नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान
Published : December 17, 2025 at 9:53 PM IST
नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र स्थित स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास बुधवार को देर शाम के बाद में रोड पर हड़कंप मच गया, जब अचानक एक चलती हुई कार में आग लग गई. जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक देखते ही देखते पूरी कार में आग फैल गई. कार में अचानक आग रोड पर लगी हुई देखकर मौके पर ट्रैफिक जाम भी लग गया. वही कार चालक किसी तरह से कार से कूद कर अपनी जान बचाई.
इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, वही घटना की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई. घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग को बुझाए.
गौतम बुध नगर कमिश्नरी की मीडिया सेल की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आकाश कसाना पुत्र नरेंद्र कसाना निवासी हाजीपुर सेक्टर 104 थाना सेक्टर 39 अपनी गाड़ी नंबर UP 16 CA 3123 से हरौला से अपने घर हाजीपुर जा रहे थे. तभी रास्ते में नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास उनकी गाड़ी में अचानक आग लग गई. मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी आ गई. जिसके द्वारा गाड़ी में लगी आग को बुझाया गया.
कार में आग लगने के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए थाना सेक्टर 24 के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि आग प्रथम दृश्य शॉर्ट सर्किट से लगाना प्रतीत हो रहा है. फायर कर्मी मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरीके से बुझा दिए हैं. वही जली हुई कार को सड़क से किनारे कराया गया है. यातायात सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया है.
