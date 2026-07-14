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फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला, चंद मिनटों में जलकर हुई राख, दो युवक बाल-बाल बचे

फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात चलती ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी स्कूटी आग का गोला बन गई और कुछ ही देर में जलकर राख हो गई. राहत की बात यह रही कि स्कूटी पर सवार दोनों युवक समय रहते वाहन से उतर गए, जिससे उनकी जान बच गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची.

धुआं और बदबू आते ही रोक दी स्कूटी: यह घटना सेहतपुर बांध रोड की है. दोनों युवक बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रहे थे. रास्ते में स्कूटी से पहले असामान्य आवाजें आने लगीं. इसके कुछ सेकंड बाद जलने की तेज बदबू और धुआं निकलने लगा. खतरे को भांपते हुए युवकों ने तुरंत स्कूटी सड़क किनारे रोक दी और उससे दूर हट गए. कुछ ही पलों में स्कूटी में तेज लपटें उठने लगीं.

फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला (ETV Bharat)

"धुआं देखते ही स्कूटी छोड़ दी": स्कूटी सवार विशाल ने बताया कि, "मैं अपने दोस्त के साथ बाजार से लौट रहा था. अचानक स्कूटी से आवाज आने लगी. जब हमने स्कूटी रोकी तो उसमें से धुआं निकल रहा था. हम दोनों तुरंत स्कूटी से उतरकर दूर चले गए. इसके बाद स्कूटी में तेज आग लग गई और बैटरी से कई बार छोटे-छोटे धमाकों जैसी आवाजें आने लगीं. हमने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी."