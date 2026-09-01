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चलती कार बनी आग का गोला; सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान

बरेली: बहेड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देररात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक चलती हुई कार अचानक धूं-धूं कर जलने लगी. आग लगने के वक्त कार में तीन लोग सवार थे. आग की लपटें उठती देख कार सवारों ने किसी तरह वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के आम डंडा टोल प्लाजा से कुछ दूरी की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, कार बहेड़ी से किच्छा की ओर जा रही थी. इसी दौरान अचानक वाहन में स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते कार में आग लग गई. चलती कार में आग लगने से उसमें सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कार सवार तीनों लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी.

चलती कार बनी आग का गोला (Video Credit; ETV Bharat)





सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है.