bus Caught Fire: मुजफ्फरपुर एनएच-77 पर सीतामढ़ी से पटना जा रही बस में आग लगी. 30 से अधिक यात्री सुरक्षित निकाले गए. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 28, 2026 at 5:25 PM IST
मुजफ्फरपुर: जिले में शनिवार दोपहर सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर एनएच-77 पर चलती यात्री बस में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. बस सीतामढ़ी से पटना जा रही थी. दोपहर करीब तीन बजे बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं. बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें आग लगते ही चीख-पुकार मच गई.
ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बची जान
घटना के बाद बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. स्थानीय ग्रामीणों ने भी तत्परता दिखाते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद आसपास से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. सूचना मिलने पर रामपुरहरि थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर नियंत्रण पाया.
एनएच-77 पर लगा जाम, टला बड़ा हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद मौके पर अफरातफरी की स्थिति बन गई. इस कारण एनएच-77 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कुछ देर के लिए जाम लग गया. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी भी यात्री के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है.
समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेने से बड़ा हादसा टल गया. रामपुरहरि थानाध्यक्ष ने बताया कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है. बस में सवार सभी लोग मौके से सुरक्षित निकाल लिये गए.
"शनिवार को सीतामढ़ी से पटना जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई थी. इंजन से धुआं निकलने के बाद पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है. प्रारंभिक जानकारी में इंजन में खराबी और शॉर्ट सर्किट की आशंका सामने आई है. मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -अंजली कुमारी, थानाध्यक्ष, रामपुरहरि मुजफ्फरपुर
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