यमुनानगर हथिनीकुंड बैराज पर चलती कार में लगी आग, धमाके से दहला दो राज्यों का बॉर्डर, देखें वीडियो

यमुनानगर: हथिनीकुंड बैराज पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा टल गया. यहां चलते हुए महिंद्रा XUV 300 अचानक आग का गोला बन गई. चलती गाड़ी के बोनट से उठते धुएं को देखकर सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने गाड़ी चालक को समय रहते अलर्ट कर दिया, जिससे चालक तयैब और उनकी भाभी नसीमा की जान बच गई. कुछ ही मिनटों बाद गाड़ी में इतना भीषण धमाका हुआ कि हरियाणा और यूपी दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट हो गई.

गाड़ी के बोनट से निकल रहा था धुंआ: दरअसल, ये घटने शनिवार सुबह लगभग 9:30 बजे की है. यूपी के गांव पठलोकर का रहने वाला तयैब अपनी भाभी नसीमा के साथ हरियाणा के गांव मालीमाजरा में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था. जैसे ही दोनों यमुना नदी पर बने हथिनीकुंड बैराज पर पहुंचे, सामने से आ रहे एक बाइक सवार युवक ने हाथ देकर गाड़ी रुकवाई. तयैब ने बताया कि गाड़ी के बोनट से धुआं निकल रहा है. दोनों तुरंत गाड़ी से उतर गए. बाइक सवार युवक के साथ मिलकर उन्होंने बोनट और बंपर खोला ही था कि अचानक गाड़ी के अंदर से आग का बड़ा गुब्बार उठा. आसपास मौजूद लोग घबराकर दूर हट गए. कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ और XUV आग के गोले में तब्दील हो गई.

यमुनानगर निवासी के नाम पर दर्ज कार: जिस कार में आग लगी, वह यमुनानगर के प्रतापनगर निवासी अनीश के नाम पर पंजीकृत है. गाड़ी का इस्तेमाल उसका मामा का बेटा तयैब करता है. यह गाड़ी 2024 मॉडल है और हरियाणा के व्यासपुर में पंजीकृत है.