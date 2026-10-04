Explainer: सड़कों पर चलता-फिरता ताबूत बनीं अवैध स्लीपर बसें, आंकड़े ही दे रहे गवाही!
पढ़िए, अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 11:48 AM IST
कानपुर: जब आप रात के सफर के लिए किसी आलीशान प्राइवेट स्लीपर बस की सीट बुक करते हैं, तो आप अनजाने में एक बेहद खतरनाक सफर का हिस्सा बन रहे होते हैं? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के आधिकारिक डेटा के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत की सड़कों पर पांच लाख से ज्यादा हादसे हुए. इसमें 1.83 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस सरकारी आंकड़े में सबसे चिंताजनक स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की है. सरकारी आंकड़े अनुसार (uppolice.gov.in) सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है. यूपी में वर्ष 2026 में ही 14000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं.
इसी सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली प्राइवेट स्लीपर बसों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. बता दें कि कानपुर में परिवहन विभाग और पुलिस ने मिलकर 25 से ज्यादा बसों का चालान काटा है. साथ ही चार अनफिट बसों को मौके पर ही जब्त कर किया है. यह कार्रवाई यमुना एक्सप्रेस-वे पर सितंबर 2026 में हुए उस दर्दनाक बस हादसे के बाद उठाया गया है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी.
ऑल इंडिया परमिट के नाम पर खेल
भारत सरकार के नियमों के मुताबिक यूपी, दिल्ली और बिहार के रास्तों पर दौड़ने वाली ज्यादातर प्राइवेट स्लीपर बसें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम जैसे दूरदराज के राज्यों में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन बस मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अवैध रूप से सवारियां ढोते हैं.
लाखों का जुर्माना, फिर भी बेखौफ
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, हाल के महीनों में प्रदेश में 21 स्लीपर बसों की जांच में 26.42 लाख रुपये का सरकारी जुर्माना लगाया गया, जिससे साफ है कि बस ऑपरेटरों को यात्रियों की जान से ज्यादा अपने मुनाफे की फिक्र है.
क्यों बसों में लगती है आग ?
- बस के इमरजेंसी गेट पर कब्जा
बस के इमरजेंसी गेट पर कब्जा: बस में पीछे की तरफ एक आपातकालीन एग्जिट गेट होना जरूरी है, लेकिन कई बसों में देखा गया कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मालिकों ने उस गेट के ठीक आगे भी सीट स्लीपर बर्थ बना देते है, अगर बस में आग लग जाए, तो इस हालात में यात्री उस गेट तक पहुंच ही नहीं सकते.
- छतों और केबिन में अवैध माल ढुलाई
कई बार इन बसों में सवारियां के साथ भारी मोटरसाइकिलें, स्कूटर और ज्वलनशील (आग पकड़ने वाली) चीजें भी ढो रही होती हैं, जिससे ज्यादा वजन होने के कारण तेज रफ्तार में मोड़ काटते समय ये बसें पलट जाती हैं.
- लंबे रूट पर एक ही ड्राइवर
नियम के अनुसार लंबे रूट पर बस में दो ड्राइवरों का होना अनिवार्य होता है, जिससे वे हर 4-5 घंटे में बारी-बारी से आराम कर सकें. वहीं लंबे रूट वाले स्लीपर बस में आरटीओ की जांच में देखा गया है, बस अकेले ड्राइवर के भरोसे सफर कर रही होती है.
वहीं, यूपी के कानपुर-लखनऊ राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और आसपास के प्रमुख मार्गों से रोजाना गुजरने वाली स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों को लगातार ताक पर रखा जा रहा है. 28, 29 और 30 सितंबर को जारी तीन दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के तहत एआरटीओ (प्रवर्तन) कहकशा खातून ने साफ कर दिया था कि स्लीपर बसों का संचालन केवल AIS 119 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए.
कानपुर में एआरटीओ की अगुवाई में 1 एआरटीओ और 4 यात्री कर अधिकारियों (RI) समेत कुल 5 प्रवर्तन अधिकारियों की टीम मैदान में तैनात है, जिसने अब तक 25 से अधिक वाहनों के खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई की है. इनमें 21 बसों का जहां चालान किया गया. वहीं चार बसों को सीज भी किया गया है.
यूपी के 5 बड़े हादसे
- हाल में हुए 7 भीषण एक्सप्रेसवे हादसे
कानपुर-लखनऊ रूट पर लापरवाही की बानगी कानपुर, लखनऊ और आसपास के एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बसों में एसी ब्लास्ट, झपकी आने और ब्लॉक इमरजेंसी एग्जिट के कारण लगातार जानलेवा हादसे सामने आए हैं.
- यमुना एक्सप्रेसवे हादसा (ग्रेटर नोएडा, 23-24 सितंबर 2026)
जेवर टोल प्लाजा के करीब दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस के एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. इंजन ऑयल पकड़ने से फैली भीषण आग में 9 यात्रियों की जलकर और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
- किसान पथ हादसा (लखनऊ, 27 सितंबर 2026)
कानपुर-लखनऊ क्षेत्र से सटे किसान पथ (मोहनलालगंज) पर बिहार से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में आग लग गई. इमरजेंसी एग्जिट अंदर से ब्लॉक होने की वजह से 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई.
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा (उन्नाव, 1 जुलाई 2026)
कानपुर-उन्नाव बॉर्डर के पास बांगरमऊ में रॉन्ग साइड से आ रही कार से टकराकर स्लीपर बस बैरियर तोड़ते हुए नीचे जा गिरी. इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई और 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए.
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा (मैनपुरी, 28 मई 2026): गोंडा से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में ड्राइवर को झपकी आने से बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. इसमें चालक सहित 2 लोगों की मौत हुई और 35 यात्री घायल हुए.
- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसा (उन्नाव, 26 मई 2026)
कानपुर-उन्नाव मार्ग से सटे बेहटा मुजावर में तड़के सुबह ड्राइवर को नींद आने के कारण दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई. हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई और 19 से अधिक लोग घायल हुए.
- गंगा एक्सप्रेसवे हादसा (बदायूं, 11 मई 2026)
फतेहपुर से कानपुर होकर लुधियाना जा रही स्लीपर बस का तेज रफ्तार में टायर फट गया. बस अनियंत्रित होकर कई बार पलटी, जिसमें 1 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए.
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हादसा (लखनऊ, 23 फरवरी 2026)
गोसाईगंज क्षेत्र में हरियाणा से बिहार जा रही प्राइवेट स्लीपर बस अचानक पलट गई, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हुई और 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
देश के बड़े स्लीपर बस हादसे
- ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से महोबा जा रही डबल डेकर स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई.
- अक्टूबर 2025 में कुरनूल, हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर एक निजी एसी लग्जरी स्लीपर बस के बाइक से टकराने के बाद उसमें आग लग गई थी. इस हादसे में भी 20 यात्रियों ने दम तोड़ दिया था. यह हादसा काफी चर्चा में रहा था.
- अक्टूबर 2025 में ही इसी तरह का हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुआ था. इसमें एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण स्लीपर बस में भीषण आग गई थी. इस हादसे में 22 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
- जुलाई 2023 में बुलढाणा, महाराष्ट्र में बस के डिवाइडर से टकराने के बाद डीजल टैंक फट गया था. इस हादसे में 25 यात्रियों की मौत हो गई थी.
नए नियम
- इमरजेंसी एग्जिट का कड़ा नियम
12 मीटर तक की बसों में 4 और 12 मीटर से बड़ी बसों में 5 आपातकालीन द्वार होने अनिवार्य हैं. छत पर 2 रूफ हैच जरूरी हैं. ड्राइवर केबिन में पार्टीशन लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिससे पीछे आग लगने पर ड्राइवर को तुरंत पता चल सके.
फायर सेफ्टी व पाबंदियां: बस के इंजन में ऑटोमैटिक आग बुझाने और अलार्म बजाने वाले FDAS व FDSS सिस्टम का होना अनिवार्य है. इसके अलावा बस के अंदर नॉन-फ्लेमेबल इंटीरियर, 2 अग्निशामक यंत्र और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. छत पर लगेज कैरियर पूरी तरह बैन है.
- कई बसों में अतिरिक्त ईधन टैंक के लिए मोडिफिकेशन कराया जाता है जो आगे चलकर बड़ा खतरा बन जाता है.
- रात में स्लीपर बसों के ड्राईवर हाईस्पीड में चलाते हैं जिससे हादसे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.
- अधिकांश स्लीपर बसों में मॉडिफिकेशन मानकों के अनुरूप नहीं कराया जाता है इस वजह से खतरा बढ़ जाता है.
- कई बार चालक के नींद में होने के कारण भी सड़क हादसे घटित हो जाते हैं.
- चीन, जर्मनी और वियतनाम जैसे देशों ने गंभीर हादसों के बाद इनके निर्माण या संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं.
क्या हैं स्लीपर बस के अनिवार्य AIS-052 और AIS-119 मानक?: केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR 1989) के तहत सड़क पर स्लीपर बस चलाने और फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए दो प्रमुख बॉडी कोड लागू हैं.
- AIS-052 (बस बॉडी कोड): यह मानक बस के मजबूत ढांचे को सुनिश्चित करता है, जिससे दुर्घटना के समय बस का ढांचा पिचके नहीं. इसमें BIS मार्क और 70°C तक तापमान सहने वाली फायर-रिटार्डेंट कॉपर वायरिंग का होना अनिवार्य है.
- AIS-119 स्लीपर बसों के लिए विशेष नियम: बर्थ केवल बस की लंबाई की दिशा में होंगी. हर बर्थ की लंबाई कम से कम 1820mm और चौड़ाई 700mm होनी चाहिए, साथ ही आने-जाने के लिए 300mm का गलियारा अनिवार्य है.
• सरकारी स्लीपर बसों की शुरुआत: निजी ऑपरेटरों की मनमानी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC)ने खुद अपनी अनुबंधित (Contracted) एसी स्लीपर बसें सड़क पर उतारने का फैसला किया है, बड़े रूट जैसे कानपुर से इंदौर, जयपुर और कोटा पर सुरक्षित चलाई जा रही हैं.
बस में अनिवार्य सुरक्षा मानक
- फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम
- ऑटोमैटिक फायर सप्रेशन सिस्टम
- ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट (ADAS)
- आग से सुरक्षित सामग्री
- बैटरी बॉक्स सुरक्षा
- आपातकालीन (इमरजेंसी)
- रास्ता साफ रखना
- सेफ्टी हैमर (हथौड़ी)
- इमरजेंसी लाइट्स
- आपातकालीन लाइटें
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