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Explainer: सड़कों पर चलता-फिरता ताबूत बनीं अवैध स्लीपर बसें, आंकड़े ही दे रहे गवाही!

स्लीपर बस कितनी सेफ? ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: जब आप रात के सफर के लिए किसी आलीशान प्राइवेट स्लीपर बस की सीट बुक करते हैं, तो आप अनजाने में एक बेहद खतरनाक सफर का हिस्सा बन रहे होते हैं? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के आधिकारिक डेटा के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत की सड़कों पर पांच लाख से ज्यादा हादसे हुए. इसमें 1.83 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस सरकारी आंकड़े में सबसे चिंताजनक स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की है. सरकारी आंकड़े अनुसार (uppolice.gov.in) सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है. यूपी में वर्ष 2026 में ही 14000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं.

इसी सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली प्राइवेट स्लीपर बसों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. बता दें कि कानपुर में परिवहन विभाग और पुलिस ने मिलकर 25 से ज्यादा बसों का चालान काटा है. साथ ही चार अनफिट बसों को मौके पर ही जब्त कर किया है. यह कार्रवाई यमुना एक्सप्रेस-वे पर सितंबर 2026 में हुए उस दर्दनाक बस हादसे के बाद उठाया गया है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी. चलता-फिरता ताबूत बनीं अवैध स्लीपर बसें (Video Credit: ETV Bharat) ऑल इंडिया परमिट के नाम पर खेल

भारत सरकार के नियमों के मुताबिक यूपी, दिल्ली और बिहार के रास्तों पर दौड़ने वाली ज्यादातर प्राइवेट स्लीपर बसें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम जैसे दूरदराज के राज्यों में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन बस मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अवैध रूप से सवारियां ढोते हैं. लाखों का जुर्माना, फिर भी बेखौफ

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, हाल के महीनों में प्रदेश में 21 स्लीपर बसों की जांच में 26.42 लाख रुपये का सरकारी जुर्माना लगाया गया, जिससे साफ है कि बस ऑपरेटरों को यात्रियों की जान से ज्यादा अपने मुनाफे की फिक्र है. भारत में सड़क हादसे (Photo Credit: ETV Bharat) क्यों बसों में लगती है आग ? बस के इमरजेंसी गेट पर कब्जा

बस के इमरजेंसी गेट पर कब्जा: बस में पीछे की तरफ एक आपातकालीन एग्जिट गेट होना जरूरी है, लेकिन कई बसों में देखा गया कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मालिकों ने उस गेट के ठीक आगे भी सीट स्लीपर बर्थ बना देते है, अगर बस में आग लग जाए, तो इस हालात में यात्री उस गेट तक पहुंच ही नहीं सकते.

बस के इमरजेंसी गेट पर कब्जा: बस में पीछे की तरफ एक आपातकालीन एग्जिट गेट होना जरूरी है, लेकिन कई बसों में देखा गया कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मालिकों ने उस गेट के ठीक आगे भी सीट स्लीपर बर्थ बना देते है, अगर बस में आग लग जाए, तो इस हालात में यात्री उस गेट तक पहुंच ही नहीं सकते. छतों और केबिन में अवैध माल ढुलाई

कई बार इन बसों में सवारियां के साथ भारी मोटरसाइकिलें, स्कूटर और ज्वलनशील (आग पकड़ने वाली) चीजें भी ढो रही होती हैं, जिससे ज्यादा वजन होने के कारण तेज रफ्तार में मोड़ काटते समय ये बसें पलट जाती हैं.

कई बार इन बसों में सवारियां के साथ भारी मोटरसाइकिलें, स्कूटर और ज्वलनशील (आग पकड़ने वाली) चीजें भी ढो रही होती हैं, जिससे ज्यादा वजन होने के कारण तेज रफ्तार में मोड़ काटते समय ये बसें पलट जाती हैं. लंबे रूट पर एक ही ड्राइवर

नियम के अनुसार लंबे रूट पर बस में दो ड्राइवरों का होना अनिवार्य होता है, जिससे वे हर 4-5 घंटे में बारी-बारी से आराम कर सकें. वहीं लंबे रूट वाले स्लीपर बस में आरटीओ की जांच में देखा गया है, बस अकेले ड्राइवर के भरोसे सफर कर रही होती है. वहीं, यूपी के कानपुर-लखनऊ राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और आसपास के प्रमुख मार्गों से रोजाना गुजरने वाली स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों को लगातार ताक पर रखा जा रहा है. 28, 29 और 30 सितंबर को जारी तीन दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के तहत एआरटीओ (प्रवर्तन) कहकशा खातून ने साफ कर दिया था कि स्लीपर बसों का संचालन केवल AIS 119 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए.